Kuidas valida koerale toitu vastavalt tema vanusele ja aktiivsusele?
Õige toitumine on koera tervise, energia ja pikaealisuse alus. Kuid ei ole olemas universaalset toitu, mis sobiks igale koerale – toitumisvajadused muutuvad koos vanuse, aktiivsuse taseme, tõu ja isegi individuaalsete terviseomadustega. Suure tõu kutsikal on hoopis teistsugused vajadused kui täiskasvanud jorkšil terrieril, ning aktiivne borderkollie vajab täiesti teistsugust dieeti kui vanem inglise buldog, kes veedab suure osa päevast diivanil. Selles artiklis saad teada, kuidas valida teadlikult oma koerale sobiv toit vastavalt tema elueale ja elustiilile, et tagada talle parim areng ja hea vorm.
Miks on vanus ja aktiivsus olulised?
Koera keha läbib elu jooksul erinevaid etappe, millest igaühel on omad ainevahetuslikud vajadused.
Kutsikas kasvab väga kiiresti – tema luud, lihased ja siseorganid arenevad tempokalt, seetõttu vajab ta tasakaalustatud toitu, mis sisaldab piisavalt valku, kaltsiumi ja energiat.
Täiskasvanud koer vajab seevastu toitu, mis aitab säilitada stabiilset kehakaalu ja annab jõudu igapäevasteks tegevusteks, ilma et ta võtaks kaalus juurde.
Eakam koer vajab kergemini seeditavat toitu, millel on madalam energiasisaldus ja mis sisaldab liigeseid, südant ning kognitiivseid funktsioone toetavaid aineid.
Samavõrd oluline on ka koera füüsiline aktiivsus.
Sportkoer, töökoer või lihtsalt väga aktiivne koer, kes jalutab iga päev mitu tundi, põletab märgatavalt rohkem kaloreid kui rahulik kodukoer. Kui toitumist ei kohandata vastavalt aktiivsuse tasemele, võib see viia kas energiavaeguse ja lihasmassi kaoni või vastupidi – ülekaalu ja sellega seotud terviseprobleemideni.
Kutsikatoit – õige arengu alus
Koera esimesed elukuud on äärmiselt intensiivse kasvu periood.
Kutsikas võib ühe aasta jooksul oma kehakaalu mitmekümnekordistada, mistõttu peab tema toit olema hoolikalt koostatud, et toetada luude, liigeste, lihaste ja närvisüsteemi arengut.
Olulised koostisosad kutsikatoidus on kvaliteetne loomne valk, mis annab aminohapped kudede ülesehituseks.
Valgusisaldus peaks olema umbes 25–30%, kuid suurte tõugude puhul pisut madalam, et vältida liiga kiiret kasvu, mis võib koormata liigeseid.
Samuti on tähtis õige kaltsiumi ja fosfori suhe (umbes 1,2 : 1), mis toetab luude mineraliseerumist.
Kutsikad vajavad rohkem kaloreid kehakaalu kilogrammi kohta kui täiskasvanud koerad – nende ainevahetus on kiirem ja energiat kulub mitte ainult liikumiseks, vaid ka kasvuks.
Oluline komponent on DHA – oomega-3 rasvhape, mis toetab aju ja nägemise arengut.
Toit tuleb valida ka tõu suuruse järgi:
- Väikeste ja keskmiste tõugude kutsikad kasvavad kiiremini ja saavutavad täiskasvanuikka 10.–12. elukuuks, mistõttu võivad nad varem üle minna täiskasvanute toidule.
- Suurte ja hiidtõugude kutsikad kasvavad aeglasemalt ja vajavad eritoitu, mis aitab kontrollida kasvukiirust ning vähendada puusa- ja küünarliigese düsplaasia riski.
Milline peaks olema toit täiskasvanud koerale?
Kui koer saab täiskasvanuks, stabiliseeruvad tema toitumisvajadused.
Täiskasvanud koera toit peab tagama kõik vajalikud toitained õiges koguses, et säilitada ideaalne kehakaal, hea vorm ja tervis.
Valgusisaldus peaks olema umbes 18–25%, sõltuvalt aktiivsuse tasemest.
Aktiivsemad koerad vajavad rohkem valku lihaste taastumiseks, samas kui rahulikud kodukoerad saavad hakkama väiksema kogusega.
Rasv on oluline energiaallikas ning peaks moodustama 8–15% toidust – aktiivsemad koerad vajavad rohkem, vähemaktiivsed vähem.
