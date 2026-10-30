Rakvere Teatrisse oodatakse kingimägesid
Rakvere Teatri suures majas jõuab detsembris publiku ette Mauri Kunnase armastatud jõululugu „12 kinki jõuluvanale“. Päkapikk Ville on koos oma truu sõbra koer Rekuga ette valmistamas 12 krutskiga kingitust jõuluvanale. Ville unistab aga sellestki, et kogu teatrimaja oleks jõulukuul uhkete kingipakkidega kaetud, et neid jaguks kuuse ja lae alla, aknalauale ja koridori, garderoobi ja kohvikusse.
Selleks vajab ta kõikide laste abi. Otsige koos klassi, lasteaiarühma või perega välja üks tühi kast või karp ja pistke sinna sisse üks ühine soov jõulutaadile. Pakkige see kambakesi nii, et kingitus lööks pahviks ka kõige kogenuma jõuluvana. Säravad lipsud, käsitsi maalitud paber, litrid ja pärlid – mida ilusam, seda uhkem!
Oma tibatilluke või hoopis hiigelsuur kingipakk too või saada 30. novembriks Rakvere Teatrisse (aadress Fr. R. Kreutzwaldi 2a, Rakvere, 44314 Lääne-Viru maakond) või mõnda Rakvere pakiautomaati (telefon 5345 6119). Peaasi, et see teatriuksest ikka sisse mahuks ja silmale päris nähtamatuks ei jääks. Lisa kindlasti juurde ka oma kontaktandmed.
Kõik kingipakid pannakse teatrimajja välja ja neid saab detsembris etendusele tulles imetleda ja uudistada.
Kingid ja head soovid saab jõuluvana endale ja tagasi neid ei saadeta.
Osavate pakkijate vahel loositakse välja teatripileteid kogu klassile, rühmale või perele ja ühe õnneliku juurde tuleb jõuluvana isiklikult külla, et kingi eest tänada.
Mauri Kunnase „12 kinki jõuluvanale“ esietendub Rakvere Teatri suures majas 10. detsembril.
Lavastaja Urmas Lennuk, kaasa teevad Rainer Elhi, Loviise Kapper, Märten Matsu, Laura Niils, Eduard Salmistu, Carolyn Veensalu, Imre Õunapuu.
Rakvere Teater