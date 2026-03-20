UlmekomÃ¶Ã¶dia, mida kiidetakse taevani
Alustuseks Ã¼tlen, et ega ma ei ole kindel, kas oleksin eelistanud sel nÃ¤dalal kirjutada just sellest filmist, kuna kinodesse maabub ka kaks vÃ¤rsket Eesti toodangut, mida kohalik ajakirjanik ju peaks nagu kohustuslikus korras promoma, aga… Ulmefilmi â€žAve Mariaâ€œ nÃ¤idati pressile lihtsalt vÃ¤ga sobival ajal enne lehe trÃ¼kkiminekut. Pealegi, mulle tegelikult meeldib ulmeÅ¾anr ja seega lÃ¤ksin lihtsalt kergema vastupanu teed.
Filmi osas enne kinnominekut mul suuri ootusi ei olnud, sest treileri pÃµhjal vÃµis arvata, et tegemist on lastefilmiga. See eelarvamus leidis Ã¼ldjoontes kinnitust, aga samas vÃµin Ã¶elda, et olgugi, et sisult lihtne, pakub film tÃµesti ka selliseid kohti, mis on pÃ¤riselt naljakad, iseÃ¤ranis tÃ¤iskasvanu jaoks. NÃ¤iteks see, kuidas peategelane Ã¼ldse kosmosesse sattus (selgub filmi lÃµpu poole ja ma ei hakka avaldama, kuidas).
VÃµimalik, et olete jÃµudnud lugeda kirjanik Andy Weiri samanimelist romaani, mis eesti keelde tÃµlgituna ilmus kirjastuselt TÃ¤napÃ¤ev 2021. aastal (eesti keeles â€žAve Mariaâ€œ, tÃµlkinud Tiina Randus). Paberikandjal raamatuna on see eesti keeles praeguseks lÃ¤bi mÃ¼Ã¼dud, kuid kes soovib osta, saab veel soetada e-raamatu.
Filmi reÅ¾issÃ¶Ã¶rideks on Phil Lord ja Christopher Miller, see tandem on varemgi koos filme teinud, nÃ¤iteks Lego-filmi ja Ã„mblikmehe animatsioonid. Ka â€žAve Mariaâ€œ sisaldab pÃ¤ris palju animatsiooni ja eriefekte, tulnukas on kivisarnane olend, ja muidugi toimub suur osa tegevusest kosmoses, mis ju puhtalt arvutianimatsioon ja eriefektid. Visuaali poolest on linateos vÃ¤ga hÃ¤sti teostatud, suurejooneline, poeetiline, kohati vÃµib pahviks vÃµtta. Filmi visuaalse efektsuse kallal on tÃ¶Ã¶tanud sÃµna otseses mÃµttes sajad spetsialistid ja tulemus on kinoskÃ¤iku vÃ¤Ã¤rt. Lisaks on siin tegevust jÃ¤tkunud ka kaskadÃ¶Ã¶ridele. Kui vÃµimalik, minge vaatama lÃ¤himasse Imaxi saali, et saaksite parima elamuse.
Peaosalisi on filmis vÃ¤he, pÃµhirollides Ryan Gosling (Ryland Grace) ja Sandra HÃ¼ller (Eva Stratt). ÃœlejÃ¤Ã¤nud on episoodilised kÃµrvaltegelased, pluss siis tulnukas Rocky, kellele annab hÃ¤Ã¤le nÃ¤itleja James Ortiz.
Film algab sellega, et Ryland Grace Ã¤rkab kosmoselaevas ja saab Ãµige pea aru, et ta on kolmeliikmelisest tiimist ainus ellujÃ¤Ã¤nu. Tal ei ole meeles, miks ta seal on, tal pole aimugi, kus ta asuda vÃµiks vÃµi mida ta Ã¼ldse tegema peaks. Esimeseks reaktsiooniks on muidugi see, et ta tahab koju saada, kuid siis selgub, et tegemist on enesetapumissiooniga, Maale tagasi jÃµudmine olemasolevate kÃ¼tusekuludega vÃµtaks umbes 113 aastat aega…
Tasapisi hakkab mehele meenuma, et enne kosmosesse sattumist oli ta fÃ¼Ã¼sikaÃµpetaja, tegelikult professor, aga akadeemikute seast vÃ¤lja heidetud oma liiga uljaste sÃµnavÃµttude tÃµttu. Ta nimelt arvas, et elu tekkimiseks ei pea ilmtingimata vajalik olema vee olemasolu. Paradoksaalsel kombel kutsutakse ta nÃ¼Ã¼d tiimi, mis peab selgeks tegema kosmosest leitud aine olemuse. Ja muidugi on tegemist rakulise eluvormiga, mis paraku aga on vajanud siiski olemasoluks ka vett. Pettunud teadlane on juba alla andmas, kuid operatsiooni â€žAve Mariaâ€œ Ã¼ldjuht Eva Stratt survestab teda edasistes uuringutes osalema. Probleem seisneb selles, et leitud aine nihkub PÃ¤ikesest eemale, muutes sellega eluandva tÃ¤he tuhmimaks, mille tagajÃ¤rjel Maal temperatuur langeks sedavÃµrd, et suurem osa olemasolevast elust sureks vÃ¤lja.