Just selles elufaasis on eriti oluline arvestada koera aktiivsustasemega:
- Töö- ja sportkoerad vajavad suurema energiasisaldusega toitu, milles on rohkem rasva ja valku.
- Kodukoerad, kes liiguvad vähe, peaksid saama madalama kalorsusega toitu, et vältida ülekaalu.
Tasub pöörata tähelepanu ka funktsionaalsetele koostisosadele, mis toetavad tervist:
glükoosamiin ja kondroitiin liigeste jaoks, prebiootikumid seedimisele ning antioksüdandid immuunsüsteemi tugevdamiseks.
Eelista kvaliteetseid toite, mis näitavad selgelt liha päritolu ja vastavad kõrgetele standarditele – näiteks neid, mida leiad aadressilt https://fera.ee/koeratoit-ja-maiused/
Millist toitu vajavad eakad koerad?
Koerad jõuavad eakasse ikka erinevatel aegadel, olenevalt tõust.
Väiksed ja keskmised koerad loetakse eakateks umbes 7.–8. eluaastast, suured ja hiidtõud aga juba 5.–6. eluaastast.
Vananeva koera ainevahetus aeglustub, tema aktiivsus väheneb ja tekivad vanusele omased terviseprobleemid.
Eaka koera toit peaks olema vähema kalorsusega, et vältida ülekaalu, mis koormab liigeseid ja südant.
Samas peab toit olema kergesti seeditav ja sisaldama kvaliteetset valku, mis aitab vältida lihasmassi kadu (sarkopeeniat).
Tavaliselt soovitatakse 15–23% valku, kuid heast ja hästi omastatavast allikast.
Olulised on ka funktsionaalsed lisandid – glükoosamiin ja kondroitiin liigeste tervise toetamiseks, antioksüdandid (E- ja C-vitamiin, seleen) immuunsüsteemi tugevdamiseks ja vananemisprotsessi aeglustamiseks ning oomega-3 rasvhapped, millel on põletikuvastane toime.
Samuti peaks toit sisaldama vähem fosforit, et kaitsta vananevaid neere.
Kui koeral on hammastega probleeme või isu vähenenud, võib talle pakkuda märgtoitu või veega pehmendatud kuivtoitu – see on lõhnavam ja kergem süüa.
Füüsiline aktiivsus ja energiavajadus
Koera füüsiline aktiivsus mõjutab otseselt tema päevast energiavajadust.
Koer, kes veedab suurema osa päevast toas, vajab oluliselt vähem kaloreid kui see, kes teeb regulaarselt trenni või töötab.
- Madala aktiivsusega koerad (jalutuskäigud kuni tund päevas) peaksid saama vähendatud kalorsusega toitu, millel on sageli märgistus „light“ või „low activity“.
Selline toit sisaldab vähem rasva ja rohkem kiudaineid, mis tekitavad täiskõhutunde ilma liigsete kaloriteta.
- Mõõduka aktiivsusega koerad (1–2 tundi liikumist päevas) saavad hakkama tavalise täistoiduga, mis vastab nende vanusele ja suurusele.
- Väga aktiivsed, sport- ja töökoerad (nt agility, karjakoerad, jahikoerad, päästekoerad) vajavad energiarikkamat toitu, mida tihti märgistatakse kui „performance“ või „active“.
Sellised toidud sisaldavad rohkem rasva (18–22%) ja valku ning koostisosi, mis toetavad lihaste taastumist ja vastupidavust.
Oomega-3 rasvhapped aitavad vähendada põletikke pärast pingelist treeningut.
Tuleb meeles pidada, et aktiivsuse tase võib hooajaliselt muutuda – suvel aktiivne koer võib talvel olla rahulikum, seega tuleb portsjonite suurust vastavalt kohandada.
Ka tõug on oluline
Erinevatel koeratõugudel on erinevad ainevahetuse ja tervisega seotud iseärasused, mis mõjutavad toidu valikut.
- Väikestel tõugudel (kuni 10 kg) on kiirem ainevahetus, seetõttu vajavad nad rohkem energiat väiksemas koguses toidus.
Neil on ka väiksem seedetrakt, mistõttu peaks toit olema kergesti seeditav ja väikeste graanulitega.
Väikestel koertel tekib sageli hambakivi, seega tuleb pöörata tähelepanu suuhügieenile.
- Keskmise suurusega koerad (10–25 kg) on tavaliselt kõige universaalsemad ja saavad hästi hakkama tavalise täistoiduga.
