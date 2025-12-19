â€žJÃµulutunnelâ€œ toetab TÃœ Kliinikumi Lastefondi
ETV heategevussaade â€žJÃµulutunnelâ€œ teeb neil pÃ¼hadel koostÃ¶Ã¶d TÃœ Kliinikumi Lastefondiga, et vaatajate toel jÃµuaksid kÃµige uuemad ravivÃµimalused ka Eestis elavate lasteni, sÃµltumata diagnoosist ja haiguse keerukusest.
Enam kui veerandsaja aasta jooksul on â€žJÃµulutunnelâ€œ toonud esile ja aidanud leida lahendusi murekohtadele Eesti Ã¼hiskonnas.
â€žTelevaatajad on olnud heategevuses erakordselt lahked ja toetanud meie koostÃ¶Ã¶partnerite tegevust probleemidele lahendusi otsides,â€œ mÃ¤rkisâ€žJÃµulutunneliâ€œ produtsent Margus Saar.
Sel aastal teeb â€žJÃµulutunnel” koostÃ¶Ã¶d TÃœ Kliinikumi Lastefondiga, tÃµstes fookusesse laste harvik- ja komplekshaigused, mille ravi on keeruline ja sageli ka kulukas, ent pÃ¤Ã¤stab elusid ja pakub peredele lootust tulevikku vaadata.
â€žLastefond on enam kui 25 aasta jooksul pakkunud Eesti lastele kÃµige uuemaid ravivÃµimalusi, selgi aastal on lastefondi hoole all pooltuhat last erinevatest Eesti paikadest. AastakÃ¼mneid ravimatutena pÃ¼sinud haigustele on jÃ¤rjest enam tekkinud aga ravimeid, mis on ja ilmselt ka jÃ¤Ã¤vad kalliks. Uute ravivÃµimaluste jÃµudmine Tervisekassa loetellu vÃµtab Eestis aega 2-3 aastat ja nii on harvik- ja komplekshaigustega laste esimeseks vÃµimaluseks saada nÃ¼Ã¼disaegset ravi annetuste toel,â€œ selgitas Saar â€žJÃµulutunneliâ€œ teemavalikut.
Laste harvikhaiguste raviks kogus â€žJÃµulutunnelâ€œ toetust ka 2018. aastal. â€žNÃ¼Ã¼d on ka hea vÃµimalus kÃ¼sida, millised on vahepealsed meditsiiniteaduse edusammud ja Tervisekassa otsused,â€œ lisas Saar.
Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma avas fondi missiooni: â€žKui laps saab ravimatu haiguse diagnoosi, on see kahtlemata traagika. Kui aga raske diagnoosiga kÃ¤ib kaasas ka teadmine, et ravi on kÃ¼ll olemas aga nii kallis, et pere ei suuda seda oma lapsele vÃµimaldada, on see katastroof. Nii nÃ¤evad probleemi Lastefondi toetuslaste pered ning fond koos armsate annetajatega on seisnud aastaid nende perede selja taga, aidates tuua ravimiinnovatsiooni Eesti lasteni. Me teame, et imed pÃ¤riselt sÃ¼nnivad, kui nendesse uskuda ja nende nimel tegutseda ning seda suurem on meie rÃµÃµm teha seda kaunil jÃµuluajal koos â€žJÃµulutunneliâ€œ vaatajatega.â€œ
Heategevuslik â€žJÃµulutunnelâ€œ on traditsiooniliselt ETV ja ETV+ eetris esimese jÃµulupÃ¼ha, 25. detsembri Ãµhtul. Inimlikke lugusid ja sooja pÃ¼hademuusikat vahendavad ETVs saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Saar, ETV+ kanalil Julia Kalenda. Seekordsest heategevusalgatusest tehakse kokkuvÃµte erisaates 27. detsembri Ãµhtul.
â€žJÃµulutunnelâ€œ alustab annetuste kogumist detsembri keskpaigas. TÃœ Kliinikumi Lastefondi saab aastaringselt toetada pangamaksetega vÃµi helistades fondi annetustelefonide numbritel: 9005025 (5 eurot); 9005100 (10 eurot); 9005500 (50 eurot).
â€žJÃµulutunnelâ€œ on heategevuslikku missiooni vedanud juba 1999. aastast. 26 aasta jooksul on televaatajate abil toetatud laste ja tÃ¤iskasvanute ravi, vÃ¤hekindlustatud peresid, aidatud soetada vÃ¤hiravimeid ning mitmesuguseid meditsiini- ja fÃ¼sioteraapilisi seadmeid. 2024. aastal toetas heategevussaade koos vaatajatega Hille TÃ¤navsuu vÃ¤hiravifondi â€žKingitud eluâ€œ enam kui 630 tuhande euroga.
â€žJÃµulutunneliâ€œ lood ja kohtumised leiab veebist SIIT.
Tartu Ãœlikooli Kliinikumi Lastefondi tegevused leiabÂ SIIT.
Kuulutaja