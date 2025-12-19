Riigimetsa jÃµulupuu jÃ¤rele
Taas on kÃ¤es aeg, mil kÃµigil on vÃµimalus vÃµtta ette retk riigimetsa, et tuua omale pÃ¼hadeks jÃµulupuu. Kuuske vÃµib riigimetsast vÃµtta neist kohtadest, kus ta suureks kasvada ei saa: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.
Kristiina Viiron,
RMK kommunikatsioonipartner
KuusevÃµtuks sobiva koha leidmisel on abiks RMK Ã¤pp ja koduleht rmk.ee/kuuseke. Nii mobiilirakendusest (NB! Ã„ppi tuleb enne metsa minekut uuendada) kui ka kodulehelt leiab veebikaardi, mis positsioneerib kuuseotsija asukoha ning nÃ¤itab lÃ¤himaid kohti, kust jÃµulupuud vÃµib langetada. Sobiva paiga otsingul tuleb kindlasti silmas pidada, et kuuske on lubatud riigimetsast vÃµtta teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.
Kaart vÃµib kÃ¼ll vahel sobiliku paigana kuvada ka metsanoorendikuga alasid, kuid sealt jÃµulupuud vÃµtta ei tohi (v.a kraaviperv vÃµi liinialune maa). Noorendiku tunneb Ã¤ra selle jÃ¤rgi, et puud on seal korrapÃ¤raselt hooldatud ning enamasti Ã¼hekÃµrgused.
Kuuske ei tohi vÃµtta looduskaitsealusest metsast. Kaitsealad ja alad, kust jÃµulupuud vÃµtta ei tohi, on riigimetsa kaardil tÃ¤histatud pruuni tooniga ja on piiritletud. Kaitsealad on looduses ka valdavalt siltidega tÃ¤histatud.
Kuuse eest tuleb tasuda enne selle maha vÃµtmist, kasutades mobiili- vÃµi pangamakset. Makset tÃµendav SMS vÃµi maksekorralduse kinnitus peaks metsas kaasas olema. Mobiiliga on vÃµimalik kuuse eest maksta 31. detsembrini k.a.
Kuni meetrine jÃµulupuu maksab 3 eurot, 1â€“2-meetrine 8 eurot ning 2â€“3-meetrine 13 eurot. Osta saab ka kÃµrgemaid kuuski, mille hinnad on vÃ¤lja toodud RMK kodulehel.
Kuuseost aitab lapsed metsa
IgaÃ¼ks, kes toob riigimetsast jÃµulupuu, annab oma panuse laste loodusharidusse â€“ RMK suunab jÃµulukuuse mÃ¼Ã¼gist teenitud samavÃ¤Ã¤rse summa jÃ¤rgmisel kevadel spetsiaalsesse haridusprogrammi.
Eelmise aasta jÃµulupuu eest teenitud tulu eest pakub RMK alates 24. novembrist kuni detsembri keskpaigani erinevates kÃ¼lastuskeskustes spetsiaalset haridusprogrammi â€žJÃµulupuu luguâ€œ. Tegemist on lasteaia- ja koolilastele suunatud programmiga, millest saab eeldatavasti osa ligi 5000 last. Huvi â€žJÃµulupuu looâ€œ vastu oli vÃ¤ga suur, nii et registreerudes tÃ¤itusid kohad paari pÃ¤evaga.
Kuuske valides jÃ¤rgi lihtsaid reegleid:
- Riigimets, kust vÃµid oma jÃµulupuud otsima minna, on tÃ¤histatud tumerohelisega. Kaitsealad ja alad, kust jÃµulupuud vÃµtta ei tohi, on mÃ¤rgitud pruuniga. Heleroheline on eramets, sealt tohib kuuske vÃµtta vaid kokkuleppel omanikuga. Sinisega on kaardile kantud elektriliinid, mille alt vÃµib samuti kuuske vÃµtta. Vaata kaarti siit
- VÃµta puu vaid sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.
- Keelatud on jÃµulukuuske raiuda metsanoorendikust.
- JÃµulukuuske ei tohi vÃµtta kaitsealalt.
- Elektriliinide alt kuuske valides jÃ¤lgi, et valitud puu latv oleks elektriliinist vÃ¤hemalt 3 meetrit madalam. Elektriliini lÃ¤heduses liikudes ole tÃ¤helepanelik, et torm poleks liinijuhtmeid maha murdnud.
Puu eest hoolitsemine:
- Kui oled puu metsast koju toonud, aga ei plaani seda veel kohe ehtida, hoia kuuske jahedas kohas, nÃ¤iteks rÃµdul vÃµi garaaÅ¾is. Nii ei jÃµua soojus teda kahjustada ja puu pÃ¼sib kauem vÃ¤rske.
- Ã„ra unusta, et kuusk vajab vÃ¤rskuse sÃ¤ilitamiseks vett. KuusetÃ¼ve lÃµikepind peab olema kogu aja vees, sest kuivale jÃ¤Ã¤des moodustub kuuse alla vaigust kork ning puu ei vÃµta enam vett sisse ka siis, kui nÃµu uuesti veega tÃ¤ita.
- Kui niisugune olukord on juhtunud, tuleb kuusepuu jalast vÃ¤lja vÃµtta ja lÃµigata tÃ¼vi paari sentimeetri jagu lÃ¼hemaks. Tasub ka arvestada, et esimesel Ã¶Ã¶pÃ¤eval vajab jÃµulukuusk vÃ¤hemalt kaks liitrit vett, edaspidi kulub umbes liitrijagu vett pÃ¤evas.