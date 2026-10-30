Karmen Harsija tuli ENERGY CUP 2026 turniiril esimeseks
30. oktoober 2026 | SPORT | Kommentaare pole|
Spordiklubis ML SPORT treener Tatjana Vinogradova juhendamisel treeniv Kunda neiu Karmen Harsija saavutas 25. oktoobril Jõhvis toimunud rahvusvahelisel poksiturniiril ENERGY CUP 2026 1. koha.
„Järjepidev töö, distsipliin ja saalis veedetud treeningtunnid on toonud esimesed rõõmustavad tulemused. Selle saavutuse taga on sportlase ja treeneri ühine pühendumus,“ kommenteeris klubi eestvedaja Marko Levtšenko.
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