Juulist rakendub kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks. Kuidas tollimaksu tasuda ja pettuseid vältida?
Alates 1. juulist rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud kolmeeurone tollimaks. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus ei ületa 150 eurot. Sellest suurema väärtusega saadetised olid tollimaksustatud juba varasemalt ning nende puhul oleneb tollimaksu suurus kaubast.
Uue väikesaadetiste tollimaksu suurus on 3 eurot iga kaubagrupi kohta. „Praktikas tähendab see, et kui tellid kolm paari pükse, rakendub tollimaks 3 eurot. Kui aga tellid püksid, murutrimmeri ja supikulbi, siis rakendub tollimaks 9 eurot, sest tegemist on kolme erineva kaubagrupiga,“ selgitas Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk.
Tollimaks kehtib ainult otse kolmandatest riikidest ostetud kaubale. Kui e-pood pärineb väljaspoolt Euroopa Liitu, kuid kaup saadetakse välja Euroopa Liidus asuvast vahelaost või Euroopa Liidu vahendaja poolt, siis on see juba tollitud ja tollimaksu ei lisandu. Eraisikult eraisikule saadetud kingitustele tollimaks ei rakendu.
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Millistest riikides ostetud kaubale uus tollimaks kehtib?
Kolmandad riigid on kõik riigid, mis ei ole Euroopa Liidus. Seega kehtib uus tollimaks muuhulgas näiteks Hiinast, USA-st, Suurbritanniast, Norrast või Šveitsist tellitud kaubale.
Kuidas tollimaksu tasuda?
Suuremate e-kaubanduse platvormide puhul tasub klient tollimaksu e-poele tellimust esitades ja klient ise midagi täiendavalt tegema ei pea.
Väiksemate e-poodide puhul, kellel ei ole kauba deklareerimiseks ja tarneks kliendilepinguid kullerfirmadega, liigub kaup rahvusvahelise posti teel. Sellisel juhul e-poes tellimust tehes tollimaksu ei lisandu. Kui kaup jõuab Eestisse, saab klient Omnivalt teavituse, et teda ootab deklareerimist vajav pakk. Klient volitab Omniva äpis või iseteeninduses minu.omniva.ee kaupa deklareerima ja tasub tollimaksu Omnivale.
Kas ma näen e-poe kassas tollimaksu eraldi real või osana toote hinnast?
Müüja/e-pood võib ise otsustada, kuidas ta oma teenuse disainib – kas ta näitab kassas tollimaksu eraldi reana või liidab tollimaksu toote hinnale.
Mis saab siis, kui tellimus on esitatud enne 1. juulit ja e-pood ei küsinud minult selle eest tollimaksu, kuid saadetis jõuab Eestisse pärast 1. juulit, mil tollimaksu kohustus juba kehtib?
Suuremate e-kaubanduse platvormide puhul tasub tollimaksu platvorm ise. Seega kui kliendilt kassas enne 1. juulit tollimaksu ei küsitud, ei tule seda tasuda ka pärast 1. juulit kauba saabumisel. Väiksemate e-poodide puhul, kellel ei ole kauba deklareerimiseks ja tarneks kliendilepinguid kullerfirmadega ja kaup liigub rahvusvahelise posti teel, saab klient alates 1. juulist saabuvate pakkide puhul teavituse, et pakk tuleb deklareerida ja tollimaks tasuda ka juhul, kui tellimus esitati enne 1. juulit.
Kas uue tollimaksu tõttu võtab kolmandatest riikidest tulevate saadetiste tarneaeg pikem olla?
Seda vaid juhul, kui saadetis liigub postiga ning klient ei täida õigeaegselt või täielikult ära tollideklaratsiooni andmeid või teosta makset ning saadetis jääb tollideklaratsiooni ootele.
Kas tollimaks makstakse tagasi, kui ma otsustan kauba tagasi saata?
Kui e-pood võimaldab kauba tagastamist ja tagasimakset, siis tollimaksu ei tagastata.
Kuidas vältida pettuseid?
Seoses uue tollimaksuga võivad süveneda pettused, kus kasutatakse ära maksu- ja tolliameti või kullerettevõtete nimesid klientidelt raha välja petmiseks. Pettuste vältimiseks pane tähele:
- Kui tasusid tollimaksu juba e-poes, ei pea seda Eestis uuesti tasuma.
- Kui saad teavituse deklareerimist vajavast pakist, siis mine Omniva ametlikku iseteenindusse kas Omniva mobiiliäpis või aadressil minu.omniva.ee, logi sisse ja tee kõik toimingud turvalises keskkonnas.
- Ära kliki linkidele, mis suunavad võõrastele aadressidele ega teosta makseid võõrastel aadressidel.
- Omniva ei küsi telefoni teel paki deklareerimist ega tollimaksu tasumist. Ära sisesta telefonikõne ajal saadetud päringutesse oma PIN-koode.
Kuulutaja