Rakveres arutleti omavalitsuste personalitöö võtmeküsimuste üle
19.–20. novembril toimusid Rakveres Eesti omavalitsuste personalivõrgustiku koostööpäevad, kuhu kogunesid kohalike omavalitsuste personalijuhid ja -spetsialistid üle Eesti. Väga oluline koht on koostööpäevadel praktikate jagamisel, nii tegid ettekande Tallinna strateegiakeskuse spetsialistid, samuti jagasid kogemusi Harku, Kehtna, Kohila, Rapla ja Märjamaa valdade personaliinimesed.
„Tänapäevase õpikäsitluse järgi toimub professionaalne areng suuresti läbi jagatud kogemuste ja sotsiaalse õppimise ning just seda rolli omavalitsuste personalivõrgustiku koostööpäevad kannavadki,“ selgitas ELVLi personalivaldkonna nõunik Anne-Ly Sumre.
Tema sõnul toetavad teistelt saadud kogemused ja parimad praktikad nii isiklikku arengut kui ka professionaalset kasvu. Sama valdkonna kolleegidest kujuneb lisaks väärtuslikule teadmiste allikale ka emotsionaalne ja erialane tugisüsteem. On oluliselt lihtsam helistada teise Eesti otsa kolleegile tööalase murega, kui temaga on varem rühmatöödes mõtteid vahetatud või kui ta on koostööpäevadel jaganud mõnda lahendust, mis endalegi huvi pakub.
Eesti linnade ja valdade liidu korraldatav kahepäevane sündmus keskendus sel korral neljale teemale: tasustamine, strateegiline personalijuhtimine, kompetentsid ja vaimne tervis.
Kuulutaja