Kurkum on palju enamat kui lihtsalt vürts tervise toetamisel
Kurkum on üks neist taimsetest koostisosadest, mille kasulikkus ulatub palju kaugemale kui lihtsalt tuntud vürtsipurk köögis.
Seda hinnatakse selle tõttu, et kurkumi ekstrakt toidulisandis aitab kaasa normaalse vere kolesteroolitaseme säilitamisele, toetab maksafunktsiooni ja seedetrakti normaalset talitlust ning aitab hoida maksa lipiidide taset normaalsena. Lisaks toetab kurkum südame normaalset talitlust ja soodustab isu.
Miks on kurkum nii hinnatud?
Kurkum (Curcuma longa) on Lõuna-Aasiast pärit taim, mille risoomi on kasutatud juba sajandeid nii toidus kui ka eri traditsioonides. Eriti oluline koht on kurkumil India köögis ja tavades, kus seda on hinnatud nii iseloomuliku värvi kui ka mitmekülgsete omaduste tõttu. Aja jooksul on kurkum levinud köögist kaugemale ning saanud tuntuks ka toidulisandites kasutatava taimse koostisosana.
Kvaliteetne kurkumiekstrakt algab selgest koostisest
Toidulisandites kasutatakse kurkumit standardiseeritud ekstraktina, mis erineb tavalisest maitseainepurgis olevast kurkumist oma täpselt määratletud toimeainete sisalduse poolest.
Toidulisandi puhul annab kindlust see, kui koostis on selgelt ja täpselt välja toodud. Lotos Premium Curcumin Strong sisaldab kurkumi risoomi kuivekstrakti vahekorras 50 : 1, milles on 95% kurkumiini sisaldavaid kurkuminoide. Soovitatav päevane annus on 1 kapsel päevas ning kasutusaeg 2 kuud, pärast mida võib kasutamist mõne aja möödudes uuesti alustada.
Toode ei sisalda geneetiliselt muundatud organisme, laktoosi, gluteeni ega teisi allergeene ning sobib veganitele. Samuti on see toodetud vastavalt Lotos Pharma GMP kvaliteedisüsteemile.
Mida kurkumi ekstrakt toetab?
Lotos Premium Curcumin Strong sisaldab kurkumi ekstrakti, mis toetab mitut organismi jaoks olulist funktsiooni. See aitab kaasa normaalse vere kolesteroolitaseme säilitamisele, toetab maksafunktsiooni normaalset talitlust ning aitab hoida maksa lipiidide taset normaalsena. Lisaks toetab see südame ja seedetrakti normaalset talitlust ning soodustab isu.
Kurkumi risoomidel on antioksüdantsed omadused, mis aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. Samal ajal toetavad need ka immuunsüsteemi normaalset talitlust. Lisaks aitavad kurkumi risoomid hoida luid normaalsena ning toetavad närvisüsteemi normaalset talitlust.
Kokkuvõte
Kurkum on hinnatud taimne koostisosa, mida kasutatakse tänapäevastes toidulisandites standardiseeritud ekstrakti kujul. Lotos Premium Curcumin Strong ühendab täpse annustamise, kõrge kurkumiini sisalduse ja selge koostise. See teeb sellest hea valiku inimesele, kes soovib toetada maksa, seedimist ja üldist organismi tasakaalu teadlike valikute osana.
Oluline teada: toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ega tervislikku eluviisi. Raseduse, imetamise, kroonilise haiguse või ravimite tarvitamise korral pidada enne kasutamist nõu arsti või apteekriga. Toodet ei soovitata kasutada ka siis, kui esineb ülitundlikkus mõne koostisosa suhtes või kui esineb sapijuha obstruktsioon, sapiteede põletik, maksakahjustus või sapikivid. Toode on soovitatav alates 18. eluaastast.