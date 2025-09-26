Noored tahavad teha tÃ¶Ã¶d, aga miks nad seda ei tee?
TÃ¤napÃ¤eva noored on haritud, digitaalselt nutikad ning motiveeritud Ãµppima ja tÃ¶Ã¶le asuma. Ometi nÃ¤itab statistika, et Eesti noorte tÃ¶Ã¶tus on Euroopas esirinnas. Mida saame teha, et rohkem noori leiaks tÃ¶Ã¶?
Liina VÃµsaste,
Eesti TÃ¶Ã¶tukassa karjÃ¤Ã¤riteenuste osakonna juhataja
TÃ¶Ã¶le minek ei sÃµltu ainult tahtmisest. On terve hulk tegureid, mis muudavad olukorra keeruliseks: takistuseks vÃµib saada kogemuste puudumine, tÃ¶Ã¶andja ootused tÃ¶Ã¶le kandideerijale, hariduse ja tÃ¶Ã¶turu omavaheline ebakÃµla ning kohati ka ebapiisav toetus noorele tÃ¶Ã¶otsijale. Unustada ei maksa ka seda, et tÃ¶Ã¶ ja tÃ¶Ã¶tamine tÃ¤hendavad noortele midagi muud kui nende vanematele. See ei tÃ¤henda, et noored on laisad ja varasem pÃµlvkond leplikud tÃ¶Ã¶mesilased, aga tÃ¶Ã¶ tÃ¤hendus on pidevas muutumises, nagu palju muudki meie Ã¼mber.
TÃ¶Ã¶kogemuse nÃµiaring
Paljud noored seisavad silmitsi klassikalise paradoksiga â€“ tÃ¶Ã¶le ei saa kogemuseta ja kogemust jÃ¤llegi ei saa ilma tÃ¶Ã¶ta. TÃ¶Ã¶pakkumised, mis esmapilgul nÃ¤ivad sobivad tÃ¶Ã¶turul alustajatele, nÃµuavad lÃ¤hemal tutvumisel erialast kogemust. Kui isegi praktikale kandideerimisel on vajalik varasem kogemus, ongi jala ukse vahele saamine keeruline.
Haridus ja tÃ¶Ã¶turu vajadused ei ole kooskÃµlas
Kuigi koolid annavad noortele tugevad teoreetilised teadmised, ei pruugi kooliharidus alati anda praktilisi oskusi vÃµi valmisolekut, mida tÃ¶Ã¶andjad ootavad. Paljudel erialadel puudub praktiline Ãµpe vÃµi tihe koostÃ¶Ã¶ tÃ¶Ã¶andjatega ning kui Ãµppekava ja tÃ¶Ã¶andja tegelikud ootused ei kÃ¤i kÃ¤sikÃ¤es, jÃ¤Ã¤b kannatajaks noor. TÃ¶Ã¶andjad ei saa tihti kindlad olla, kas (kutse)koolist tulev noor suudab tÃ¶Ã¶sse sukelduda.
TÃ¶Ã¶andjad ootavad mÃµnikord â€žvalmis tÃ¶Ã¶tajatâ€œ, kes ei vaja vÃ¤ljaÃµpet ega juhendamist. Suure ajakulu tÃµttu ei ole tÃ¶Ã¶andjad alati ka ise valmis noorte vÃ¤ljaÃµppesse panustama. Selle asemel valitakse turvalisem variant â€“ palgatakse keegi, kelle CV-s on juba rida kogemusi, isegi kui tÃ¶Ã¶ ise ei eelda kÃµrget kvalifikatsiooni.
Eneseusalduse ja toetuse puudumine
Noor inimene vÃµib olla haritud ja vÃµimekas, aga kui puudub tuge pakkuv vÃµrgustik, juhendamine vÃµi julgustav keskkond, on tÃ¶Ã¶ otsimine nagu udu sees navigeerimine. KarjÃ¤Ã¤riÃµppe pilt, mis meile tÃ¤na koolides vastu vaatab, on vÃ¤ga kirju: on koole, kus karjÃ¤Ã¤riÃµpe on pÃµhjalik ja oluline osa Ãµppekavast, aga ka koole, kus asju tehakse lihtsalt n-Ã¶ linnukese pÃ¤rast.
Julgemalt tuleb oma tÃ¶Ã¶st ja tÃ¶Ã¶le kandideerimistest rÃ¤Ã¤kida ka kodudes. Kust mujalt saab noor teada, milliste tÃ¶Ã¶dega alustas tema ema vÃµi isa ning kuidas nad oma tÃ¤nase tÃ¶Ã¶ leidsid.
Kuidas olukorda parandada?
Koolid, tÃ¶Ã¶andjad, riik ja tÃ¶Ã¶tukassa peavad keskenduma sellele, et luua noorele esimese tÃ¶Ã¶kogemuse saamiseks selge, kiire ja toetav tee.
Koolid on sageli esimene ja kÃµige olulisem keskkond, kus noored kujundavad oma suhtumise tÃ¶Ã¶sse, oskused ja arusaamise sellest, mis neid pÃ¤rast kooli ees ootab. Kooli ja tÃ¶Ã¶andjate koostÃ¶Ã¶ saab olla sÃ¼steemsem. Rohkem tuleb luua vÃµimalusi ettevÃµtete kÃ¼lastamiseks, praktikaks ja tÃ¶Ã¶varjupÃ¤evadeks.
Positiivne on, et Ã¼ha rohkem tÃ¶Ã¶andjaid mÃµistab, et paindlikkus ja noorte vÃ¤ljaÃµppesse panustamine on investeering tulevikku. Valmis tÃ¶Ã¶tajat ei ole riiulist vÃµtta, oluline on anda noorele esimene vÃµimalus ning pakkuda talle sobivat tuge sisseelamiseks ja vÃ¤ljaÃµppeks.
Riiklikul tasandil on meil vaja kaasajastada seadusi, et noorte tÃ¶Ã¶tamisel oleks vÃ¤hem takistusi.
TÃ¶Ã¶tukassa roll on olla sillaehitaja, kes toob erinevad osapooled kokku ja pakub sobivaid karjÃ¤Ã¤rinÃµustamisi, toetusi, koolitusi ja muid lahendusi, mis lihtsustavad noorte tÃ¶Ã¶leasumist ja vÃ¤ljaÃµpet. Tahe selleks on tÃ¶Ã¶tukassal olemas.
Noortel endil lasub samuti vastutus. Ei maksa jÃ¤Ã¤da ootama, et keegi sind avastaks ja tÃ¶Ã¶ koju kÃ¤tte tooks. Tuleb Ãµppida, uurida ja tegutseda, kÃ¼sida abi, otsida praktikavÃµimalusi juba kooli ajal ning tegeleda enesearendamisega ka vÃ¤ljaspool Ãµppekava. Noorel ei pea olema kÃµike kohe: kogemust, oskusi ja suurt vÃµrgustikku, aga ta saab teha vÃ¤ikesi samme ja olla ise aktiivne. TÃ¶Ã¶maailm on muutunud, aga need, kes on uudishimulikud, Ãµppimisvalmis ja julged, leiavad varem vÃµi hiljem endale huvitava ja arendava tÃ¶Ã¶koha.
Me soovime, et jÃ¤rgmine pÃµlvkond oleks motiveeritud, tegus ja enesekindel. Selleks peame neid paremini kuulama ja julgustama kinni hakkama vÃµimalustest. TÃ¶Ã¶tukassa saab olla siin hea nÃµustaja, kes toetab ja aitab igati, et noor saaks positiivse tÃ¶Ã¶kogemuse.