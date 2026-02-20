Eesti Vabariigi aastapäev on peegel ja kompass ühtaegu
Eesti Vabariigi aastapäev on enamat kui pidupäev – see on peegel ja kompass ühtaegu, mis kutsub mõtisklema möödunu üle ja visandama tulevikku.
Minevikku vaadates mõistame paremini, kui palju on tulnud pingutada, et hoida oma riiki, keelt ja kultuuri. See teadmine aitab väärtustada tänast päeva ning annab kindlust tuleviku kujundamisel.
Aastapäev ei meenuta meile ainult saavutusi, vaid ka vastutust. Vabadus ei ole iseenesestmõistetav seisund, vaid protsess – igapäevane hoolimine, otsustamine ja panustamine. Riigi käekäik ei kujune üksnes suurte sündmuste, vaid ka argiste valikute kaudu: kuidas me ühiskonnana üksteist kuulame, kuidas tuleme toime erimeelsustega, kuidas hoiame ühist ruumi – nii sõnades kui tegudes.
Riik ei ole ainult piirid kaardil ega institutsioonid. Riik on inimesed, nende lood, mälestused ja unistused. Riik on meie keel, meie mõtted ja väärtused, mida iga päev kanname. See on usaldus, mis sünnib aususest, ja turvatunne, mis kasvab hoolivusest.
Eesti Vabariigi aastapäev tuletab meelde, et tänane kindlus on sündinud meie esiemade ja -isade julgusest ja visadusest. Samas paneb see küsima: millise Eesti loome meie? Milliseid valikuid teeme riigina, ühiskonnana ja igaüks isiklikult, et Eesti püsiks elujõuline, turvaline ja hooliv ka järgmistele põlvkondadele.
Sama oluline on see vaade ka linnade ja kogukondade tasandil. Linn ei ole pelgalt ruum, vaid inimeste ühine elukeskkond, mille areng sünnib järjepidevusest ja tulevikku suunatud otsustest. Rakvere linn tähistab 2026. aastal oma esmamainimise 800. aastapäeva, olles läbi sajandite säilitanud oma elujõu ja omanäolise vaimu. Ees on erinevaid sündmusi selle tähistamiseks ning juubeli kulminatsioon saabub 8.–12. juunini toimuvate Rakvere linnapäevadega. Järjepidevus on viinud meid heade otsusteni ning aidanud suurtel unistustel teoks saada – tänavu jaanuaris avasime Bauroc Rakvere jalgpallihalli ja Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru. Meil on olnud õnn, et läbi aegade on Rakveres olnud inimesi, kellel jagub visiooni, ja neid, kes suudavad selle sihikindlalt ellu viia.
Eesti sünnipäev on tänutunde päev. Tänu neile, kes on hoidnud. Tänu neile, kes loovad. Ja tänu sellele, et meil on oma riik – võimalus ise otsustada, ise vastutada, ise unistada. Ning ehk kõige olulisem: võimalus iga päev midagi paremaks teha.
Sageli ootame muutusi kusagilt väljastpoolt – otsustest, süsteemidest, teistest inimestest. Ometi sünnib riigi tegelik tugevus väikestest, kuid järjepidevatest valikutest. Sellest, kas me märkame abivajajat, kas hoiame ühist ruumi, kas räägime lugupidavalt ka siis, kui arvamused lahknevad. Sellest, kas me osaleme, hoolime ja võtame vastutuse, mitte ainult õigused.
Riik ei muutu paremaks abstraktselt, vaid läbi inimeste hoiakute, tegude ja suhtumise. Läbi selle, kui palju on meis valmisolekut panustada, kuulata, mõista ja kaasa mõelda.
Eesti sünnipäev ei ole seega ainult pidupäev, vaid ka meeldetuletus: Eesti ei ole midagi meist eraldiseisvat. Eesti olemegi meie. Ja küsimus „Mida riik saab minu heaks teha?“ võiks üha sagedamini asenduda küsimusega „Mida mina saan teha, et Eesti oleks veelgi parem paik elamiseks?“.
Meil on privileeg elada rahus. Üksteist, oma kodu ja kodumaad, vabadust ning rahu peame aga hoidma kõik koos. Soovin, et me hooliksime, hoiaksime, märkaksime ja sekkuksime rohkem seal, kus vaja.
Soovin kõigile tervist ja tublisid tegusid, et saaksime olla uhked eneste ja Eesti üle!
Elagu Eesti, elagu Rakvere!
Triin Varek,
Rakvere linnapea