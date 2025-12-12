Vanamees muutub robotiks
MÃ¶Ã¶dunud nÃ¤dalavahetusel jÃµudis kinodesse uus kodumaine animafilm â€žPeetrikese jÃµulurobotâ€œ.
Margit Adorf
ReÅ¾issÃ¶Ã¶r-stsenarist Mikk MÃ¤gi on kokku pannud kepsaka loo, mis kÃ¼ll pÃ¤ris vÃ¤ikestele lastele vÃµib mÃµjuda hirmutavalt. Hindan seda iseenda mÃµÃµteskaalal, sest mul on vÃ¤ga hÃ¤sti meeles, kuidas ma lapsena osasid multikaid kartsin.
KÃµige hullemad olid â€žSuur TÃµllâ€œ ja â€žKaliif toonekurgâ€œ. Selle Ãµudusdoosini uus robotjÃµuluvana film siiski ei ulatu, pigem jÃ¤Ã¤b rohkem sinna â€žSiilike udusâ€œ kategooriasse, mida ka osad lapsed vÃ¤ga kartsid (minu meelest see ei olnud nii hirmus). Siilikese film on kÃµhe, aga samas siiski rahulik, TÃµllu-loos on super hirmus muusika ja visuaal, aga â€žKaliif toonekurgâ€œ on lihtsalt Ã¤ngistuse painav ellukutsumine. JÃµulurobotis on mÃµnevÃµrra vÃ¤givalda, mis vÃµib meeldida suurematele lastele, aga film vast ei sobi vÃµsukesele, kes lÃ¤heb pÃ¤ris esimest korda elus kinno.
JÃµuluroboti filmi teeb jubedaks see, et robot-jÃµuluvana on hiiglaslikku kasvu, no ikka laeni tont, kel silmadeks pÃµlevad lambid. Lisaks sellele on ta hullumeelselt etteaimamatu ja hakkab lapsi taga ajama, et neid kinni pÃ¼Ã¼da ja Ã¼mber programmeerida. No et laste soovid sobiksid rohkem sellega, mida ta ise ette kujutab, kuidas vÃµiks olla.
TÃ¤iskasvanud ulmesÃµbrale film kindlasti meeldib ja tÃ¤iskasvanul ei tohiks selle pooletunnise seikluse ajal igav hakata, kooliealistel lastel samuti mitte. Pealegi on filmil ilus moraal, et mÃµnikord on elul pakkuda hoopis parem Ã¼llatus kui see, millest on algselt unistatud.
Lugu algab sellega, et Peetrike sÃµidab koos vanematega maale, ilmselt sugulastele kÃ¼lla. Seal peaks ta kohtama teisigi lapsi, keda nÃ¤eb Ã¼ldiselt harva. Peetrike unistab robotkoerast, kelle reklaami ta on nÃ¤inud ja mis on nii temal kui ka kÃµikidel teistel lastel sÃµnasÃµnalt peas. VÃ¤ga lÃµbusad stseenid â€“ nii reklaam kui ka see, kuidas lapsed peast kÃµik ette vuristavad. Nii need asjad ju ka pÃ¤ris elus on. Ilmselt maksab robotkoer vÃ¤ga palju ja isa annab mÃµista, et vist ikka seda robotit ei saa. Selle peale soovib Peetrike suures ahastuses, et jÃµuluvana vÃµiks ise robot olla, sest siis ta suudaks tÃ¤ita kÃµikide laste kÃµik soovid.
Muinasjutule kohaselt see soov tÃ¤itubki. Lapsed peavad jÃµuluvanaga silmitsi seisma ja lÃ¤bi erinevate seikluste jÃµuavad nad lÃµpuks veendumuseni, et enne oli ikka parem. Siis kui oli tavaline jÃµuluvana. Nad soovivad, et kÃµik muutuks endiseks. Kas see juhtub, seda enam tÃ¤pselt teada ei saagi, sest robotjÃµuluvana pÃµgeneb sinna, kust ta saabus. Lapsed aga saavad koju tagasi ja on oma kingitusega Ã¼lirahul. Mis kingituseks on, seda peate kinos vaatama.
Autor Mikk MÃ¤gi on teinud ka menukad Vanamehe filmid, â€žVanamees ja pÃµrsaussâ€œ ning â€žVanamehe filmâ€œ on mÃµlemad tema loodud. Filmi plakatil on tagasihoidlikult esile toodud â€žSipsikutâ€œ ning filmi â€žKaka ja kevadâ€œ. VÃµimalik, et Vanameest peeti lastefilmi reklaamimisel liiga vÃ¤ngeks kraamiks, aga vanamehe-vaibi on â€žPeetikese jÃµulurobotisâ€œ siiski tunda kÃ¼ll. Huumorit leidub omajagu ja seal on palju hÃ¤id naljakaid detaile, beatbox-peetidest kuni konn-printsini.
Kuna â€žPeetrikese jÃµulurobotâ€œ on ainult 30-minutine film, siis kinos nÃ¤idatakse seda koos animafilmiga â€žKadunud sokidâ€œ. See on Oskar Lehemaa 2023. aastal valminud film, mida on pÃ¤rjatud mitmete preemiatega, nÃ¤iteks vÃµitis see 2024. aastal EFTA parima animafilmi preemia ja PÃ–FF Shorts festivali preemia.
Sokifilm tundus minu jaoks mÃµnevÃµrra igav, vÃµimalik, et seetÃµttu, et seal ei juhtu mingeid ulmelisi jaburusi. Muidugi on sellegi filmi tegevus muinasjutuline, sest tegelasteks ju ka sokkide perekond. Ka seal leidub robot â€“ seekord tolmuimeja. Aga ta ei ole nii hirmus kui robotjÃµuluvana. â€žKadunud sokidâ€œ on 20-minutiline film ja miskipÃ¤rast poeb eriliselt hinge tÃ¤iskasvanuile, ju selles on rohkelt nostalgilist meeleolu, mis toob oma lapsepÃµlve meelde.