Kadrina Saunaklubi tähistab 25. sünnipäeva – juubelile saabub ka Maailma Saunapresident
Pühapäeval, 30. augustil 2026 tähistab Kadrina Saunaklubi (KSK) oma 25. sünnipäeva. Juubelipäev toob Kadrina sauna juurde kokku saunakultuuri sõbrad, kogukonna ja külalised Eestist ning välismaalt.
Tegemist on hooaja avasaunaga. Naised on oodatud harjumuspärast leili võtma alates kella kahest ja mehed alates poole seitsmest. Pidustuste raames on täiendavad võimalused külastada liikursaunu, mis on avatud 16.00-21.00. Nende hulgas ka sel suvel valminud ja jaanipäeva eel Sõmerul esitletud suitsusaun.
Pidustuste puhul on siga vardas, valminud on juubelijook (loe: õlu) ja seebid, nii nagu saunarahvale kohane. Kohapeal on võimalik teha annetusi tulevaste saunakultuurisündmuste toetuseks.
Pidustused algavad kell 17.30 pritsumaja eest, kust sauna poole hakkab liikuma rongkäik, mis päädib korvpallimeeskonna Tere Kadrina Karud uute mängumeeste ristimisega.
Pidustused sauna ees, sees ja ümber koos kõnede ja etteastetega alates kell 18.
Juubelile annab rahvusvahelist mõõdet Maailma Saunapresidendi ja üleilmse saunaassotsiatsiooni ISA presidendi Risto Elomaa saabumine. Huvi on üles näidanud ka pea tuhandet sauna külastanud geoloog Marko Puksing.
Kadrina sauna haldav Kadrina Saunaklubi sündis Soomes 3. märtsil 2001, mil seltskond Kadrina saunasõpru naasis sõprusvald Janakkalast, muretsedes Kadrina amortiseerunud sauna saatuse pärast. Tänaseks on KSK Kadrina sauna omanik ja avaliku saunateenuse osutaja.
Kadrina sauna juubel on ühtlasi võimalus tähistada ühe erilise Eesti sauna ja saunakultuuri järjepidevust. Kadrina sauna hoone avati 27. juunil 1957 ning see on teadaolevalt Eesti vanim järjepidevalt tegutsev külasaun – sauna tegevus pole kunagi pikemalt katkenud.
Veerandsajandi jooksul on Kadrina Saunaklubi muutnud sauna palju enamaks kui pesemiskohaks. KSK on korraldanud avalikke kohtumisõhtuid, kontserte ja saunaüritusi, vedanud kogukondlikke ettevõtmisi ning asutanud 2015. aastal Kadrina sauna Eesti esimese saunamuuseumi.
Kadrina kuulutati 2023. aastal Eesti esimeseks saunapealinnaks ning KSK tunnuslause „Vihaga, kuid vihata” võitis 2025. aastal Eesti Keele Instituudi tunnuslausete konkursi.
„Kadrina saun ei ole ainult maja ja keris. See on inimesed, lood, sõprus ja ühine tegemine. 25 aastat Kadrina Saunaklubi on selle tõestuseks,“ ütleb 2026. aastal Kadrina valla elutööpreemia pälvinud KSK president Ülo Kais.
KSK 25. sünnipäeva pidustused on rahvale tasuta. Tasuta asju aga teadupärast pole, või kui on, siis toetajate abiga. KSK 25. sünnipäeva aitavad suureks luua: Kadrina vald, Kadrina Valla Raamatukogu, Kadrina Kultuurikoda, Kadrina Vabatahtlik Päästekomando, Kadrina Meie, Kadrina Segakoor, Kadrina segarahvatantsurühm Kahevahel, Rannarootsi, Koch, KAH OÜ, SaunaRent23, Tiny Sauna Rent, KoeruSaunad, Sünergia Stuudio, Vana Jüri Seebikoda, Wiru16, Siim Reinike, Kümblustünni rent Järvamaal, Leilikatalüsaator, Näppepildurid, Tere Kadrina Karud.
Kadrina Saunaklubi