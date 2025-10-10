Virumaa taekwondo-sportlased krooniti Euroopa väikeriikide meistriteks
Spordiklubi ML Sport sportlased Ronja Aru ja Rihard Kullik on naasnud Euroopa väikeriikide taekwondo meistrivõistlustelt erakordse tulemusega – mõlemad võitlesid end meistritiitlini ning tõid Eestisse kaks kuldmedalit.
Viimased nädalad on olnud sportlastele äärmiselt intensiivsed – kolme turniiri pikkune võistlustsükkel pani nii keha kui vaimu proovile. Koos treener Ronaldiga seati kindel eesmärk: anda igal matil maksimum. Plaan töötas ning tiheda töö ja pühendumuse tulemusena saavutati kõrgeim võimalik tulemus.
Meie siht oli minna võistlema kõige kõrgemate eesmärkidega ning anda endast igas matšis kõik. On suur rõõm ja au, et saime seda teha edukalt ja tuua Eestisse kaks kuldmedalit.
See saavutus on järjekordne tõestus Virumaa Taekwondo klubi pühendunud tööst ja sportlaste kõrgest tasemest. Võidud Euroopa väikeriikide meistrivõistlustelt annavad kindlasti tugeva tõuke edasiseks treeninguks ja ettevalmistuseks järgmisteks rahvusvahelisteks võistlusteks.
Treenerid Ronald Smorodin ja Marko Levtšenko