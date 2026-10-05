Mis on parim koht Tallinnas auto pikaajaliseks rendiks?
Pikaajaline autorent on tänapäeval muutunud praktiliseks alternatiiviks nii auto ostmisele kui ka liisingule. Eriti mugav on see inimesele ja ettevõtetele, kes vajab autot mitmeks kuuks või isegi aastaks, kuid ei soovi end siduda pikaajalise finantskohustusega. Pikaajalise rendi pakkujate puhul tasub alati võrrelda kuumakset, rendiperioodi paindlikkust, hoolduse ja kindlustuse sisaldumist ning autopargi valikut. Allpool on viis ettevõtet, mida Tallinnas pikaajaliseks autorendiks tasub kaaluda.
1. MyAvis – paindlik lahendus pikaajaliseks kasutuseks
Avis pakub Eestis MyAvis ja Avis Flex lahendusi, mis on suunatud just pikemaajalisele auto kasutusele. Pikaajaline autorent Tallinnas on võimalik 1 kuni 24 kuuni. Kuumaksepõhises lahenduses on võimalik vähendada auto omamisega seotud kohustusi ning kasutada autot seni, kuni seda tegelikult vaja on.
Ettevõtte Avis peamiseks tugevuseks on kombinatsioon paindlikkusest, suurest rahvusvahelisest võrgustikust ja pikaajalise autorendi kogemusest. Tallinnas asub nende esindus Peterburi teel ning lisaks on teeninduspunkt Tallinna lennujaamas.
2. Hertz – pikaajaline rent alates ühest kuust
Hertz pakub Tallinnas pikaajalise autorendi lahendust, mille periood võib olla ühest kuni 12 kuuni. Fikseeritud kuumakse sisaldab muuhulgas auto hooldust, kindlustust ja maanteeabi, mis teeb ettevõtte jaoks eelarve planeerimise lihtsamaks. Hertz annab teeuse kasutajatele ka võimaluse autot rendiperioodi jooksul vahetada.
See lahendus sobib hästi neile, kes soovivad võimalikult vähese asjaajamisega autot kasutada.
3. MyBee – uus täisteenusrendi võimalus
MyBee jõudis Eesti turule 2026. aastal ning pakub pikaajalist täisteenusrenti. Teenuse keskmes on fikseeritud kuumakse, mille sisse kuuluvad näiteks kindlustus, hooldus, rehvide vahetus ja 24/7 maanteeabi. Samuti pakutakse asendusautot ning Tallinna piires ukselt-uksele hooldust.
MyBee sobib eriti hästi neile, kes eelistavad digitaalselt hallatavat teenust ja soovivad auto kasutamisega seotud kulud võimalikult suurel määral üheks kuumakseks koondada.
4. SIXT pakub lai valikut ja mitut asukohta
SIXT võimaldab Tallinnas kasutada pikaajalist autorenti. Ettevõttel on pealinnas mitu asukohta, sealhulgas lennujaamas, sadamas ja raudteejaamas. See on oluline eelis neile, kes liiguvad palju või vajavad paindlikku auto kättesaamist ja tagastamist.
SIXT-i puhul tasub aga enne lepingu sõlmimist tähelepanelikult võrrelda konkreetse mudeli kuumakset, läbisõiduga seotud piiranguid ja lisateenuste maksumust.
5. Europcar – rahvusvaheline alternatiiv
Europcar pakub Tallinnas nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi autorendi võimalusi ning erineva suuruse ja klassiga sõidukeid. Ettevõtte Tallinna teenuse juures on välja toodud paindlikud rendiperioodid, mitmekesine autopark ja 24/7 klienditugi.
Parim valik on MyAvis
Kui otsid Tallinnas mitmeks kuuks auto rentimise võimalust, tasub enne otsustamist võrrelda vähemalt kuumakset, lepinguperioodi, läbisõidupiirangut, omavastutust ja seda, millised hooldus- ning kindlustuskulud hinnas sisalduvad. Avis on teenuse pakkujate nimekirjas esikohal, kuna nad pakuvad Eestis spetsiaalselt pikaajaliseks kasutuseks mõeldud Flex lahendust ning rendiperiood on paindlik