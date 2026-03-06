Lääne-Virumaa taekwondo-sportlased võitsid 24 medalit
21. veebruaril toimusid Eesti taekwondo meistrivõistlused Rae vallas, Jüri spordihoones. Meie klubi osales võistlustel kümne sportlasega, võttes osa nii kompleksharjutuste kui ka kahevõitluse kategooriates. Võistluspäev kujunes meie jaoks väga edukaks – kokku teeniti 11 kuld-, 8 hõbe- ja 5 pronksmedalit.
Kahevõitlus (sparring): Miliana Gross 1. koht, Arina Dukenejeva 1. koht, Isabel Parovart 2. koht, Daniil Shumilov 2. koht, Angelina Samuilova 2. koht, Keitlin Küngas 3. koht, Samantha Muuli 3. koht, Lorette Paju 3. koht, Anna Chornkon 3. koht.
Kompleksharjutused, individuaalne (poomsae): Miliana Gross 1. koht, Arina Dukenejeva 1. koht, Angelina Samuilova 1. koht, Isabel Parovart 2. koht, Sophia Elizabeth Kukk 2. koht, Samantha Muuli 2. koht, Keitlin Küngas 2. koht, Mirtel Mirabel Allik 3. koht.
Kompleksharjutused, võistkondlik (team poomsae): Miliana Gross 1. koht, Isabel Parovart 1. koht, Arina Dukenejeva 1. koht, Samantha Muuli 1. koht, Keitlin Küngas 1. koht, Mirtel Mirabel Allik 1. koht, Sophia Elizabeth Kukk 2. koht.
Erilise tähendusega oli tänavune võistlus seetõttu, et esmakordselt Eestis panime välja laste poomsae võistkonna. Tegemist on olulise sammuga meie klubi arengus ning näitab, et süsteemne töö noortega annab tulemusi ka võistkondlikul tasandil.
Treenerite sõnul on sportlaste areng olnud märgatav ning meeskonna ühtsus ja vastastikune toetus paistsid võistlusel selgelt silma. Hea on näha, kuidas tiim ühiselt töötades ja üksteist toetades areneb. Oleme tehtud tööga rahul ning liigume kindlalt õiges suunas.
Täname kõiki sportlasi, lapsevanemaid ja toetajaid! Jätkame sihikindlat tööd, et liikuda edasi järgmiste eesmärkide ja meistritiitlite poole.
Marko Levtšenko,
spordiklubi ML Sport treener