Asjad arenevad sedamoodi, et Grace leiab end kosmosest ja seal on ka tulnukas Rocky, kes on tulnud tuhmumise suhtes immuunse tÃ¤he juurde sama tegema, mida Grace â€“ pÃ¤Ã¤stma oma planeeti. Kaks kangelast kohtuvad, sÃµbrunevad ja hakkavad muidugi oma maailmu pÃ¤Ã¤stma.
Mind hÃ¤iris filmi juures kÃµige rohkem soundtrack. Iseenesest see ei olnud halb, palju hÃ¤id popmuusika palasid ja lisaks suurejooneline koor (helilooja Daniel Pemberton), aga mingil hetkel tekkis sellest lÃµputust aaaa-uuuuu-aaaa-oooo laulmisest tÃ¤ielik Ã¼lekÃ¼llastus, hakkas hÃ¤irima. Muusikapalad aga olid valitud tÃ¤iesti suvaliselt â€“ jÃ¤i mulje nagu igale tiimi liikmele oleks antud vÃµimalus panna filmi sisse oma lemmiklaul. Lugudest ei moodustunud sidusat tervikut, vaid see oli paras pudru ja kapsad, rÃ¤nnak Ã¼hest stiilist teise, Ã¼hest ajastust teise, konarlik. Aga ma arvan, et suurem osa inimesi ei pane seda Ã¼ldse tÃ¤hele, nii et kui te ei filmi juures muusikalist kujundust mÃ¤rgata ei oska, see on lihtsalt taustatapeet, siis ei tohiks hÃ¤irida.
Linalugu ei sobi vaatamiseks neile, kes mingil pÃµhjusel ei salli Ryan Goslingut, sest suurema osa ajast ongi ainult tema Ã¼ksi tegevuses. Mina siiski julgustan vaatama, sest ta teeb pÃ¤ris hea rolli ja erinevalt nii mÃµnestki teisest Hollywoodi superstaarist, ei jÃ¤Ã¤ mingit negatiivset muljet, ei ole ta Ã¼leopereeritud, ennast imetlev ega Ã¼lbe. Ta teeb oma rolli loomulikult ja ladusalt.
Kriitikute poolt Ã¼leÃ¼ldiselt on film vÃ¤ga hÃ¤sti vastu vÃµetud, mÃµni on selle jÃµudnud juba kuulutada parimaks ulmefilmiks, mis eales on tehtud. Ma ei vaidle vastu. TÃ¤itsa hea film, pole pÃ¤ris selline, et vaatad ja kinosaalist vÃ¤ljudes on juba unustatud. Pigem on vÃµimalik, et soovid vaadata veel korra vÃ¤hemalt.
Kooliealisi lapsi, kes juba inglise keelest aru saavad, vÃµi jÃµuavad tiitreid lugeda, vÃµib kaasa vÃµtta kÃ¼ll. Filmi juures on mÃ¤rge, et alla 12-aastastele mittesoovitatav, samas ei ole seal siiski mingeid nii jubedaid asju, et algklassiealisel vaadata ei kÃµlbaks. Ehk ainult filmi pikkus 2,5 tundi on see, mille tÃµttu vÃ¤iksemaga vaadata ei kannata. Aga ekraanil olevast dialoogist peab kÃ¼ll aru saama. Sisu poole pealt â€“ selge ja lihtne. PÃµhiline kÃµlama jÃ¤Ã¤v sÃµnum on see, et sÃµpra aitad hÃ¤das ja tulnukad ei ole jubedad (erinevalt vÃ¤ga paljudest teistest filmidest). Nii mÃµnigi otseselt lastele tehtud animafilm on palju hirmsam.
Margit Adorf