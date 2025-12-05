Rakvere teatri aiapäkapikud otsivad oma puhkusesaart
Laupäeval esietendub Rakvere teatri suures majas David Woodi „Päkapikkude parim puhkus“ („The Ideal Gnome Expedition“, tõlkija Mari Klein)
Ühel ilusal päeval, kui pererahvas sõidab puhkusele, saab kahel armsal aiapäkapikul niisama ühe koha peal passimisest kõrini. Inimeste äraolekul otsustavad nad minna laia maailma – otsima päikest ja oma saart. Kaaslaseks prügikastist päästetud vannipart, põgenevad vaprad reisiseltsilised koos linnadžunglisse. Ohtuderohkel rännakul kulub marjaks nii hüva nõu, väledad jalad kui ka teel kohatud uute sõprade abi. Ja ehkki mitte miski ei suju ootuspäraselt, on päkapikud lõpuks veendunud, et see põnev ja õpetlik puhkusereis oli nende elu parim…
Päkapikkude reisiplaanid seab lavale Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavastajasuuna üliõpilane Robi Varul. „Aiapäkapikkude jaoks tähendab puhkus seiklust, sest tavaliselt peavad nad ainult ühe koha peal seisma. Seiklus on muidugi alati täis ootamatusi, kohtumisi, mõistmist ja avastamist. Seda kõike saab koos päkapikkudega etenduse jooksul mõnusalt kogeda,“ rääkis lavastaja.
Osades astuvad üles Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Tarvo Sõmer, Johannes Richard Sepping, Liisa Aibel. Kunstnik on Reili Evart, muusikaline kujundaja Hando Põldmäe, liikumisjuht Liis Niller, valguskujundaja Martin Piir.
