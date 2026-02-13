Virumaa taekwondo-sportlane tõi Saksamaalt kaks medalit
7. veebruaril osales spordiklubi ML Sport 8-aastane sportlane Miliana Gross Saksamaal 29. korda toimunud rahvusvahelisel taekwondo-turniiril International Children Championships.
Miliana võistles kahel alal – kahevõitluses (sparring) ja kompleksharjutustes –, mis tähendab ettevalmistust kahes täiesti erinevas distsipliinis. Kuna oleme üleminekufaasis uude vanuseklassi, tuli seekord võistelda 9–11-aastaste tüdrukute seas.
Kompleksharjutustes saavutas Miliana 15 osaleja hulgas tubli 3. koha. Kahevõitluses alistas ta kaks vastast kindla 2:0 tulemusega ning finaalis tuli napilt tunnistada vastase suuremat kogemust, mis tõi väärika 2. koha. Tulemused ületasid seatud ootusi ja kinnitasid, et tehtud töö on olnud tulemuslik.
Kokku osales võistlustel üle 400 lapse 12 erinevast riigist ning 71 taekwondo klubist, mis teeb turniirist tasemelt ja konkurentsilt tugeva rahvusvahelise võistluse.
Lisaks saadud tugevale sportlikule kogemusele uues vanuseklassis kohtusime Saksamaal ka sõpradega Šveitsist ning saime väärtuslikke elukogemusi, tulles toime lennureisidega seotud ootamatuste ja väljakutsetega.
Sport õpetab ausalt võitlema. Sport õpetab väärikalt kaotama. Sport õpetab elu.
Marko Levtšenko,
spordiklubi ML Sport treener