Miliana Gross tõi Lõuna-Koreast kolm medalit
Juulis veetsime intensiivse treeninguperioodi ja osalesime võistlustel Lõuna-Koreas – taekwondo’ sünnimaal!
Treeninglaager toimus Seoulis professionaalses taekwondo’ koolis, kust on sirgunud mitmeid maailmameistreid. Oli suur au treenida koos parimatega, jagada kogemusi ja arendada end igas mõttes.
Lisaks treeningutele osalesime 17.–19. juulil Chuncheon Korea Open rahvusvahelistel võistlustel, kus võistlesid sportlased üle maailma.
Miliana Gross (8) astus üles koguni kolmel turniiril ja naasis kolme poodiumikohaga: sparring (kyorugi) vanuseklassis kuni 9-aastased – 3. koht; poomsae (kompleksharjutused) kuni 8-aastased – 3. koht; sparring 8–10-aastaste värviliste vööde klassis – 1. koht.
Pärast esimest matši Hongkongi sportlasega jätkus poomsae-turniir sinise silmaga – meigipausi lihtsalt polnud. Stiilipunktid tuli seekord julguse eest! Miliana võitis poolfinaalis Mongoolia sportlast ja finaalis alistas tugeva vastase USA-st. Tulemused on tunnistus pühendumusest, pingutusest ja suurest tööst.
Täname südamest kõiki treenereid, sparringupartnereid ja toetajaid – teie toetus andis meile palju.
Eriline tänu Eesti taekwondo’ koondise treenerile Jung Young Hun’le, kellel on Eesti kõrgeimad teadmised taekwondo’st. Tema kogemus ja juhised on olnud meie treeningplaani jaoks hindamatu toetus.
Toome koju kamaluga kogemust, inspiratsiooni ja väärtuslikke treeningmeetodeid, mida juba augustis oma treeningutel rakendame. Oleme varsti tagasi ja jätkame treeningutega intensiivsemalt – paremaks saamiseks peab treenima järjepidevalt ning distsiplineeritult. Juba planeerime järgmist professionaalset treeninglaagrit – areng ei peatu, sest tõsised eesmärgid nõuavad järjepidevat tööd ja kvaliteetset keskkonda.
Marko Levtšenko,
spordiklubi ML Sport treener