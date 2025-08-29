Meeldejäävat teadmistepäeva ja ilusat kooliaasta algust!
Augustikuine suvesoojus taandub tasapisi, et anda teatepulk üle sügisehõngulisele septembrile. Kooliaasta algus on alati eriline aeg, tuues endaga kaasa elevuse, uued ootused ja teise elurütmi.
Rakveres algab sel sügisel õppetöö kokku seitsmes koolis. Linna kolmes munitsipaalkoolis: Rakvere Vabaduse koolis, Rakvere reaalkoolis ja Rakvere põhikoolis istub algaval õppeaastal koolipinki 1560 õpilast ja esimeses klassis alustab kooliteed 181 last.
Iga uus kooliaasta on nagu raamatu kirjutamine – me ei tea veel, millised lood sinna kirja saavad, aga meil on võimalus anda oma panus, et need oleksid tähenduslikud. Kaaned on olemas ning iga tühi leht, uus päev, ootab oma lugu. Missugune see aasta ehk raamat saab, oleneb ikka meist endist. Juba hommikul hea tujuga optimistlikult ärgates ja päevale vastu minnes anname panuse, et asjad õnnestuksid. Muidugi ei sünni kõik ilus ja hea imeväel, vaid vajab meie endi pingutust – pühenduda õppimisele või tööle, märgata midagi head ka kehvas olukorras, ulatada sõbrakätt või märgata abivajajat.
Hariduse omandamine ei ole pelgalt õppekava täitmine või hinded tunnistusel – see on alus, millele rajame oma tuleviku, pikk ja elukestev teekond, kus iga samm, olgu suur või väike, viib üha edasi.
Õppimine kui protsess õpetab mõtlema, küsima ja leidma seoseid ning kasvatab uudishimu, mis saadab meid kogu elu. Me õpime märkama maailma mitmekesisust, kuulama ja mõistma teisi ning avastama iseennast.
Hariduse mõju ei avaldu ainult karjääris, vaid ka selles, kuidas me suhtleme teistega, kuidas suudame lahendada probleeme ja tulla toime muutustega. Haritud inimene oskab näha maailma mitme nurga alt, arvestada teiste vaatenurkadega ja teha otsuseid, mis loovad väärtust ka teistele.
Elutee on täis ootamatusi. Haridus annab meile julguse astuda tundmatusse ja võime kohaneda. Aastate jooksul kogunevad kullaterad: tarkus, kogemus ja oskused, mis kõik aitavad meid hakkama saada ja edasi liikuda hetkedel, mil tee pöördub või kaob sootuks silmapiirilt.
Seepärast tasub õppimisse suhtuda kui investeeringusse, mille väärtus ajas ei kahane, vaid kasvab iga päevaga. Õpitu ei kao, vaid muutub meie osaks – ja just see kujundab meist selle, kes me oleme ja kelleks võime saada. On hetki, kus tuleb vankumatult enda eest seista, hoides väärtusi ja õiglustunnet. Kuid igas olukorras on oluline ka südameheadus, mitte ainult õigused, vaid ka kohustuste meeles pidamine ning lihtsalt olla hea kaasteeline.
Koostöö kooli ja kodu vahel on kahesuunaline tee. Selleks, et õppijat toetada, on vaja, et täiskasvanud seda teed koos kõnniksid ja ka lapsel käest lahti ei laseks. Erimeelsusi esineb elus ikka, olulisim on soov ühiselt lahendusteni jõuda, pidades silmas laste heaolu.
Kodul on oluline roll. Kodu ei ole pelgupaik, vaid peaks olema rahu ning õnne lava, ka vundamendi osa, et kasvada täisväärtuslikuks täiskasvanuks, kes ühel päeval on ise tubli lapsevanem oma järeltulijatele. Kodus me kasvatame oma lapsi, olles eeskujuks. Andes kaasa mustrid käitumiseks, olukordade lahendamiseks, ka kokkulepete ja reeglite järgimiseks. Koolis omandatakse teadmisi ning kodused väärtused aitavad neid kinnistada.
Püüame nii koolis kui ka kodus üksteise mõistmises ja rahulikul meelel toimetada. Arvestame, et me kõik oleme erinevad, aga erinevused rikastavad.
Kallid õpetajad ja koolipered! Olgu algav õppeaasta täis rõõmu, säravaid silmapaare ja hetki, mil näete oma töö tõelist mõju. Jätkugu teil kannatlikkust, loovust ja inspiratsiooni, et jagada teadmisi viisil, mis sütitab õppijates janu teadmiste järele.
Armsad õpilased! Jätkugu teil uudishimu, julgust küsida, tarkust otsida ja südikust suurelt unistada.
Head lastevanemad, olge olemas. Rõõmus ja kurbuses, et teiega saaks jagada hetki, küsida abi ja nõu ning võtta aega, et koos taastuda ja taas edasi minna.
Olgu uus kooliaasta täis tarkust, headust ja üksteisemõistmist!
Triin Varek,
Rakvere linnapea