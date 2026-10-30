ML SPORT osales Jelgava Cup 2026 turniiril
24. oktoobril osalesid spordiklubi ML SPORT Kunda ja Rakvere taekwondosportlased Lätis Jelgavas toimunud rahvusvahelisel taekwondo turniiril Jelgava Cup 2026.
Tulemused olid järgmised: Mirtel Mirabel Allik (1. koht), Rihard Kullik (1. koht), Miliana Gross (1. koht), Arina Dukenejeva (1. koht), Oskar Kullik (2. koht), Anna Chornokon (2. koht), Lorette Paju (3. koht), Isabel Parovart (3. koht), Mari-Liis Saar (3. koht).
„Kuigi tulemused oleksid võinud olla veidi paremad, väärivad kõik meie võitlejad kiitust oma pingutuse ja võitlusvaimu eest. Rõõm on näha, et treeningutel tehtud töö ja lihvitud võtted kannavad vilja! Iga võistlus annab väärtuslikke kogemusi ning näitab, millega edasi töötada,“ kommenteeris klubi eestvedaja Marko Levtšenko.
14 klubi seas saavutas ML SPORT 7. koha.
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