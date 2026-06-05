Wiru Auto jÃµudis uhke verstapostini
Rakveres tegutsev Wiru Auto tÃ¤histas eile veerandsaja tegutsemisaasta tÃ¤itumist. Firma omanik TÃµnu Paju jagas sel puhul ettevÃµtte saamise ja kasvamise lugu ning rÃ¤Ã¤kis ka keerulisematest aegadest ning praeguse automaksu mÃµjudest.
Silja Part, Liisi Kanna
â€žWiru Auto lugu hakkas eelmisest ettevÃµttest tegelikult idanema, kui tegelesime autode remondiga pÃµhiliselt. Lisaks oli meil kauplus, mis keskendus audio- ja kodumasinate mÃ¼Ã¼gile. Oli nÃ¤ha, et see asi hakkab lÃµpu poole liikuma ja autode remondiga tuli teha spetsialiseerumine â€“ kas minna markide vÃµi mingi konkreetse tÃ¶Ã¶ peale. Sealt hakkas arenema mÃµte, et vÃµiks ikkagi aste kÃµrgemale liikuda ja autode mÃ¼Ã¼gi kaudu endale tÃ¶Ã¶koht tekitada,â€œ meenutas Wiru Auto OÃœ omanik TÃµnu Paju.
â€ž1996.â€“1997. aastaks oli majandus kosunud juba piisavalt palju, et tasus mÃµelda autode mÃ¼Ã¼gile Rakvere suuruses linnas. Sel hetkel puudus meil maa ja maja. MÃµte idanes edasi, kuniks 1998. aastal sain vihje sobiva krundi kohta. Siinkohal tuleb tÃ¤nada Oleg Grossi,â€œ jÃ¤tkas ettevÃµtja, lisades, et kuna tegu oli toona sotsiaalmaaks mÃµeldud alaga, kulus siiski veel omajagu aega, enne kui ostmine vÃµimalikuks osutus.
Paju meenutas, et samal ajal tuli Eesti riigis ka kaks huvitavat seadust. Esiteks olid inimesed seoses PAL-sÃ¼steemile Ã¼leminekuga sunnitud massiliselt telekaid vahetama. Teiseks tekkis autodele talverehvide kohustus. â€žTÃ¤nu neile kahele asjale olime me Rakveres heal positsioonil, teenisime palju raha. Wiru Auto maja ehitus ongi rehviÃ¤rist tulnud rahadega alustatud,â€œ rÃ¤Ã¤kis ettevÃµtja, kuidas saadi algkapital.
Muidugi oma rahaga sellist hoonet valmis ei ehita ning appi tuli toonase Hansapanga liising. Kopp lÃ¶Ã¶di maasse 2000. aasta septembris. Uus maja sai valmis 2001 .aasta juuni lÃµpuks. Hoone projekteeris arhitekt Raul Kull ja ehitas Haljala Ehitus.
Valitud automarkidest
Uues majas alustati tÃ¶Ã¶d 3. juulil 2001, avapidustused toimusid 26. juuli. â€žSamal pÃ¤eval sÃµlmisime kirjaliku lepingu Saksa Autoga Volkswageni sÃµidukite mÃ¼Ã¼giks,â€œ mÃ¤rkis TÃµnu Paju.
â€žEga esimese hooga ei Ãµnnestunud Volkswagenite mÃ¼Ã¼gi alustamiseks kontakti saada, jÃ¤llegi tuli kasutada inimesi, kes tundis teatud inimesi, kellega rÃ¤Ã¤kida. Olukord oli selline nagu juba Vene ajal â€“ parem omada sada sÃµpra kui sada rubla,â€œ iseloomustas ta selleaegset ettevÃµtluskeskkonda.
Paju mÃ¤rkis, et kuna Volkswageni nÃµue ei lubanud automÃ¼Ã¼gi ettevÃµttel muude asjadega tegeleda, siis tuli asutada eraldi ettevÃµte, milleks sai Wiru Auto OÃœ â€“ asutamiskuupÃ¤evaks 29. mai 2001.
Paju rÃ¤Ã¤kis, et Volkswageneid mÃ¼Ã¼di 2004. aastani, sellega lÃµpetamise pÃµhjuseks oli maaletooja soov Wiru Auto Ã¤ra osta ja seda mitte kÃµige parematel tingimustel. â€žMe ei mÃ¼Ã¼nud neile Ã¤ra ja sellega kaasnes lepingu lÃµpetamine. Tuli leida uus automark, mida mÃ¼Ã¼ma hakata. Kuna Saksa Auto soov oli meile teada umbes pool aastat enne lepingu lÃµpetamist, siis uue partneri otsimine oli juba vaikselt toimunud. Peale viimase Volkswageni mÃ¼Ã¼mist, olid jÃ¤rgmisel pÃ¤eval Nissanid maja ees,â€œ rÃ¤Ã¤kis ettevÃµtte omanik Ã¼leminekust teisele margile.
