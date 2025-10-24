„Petetu“, Charlotte Link
Charlotte Link (sündinud 1963) on saksa kirjanik. Link on edukas nii Saksamaal, kus tema teoseid on müüdud üle 15 miljoni eksemplari kui ka mujal maailmas. Esimese raamatu kirjutas ta juba 16-aastaselt ja tänaseks on tema sulest ilmunud ligikaudu 30 bestsellerit. Põhiline žanr, mida autor viljeleb, on krimi- ja põnevuskirjandus. Link elab Maini-äärse Frankfurdi linna lähedal.
Eelmisel aastal ilmus Helios Kirjastuselt Charlotte Linki krimiromaan „Petetu“, mille tõlkis saksa keelest eesti keelde Triinu Viilukas. Telliskivipaksune, 765 lehekülje pikkune romaan on detektiiv Kate Linville’i esimene juhtum.
Paneb veidi imestama, et sakslannast autor on paigutanud romaani sündmustiku hoopis Inglismaale, mitte näiteks mõnda Saksamaa väikelinna. Peategelane Kate töötab Londonis, Scotland Yardis detektiivkonstaablina. Määramata ajaks on ta aga töölt eemaldatud, et närve ravida, kuna tema isa, Richard Linville on hiljuti omas kodus julmalt mõrvatud. Kate’i isa töötas samuti jõustruktuurides. Ta oli pikki aastaid Põhja-Yorkshire’i politseis peainspektor, enne kui pensionile jäi.
Vahemärkusena, et autor on vana politseiniku mõrva kirjeldanud detailirohkelt ja õõva tekitavalt, seetõttu ei suuda ehk nõrganärvilised seda raamatut lugedagi. Aga paljud krimiromaanid ongi jubelood ja eriti julmi episoode kipuvad kajastama millegipärast just naiskirjanikud. Neile aga, kellele kuritegude uurimine pinget pakub (minul näiteks maandavad krimkad stressi), on see raamat kui rusikas silmaauku. Tilu-lilu ja igavese armastuse lood a’la kui nad surnud pole, elavad igavesti, polegi mõeldud krimkade nautijatele.
Romaani sündmustik algabki Kate’i isa mõrvaga. Kohalik politseiüksus eesotsas peainspektor Caleb Hale’iga, kelle mentor ja kauane ülemus Richard Linville oli, hakkab tema mõrva uurima. Mõne kuu pärast lendab Londonist Põhja-Inglismaale ka Kate, kuid teda huvide konflikti tõttu uurijate töösse ei kaasata. Küll aga etendab ta tähtsat rolli kui tunnistaja, kes võib ehk teada tagamaid, miks ta isa tapeti.
Inspektor Hale läheb isiklikult Kate’ile lennujaama vastu, et sõidutada naine lapsepõlvekoju, kus oli aset leidnud julm kuritegu. Caleb loodab selle žestiga teha head mõrvatud kolleegi tütrele. Caleb, kes ise on hiljuti läbinud alkoholisõltuvusest vabastava ravi, ei tea, kui traumeeritud Kate olla võib. Mees mäletab Kate’i kui väikest kasvu, kõhna, ujedat halli hiirekest. Abielus Kate pole ja isa oli tema ainus lähisugulane. Ema oli mitu aastat tagasi vähki surnud.
Kate tahab Calebilt teada, kui kaugele uurimisega jõutud on. Eelnevalt toimunud nendevahelised telefonikõned pole Kate’ile mingit infot andnud. Loomulikult närib Kate’i hinge küsimus, kes ta isa tappis. Ta juurdleb, miks oli keegi üldse sellise kuriteo toime pannud ja mispärast pidi Richard Linville nii koledal kombel surema. Tabada süüdlane, olgu ta mees või naine ja saata trellide taha – see oli see, mis Kate’i püsti hoidis ega lasknud tal depressiooni langeda. See kindlustas vähemalt esialgu tema hingelise ellujäämise. Ja Kate oli ju ise ka politseinik – karastunud ning hea väljaõppega ja näinud kõiksugust julmust, mida inimjätised on suutelised toime panema. Seepärast ei karda ta isakoju kauemaks jääda ning kavatseb lisaks isa asjade revideerimisele tegeleda vaikselt ka omal käel uurimisega ja sukelduda mehe eelnevasse ellu ning suhetesse.
Järk-järgult isa sõpru ning tuttavaid küsitledes jõuab Kate šokeerivate avastusteni. Tema kallis isa, keda tütar jumaldas ja oma iidoliks pidas, polnudki vigadeta kullatükk, vaid elas pikki aastaid kaksikelu, mida oma naise ja tütre eest osavalt varjas, põhjendades hiliseid kojujõudmisi suure töökoormusega.
Samal ajal jahivad Caleb Hale ja tema meeskond kurikaela, kes on hiljuti vanglast vabanenud. Denis Shove ähvardas Richard Linville’i tappa, kui too ta trellide taha saatis. Vägivaldne Denis sooritab ühe julmuse teise järel, sundides endaga koos tegutsema noorukese naise. Terry sünnitas verinoore tüdrukuna pisipoja, aga tema vanemad käskisid tal vastsündinust loobuda. Terry teeb kõik, mida Denis tahab. Ta on justkui halvatud ega adu, et kui mees teda peksab, pole see armastus, vaid lähisuhtevägivald.
Terry bioloogilise poja Sammy, kes sel hetkel on juba viieaastane, kasuvanemateks on Stella ja Jonas Crane. Romaani n-ö teine liin kajastabki Crane’ide perekonna puhkusele siirdumist. Pereisa Jonas töötab Londonis stsenaristina, aga suur koormus on viinud ta läbipõlemise äärele. Üks sõber soovitab tal minna perega puhkama sõna otseses mõttes pärapõrgusse, kus pole ei internetti ega telefonilevi. Sõbra arvates on selline väljalülitamine parim ravi ületöötamisest tekkinud stressi vastu.
Caleb Hale’i meeskonnas töötab tubli konstaabel Jane Scapin, kes adub, et miski on perekond Crane’iga mäda, kuna nendega pole võimalik kontakti saada. Uurimise käigus on selgunud Terry seos Denisiga, kes on tagaotsitav mõrvakahtlustusega. Mis juhtub perekond Crane’iga seal maakolkas ja kuidas nende teed ristuvad Terry ja Denisiga ning Richard Linville’i mõrvajuurdlusega on põnev lugemine. Tänu Jane’i usinusele leitakse lõpuks nii perekond Crane kui ka Iirimaale põgenenud Denis ja Terry.
Charlotte Linki romaan „Petetu“ on ootamatute keerdkäikudega üles ehitatud põnev lugemine. Närvikõdi jätkub viimaste lehekülgedeni. Lõpplahendus, kes tappis Richard Linville’i ja veel paar inimest tema tutvusringkonnast, on aga täiesti ootamatu. Poleks eladeski ära arvanud, kes on tegelik kurjategija ja kes tema kaasosaline.
Tänavu ilmus eesti keeles Charlotte Linki Kate Linville’i juhtumite teine osa „Otsing“. Kuna ma pole veel seda lugeda jõudnud, siis Rahva Raamatu netipoes põgusalt sisuga tutvumise järel julgen arvata, et tõotab tulla taas kord äge ja põnev lugemiselamus, millega sisustada vihmaseid ja pimedaid sügisõhtuid.
Ülle Kask