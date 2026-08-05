Kas seisev auto võib olla kindlustuseta? Otsusta asukoha, mitte läbisõidu järgi
Perre jääb vana auto, remont venib või hobiauto ootab järgmist suve. Kuna läbisõit on null, tundub loogiline ka liikluskindlustus lõpetada. Seaduse mõttes ei otsusta aga ainult see, kas autoga sõidetakse. Oluline on ka see, kus auto seisab ja kas see võib teistele kahju põhjustada.
Üldreegli järgi peab liiklusregistris registreeritud sõidukil olema liikluskindlustus. Teatud tingimustel saab pärast lepingu lõppu rakenduda kuni 12-kuuline kindlustuskohustuse erand, kuid seda ei saa käsitleda kõigi seisvate autode automaatse puhkusena.
Juhtum 1: auto seisab kortermaja parklas
Kortermaja ühiskasutatav parkla on liiklemiseks mõeldud ala. Seal seisev auto osaleb seaduse mõttes liikluses ka siis, kui seda nädalaid ei liigutata.
Põhjus on praktiline. Tuul võib lükata ukse vastu kõrvalautot, halvasti kinnitatud sõiduk võib liikuma hakata või autost alguse saanud tulekahju kahjustada teiste vara. Sellises kohas ei saa lähtuda ainult mõttest “ma ju ei sõida”.
Juhtum 2: auto seisab avalikus parkimismajas
Ka parkimismaja on liikluseks ettenähtud ala. Kui auto on seal hoiul, peab omanik arvestama tavapärase kindlustuskohustusega. Sama kehtib sõidutee ääres ja avalikus parklas seismise kohta.
Kui auto ei ole sõidukorras, tasub kaaluda selle teisaldamist eramaale või liiklusregistrist ajutist kustutamist. Registritoimingute mõju tuleb enne otsust eraldi kontrollida.
Juhtum 3: auto seisab eragaraažis või kinnises hoovis
12-kuuline erand võib tulla kõne alla, kui sõidukiga ei osaleta liikluses, seda ei kasutata transpordivahendina ning seda hoitakse viisil, mis väldib kindlustusjuhtumi põhjustamist. Eragaraaž või oma kinnine hoov võib neile tingimustele vastata, kuid iga olukorda tuleb hinnata eraldi.
Auto võtmed võiksid olla kohas, kus keegi ei saa teadmatusest kindlustuseta sõidukiga liiklusse minna. Kui auto pole sõidukorras, aitab riski vähendada ka see, kui selle kasutamine ei ole lihtsa käivitamisega võimalik.
Juhtum 4: auto liigub “ainult paar meetrit”
Erand lõpeb sisuliselt seal, kus algab liikluses osalemine või auto kasutamine transpordivahendina. Sõit tanklasse, remonditöökotta või ümber kvartali ei muutu lubatuks sellepärast, et vahemaa on lühike.
Enne auto uuesti kasutusele võtmist kontrolli kindlustuse kehtivust ja sõlmi leping. Sobiva liikluskindlustuse valik IIZIs võimaldab võrrelda pakkumisi ning valida perioodi ja lisakaitsed vastavalt sellele, kuidas auto taas kasutusse läheb.
Mis juhtub 12 kuu möödumisel?
Kui registreeritud sõidukil pole pärast erandiperioodi lõppu tavapärast lepingut, võib hakata kehtima automaatne liikluskindlustus ehk sundkindlustus. See ei ole mugav viis auto “igaks juhuks” kindlustamiseks. Omanik ei vali seda tavapärase pakkumiste võrdluse kaudu ning makse võib olla tavalisest lepingust suurem.
Pane kalendrisse meeldetuletus enne 12 kuu täitumist. Veel parem on otsustada varem, kas auto läheb tagasi liiklusse, müüki, remonti või registrist ajutiselt välja.
Seisva auto kindlustusküsimusele ei saa vastata ainult odomeetri järgi. Õige vastus algab kolmest faktist: registristaatus, hoiukoht ja see, kas sõidukit kasutatakse viisil, mis võib teistele kahju põhjustada.