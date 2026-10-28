Torutööd Tallinnas ja Harjumaal: millal kutsuda torumees ja kuidas ennetada veeavariid korteris?
Tallinna mägede paneelmajades Lasnamäel, Mustamäel ja Õismäel, aga ka Põhja-Tallinna ja Kristiine vanemates puit- ning kivimajades on korterisisene vee- ja kanalisatsioonitorustik sageli 25 kuni 40 aastat vana. Sama kehtib Nõmme, Pirita, Viimsi ja Peetri eramute kohta, kus torustikku mõjutavad lisaks vee karedusele ka talvised temperatuurikõikumised. Paljud tõsised veeavariid algavad esmapilgul tühisest detailist: painduva survevooliku metallpunutis on hakanud roostetama, WC-poti loputuskasti täiteklapp laseb peenikest niret läbi või köögivalamu äravool neelab vett iga nädalaga üha aeglasemalt.
Viis ohumärki, mille puhul ei tasu torumehe kutsumist edasi lükata
Korteriühistute ja eramajade praktika näitab, et suurem osa veekahjudest annab endast märku juba nädalaid enne toru lõhkemist. Tasub kontrollida viit kriitilist sõlme:
- Painduvad ühendusvoolikud segistite ja WC-poti all: kummist sisuga survevoolikute tööiga on keskmiselt 5 kuni 7 aastat. Kui metallrüüž on lahti hargnenud või mutri juures on näha rohekat oksiidi ja veetilku, võib voolik öise survetõusu ajal ootamatult järele anda.
- Kinni kiilunud sulgekraanid veemõõdusõlmes: kui korteri peakraani pole aastaid liigutatud, kattub kuulventiili pind katlakiviga. Avarii korral ei saa sellist kraani enam sulgeda või murdub käepide sootuks.
- Korisev ja aeglaselt äravoolav kanalisatsioon: kui köögivalamu või dušitrapp hakkab vett tagasi ajama ja torust kostab mulksumist, on rasva-, seebi- ja lubjasete ahendanud toru läbimõõtu. Kodukeemia lükkab tihti ummistuse vaid sügavamale püstiku poole.
- Niiskusplekid ja hallituslõhn sanitaartehnika taga: varjatud leke dušinurga segistikanduri, seinasisese loputusraami või malmpüstiku muhvi vahelt rikub vahelae enne, kui vesi põrandale jõuab.
- Kõikuv veesurve ja roostene vesi: vanades tsingitud terastorudes koguneb seintele rooste- ja lubjakiht, mis vähendab survet ning rikub segistite keraamilisi kassetisõlmi.
Kuidas käib kaasaegne torutöö ja torustiku vahetus?
Tänapäevased torutööd ja torumees Tallinnas ning Harjumaal põhinevad sertifitseeritud mitmekihilistel Alupex- ja PEX-presstorudel ning kollektorsüsteemidel. Erinevalt vanadest keermesliidetest pressitakse ühendushülsid spetsiaalsete akupresstangidega, mis tagab ühtlase ja lekkekindla liite ka seina või põranda sees. Kollektorsüsteemi eelis seisneb selles, et iga tarbija (köögisegisti, nõudepesumasin, dušš, WC-pott, pesumasin) saab veemõõdusõlmest eraldi toiteliini koos oma sulgekraaniga. Nii saab ühe seadme hoolduse ajaks vee kinni keerata ilma, et ülejäänud korter veeta jääks.
Ummistuste korral ei piirduta enam lihtsa trossiga. Tõsisema kanalisatsiooniummistuse eemaldamiseks kasutatakse elektromehaanilist spiraalmasinat või kõrgsurvepesu, mis peseb toru sisepinna rasvast ja ladestustest puhtaks kogu läbimõõdu ulatuses. Kui sama püstik või õuetrass ummistub korduvalt, viiakse läbi torustiku kaamerauuring, et tuvastada ära vajunud muhv, pragu või torru kasvanud puujuured.
Kui palju maksavad torutööd ja kuidas kujuneb töö hind?
Torutööde maksumus sõltub töö mahust, ligipääsust torustikule ja väljakutse kellaajast. Torumees 24 teenindab kliente iga päev kell 7–24: tööpäeviti (E–R 07:00–17:00) on väljakutse alates 35 €, hind kokkuleppel (õhtusel ajal ja nädalavahetusel kehtib valvetariif vastavalt hinnakirjale). Väiksemad sanitaartehnilised tööd, nagu segisti, sifooni või kuulkraani vahetus, on alates 65 €, hind kokkuleppel, ning WC-poti paigaldus ja kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine alates 100 €, hind kokkuleppel.
Meister hindab olukorra kohapeal üle ja lepib täpse töö hinna kliendiga kokku enne tööde algust. Hinnastatakse meistrimehe tööd; vajalikud toruliitmikud, kraanid või uue sanitaartehnika saab klient soovi korral ise valmis osta või toob meister sobivad materjalid ehitus- ja sanitaartehnikapoest kohale eraldi arveridadena.
Mida teha ootamatu veeavarii korral ja kuidas vormistada dokumente kindlustusele?
Kui korteris tekib veeleke, on esimene samm sulgeda korteri veemõõdusõlmes kuulkraan ning lülitada niiskuse ohus olevad elektriseadmed kilbist välja. Seejärel tuleks helistada Torumees 24 valvenumbril +372 329 4723, kirjeldada lühidalt rikke iseloomu ja leppida kokku meistri saabumisaeg vastavalt brigaadide järjekorrale.
Paljudel korteriomanikel on sõlmitud kodukindlustus, mis katab ootamatu torulekke tagajärjel tekkinud kahjud. Selleks, et kindlustusselts hüvitaks avarii likvideerimise ja taastamistööd, vormistatakse pärast lekke peatamist ametlik tööde akt ja arve, kus on täpselt kirjas rikke tekkepõhjus, kahjustunud sõlm ja tehtud torutööd.