- Suured ja hiidtõud (üle 25 kg) vajavad liigeseid toetavat toitu – glükoosamiini, kondroitiini ja oomega-3 rasvhapetega.
Graanulid peaksid olema suuremad, et soodustada närimist ja aeglustada neelamist.
Soovitatav on päevane portsjon jagada 2–3 väiksemaks toidukorraks, et vähendada mao keerdumise riski.
Mõned tõud vajavad erilist tähelepanu:
labradoridel on kalduvus ülekaalule, buldogidel võivad tekkida hingamisprobleemid ning kuldsetel retriiveritel on tihti naha- ja karvaprobleeme, mille puhul aitab oomega-3 lisamine.
Tiinus, imetamine ja taastumine – erilised olukorrad
On perioode, mil tavaline toit ei ole piisav.
Tiined ja imetavad emased vajavad palju rohkem energiat ja toitaineid. Tavaliselt soovitatakse neile kutsikatoitu või spetsiaalset toitu tiinetele ja imetavatele koertele, mis sisaldab rohkem valku, kaltsiumi ja kaloreid.
Hilises tiinuses ja imetamise ajal võib energiavajadus suureneda kuni kolm korda.
Haiguse, operatsiooni või vigastuse järel taastuvad koerad vajavad kergesti seeditavat ja toitainerikast toitu, sageli spetsiaalset veterinaarset taastumist toetavat toitu.
Ülekaalulistele koertele on vaja kaalulangetavat dieeti – vähem kaloreid, kuid piisavalt valku, et säilitada lihasmassi.
Sellised toidud sisaldavad tihti rohkem kiudaineid, mis aitavad hoida täiskõhutunnet.
Kuidas aru saada, kas toit sobib?
Parim viis kindlaks teha, kas toit sobib su koerale, on jälgida teda ennast. Pane tähele järgmisi märke:
- Keha seisund – koeral peaks olema nähtav talje ja roided peavad olema käega tuntavad, kuid mitte välja paistvad. Liigne või liiga väike kaal näitab vajadust muuta portsjoni suurust või toidu tüüpi.
- Karv – läikiv, tihe ja terve karv viitab heale toitumisele; tuhm ja väljalangev karv võib viidata toitainete puudusele.
- Energia ja tuju – hästi toidetud koer on energiline, mänguhimuline ja heas tujus. Apaatia või liigne unisus võivad viidata toitumisprobleemidele.
- Väljaheide – korrapärane ja hästi vormitud väljaheide näitab tervet seedimist. Kõhulahtisus, kõhukinnisus või liigne gaasitamine võivad olla märgiks, et toit ei sobi.
- Isu – terve koer sööb isukalt. Kui koer keeldub pikemat aega söögist, võib see olla terviseprobleemi või sobimatu toidu märk.
Mida meeles pidada toidu vahetamisel
Kui otsustad koera toitu vahetada – olgu põhjuseks vanus, aktiivsuse muutus või soov parandada toidu kvaliteeti – tee seda järk-järgult. Äkiline muutus võib põhjustada seedimisprobleeme.
Soovitatav üleminek kestab 7–10 päeva:
- Päevad 1–3: 25% uut toitu + 75% vana
- Päevad 4–6: 50% uut + 50% vana
- Päevad 7–9: 75% uut + 25% vana
- Päev 10: 100% uut toitu
Jälgi selle aja jooksul koera väljaheidet, söögiisu ja käitumist. Kui ilmnevad seedehäired, aeglusta üleminekut või konsulteeri loomaarstiga.
Loe etikette ja koostist
Sõltumata koera vanusest ja aktiivsusest tasub alati kontrollida toidu koostist.
Esimene koostisosa peaks olema liha või kala, mille päritolu on täpselt märgitud (nt kana, veiseliha, lõhe), mitte üldsõnaline „liha ja loomsed kõrvalsaadused“.
Väldi toite, mis sisaldavad palju teravilja, kunstlikke värvaineid ja säilitusaineid.
Vaata ka analüütilist koostist – valgu, rasva, kiudaine ja niiskuse sisaldust.
Võrdle erinevaid toite kuivainesisalduse alusel, sest niiskuse tase võib moonutada toitainete tegelikku suhet.
Ei ole olemas ühtainsat universaalset toitu, mis sobiks kõigile koertele – kõige tähtsam on individuaalne lähenemine, oma koera jälgimine ja vajadusel toidu kohandamine vastavalt tema muutuvatele vajadustele.
Pea meeles, et hea toit on investeering su koera pika ja tervisliku elu nimel.