â€žKÃµik margid, mis edaspidi valikusse lisandunud, on meile pakutud. Enamus sellel pÃµhjusel, et kohalikud mÃ¼Ã¼giesindused on kinni pandud,â€œ nentis Paju. Aja jooksul on tulnud teha nii juurde- kui Ã¼mberehitusi, et mahutada Ã¤ra ja paigutada nii kasutatud autode mÃ¼Ã¼k kui uued margid â€“ Renault, Peugeot, Citroen ning Mercedes-Benzi kaubikute hooldus ja remont.
Masust ja automaksust
Kui vaadata, kuidas autode mÃ¼Ã¼gis lÃ¤bi aegade lÃ¤inud on, siis kuni aastani 2008 vÃµis nÃ¤ha pidevat vÃ¤ikest kasvu ning olid rahulikumad tÃ¶Ã¶aastad. Siis aga algas masu. â€žInimesed ei suutnud oma liisingumakseid maksta. Pangad korjasid autod Ã¤ra ja panid ise mÃ¼Ã¼ki â€“ tunduvalt odavamalt, kui oli turu hind. See segas meie mÃ¼Ã¼ki ikka vÃ¤ga kardinaalselt kaks aastat. Kui muidu mÃ¼Ã¼sime 150â€“170 autot aastas, siis neil kahel aastal 70 autot aastas. Edasi lÃ¤ks kÃµik normaalselt, kuni tekkis covid. Meie saime koroona-ajal kÃ¼ll natukene vÃ¤hem pihta, sest ei pidanud maja kinni panema,â€œ kirjeldas Wiru Auto omanik keerulisemaid aegu.
â€ž2023. aasta oli juba rahulik ja 2024. aasta suhteliselt hea. Aga siis otsustas Eesti riik, et peame automaksu kehtestama,â€œ jÃµudis Paju ettevÃµtte kÃ¤ekÃ¤igust rÃ¤Ã¤kimisega tÃ¤nasesse pÃ¤eva. â€žSee koosneb kahest osast. Aastamaksu tunnistasid inimesed normaalseks ja on nÃµus seda maksma. Aga nn registreerimise maks, mida tuleb maksta iga uue auto pealt, mis riiki tuuakse, ka kasutatud auto pealt, tÃµmbas autoÃ¤ri ikka nii kinni kui kinni,â€œ tÃµdes Paju praegust olukorda. â€žTulemus on kÃ¤es. Eelmisel aastal 50 uut autot, enne seda mÃ¼Ã¼sime kusagil 150â€“170.â€œ
â€žMeie Ã¤riloogika on Ã¼les ehitatud selle peale, et mÃ¼Ã¼dud autod hakkavad kÃ¤ima garantiiperioodi jooksul ja mÃµnikord ka peale seda meil teeninduses. MÃ¼Ã¼me n-Ã¶ endale tÃ¶Ã¶kotta tÃ¶Ã¶d ette. TÃ¶Ã¶koda on see, mis peaks katma kÃµik pÃ¼sikulud. Kui mÃ¼Ã¼davate autode arv vÃ¤heneb, siis paratamatult langeb ka tÃ¶Ã¶koja kÃ¤ive,â€œ selgitas Wiru Auto omanik.
â€žMingil mÃ¤Ã¤ral on praegu nÃ¤ha taastumist, hakkab kasutatud autodest peale,â€œ tÃµi Paju siiski esile ka positiivse noodi. Kuid lisas seejuures, et paljud ootavad hetkel jÃ¤rgmise aasta valimisi, sest Ã¼ks leer poliitikuid lubab automaksu Ã¤ra lÃµpetada. â€žÃ„rikeskkond ei ole praegu paraku kÃµige parem. Aga nagu Ã¶eldakse â€“ tuleb edasi sÃµita!â€œ lÃµpetas TÃµnu Paju entusiastlikult.
Milles seisneb Wiru Auto edu vÃµti?
â€žÃ–eldakse, et esimese auto mÃ¼Ã¼vad mÃ¼Ã¼gimehed. Teise-kolmanda auto mÃ¼Ã¼b autoteenindus,â€œ rÃµhutas TÃµnu Paju autohoolduse tÃ¤htsust nende ettevÃµttes.