1666: saadi jagu küünlast puhkenud Londoni suurest tulekahjust
Täna 359 aastat tagasi, 5. septembril 1666. aastal suudeti piir panna Londonis neli päeva varem puhkenud hukatuslikule põlengule, mis hävitas suure osa linnast. Tulekahi sai alguse 2. septembril pagaritöökojast ja levis tuule mõjul kiiresti elumajadele.
Allan Espenberg
Paljud ootasid 1666. aasta algust hirmuga – kolmelt kuuelt „666“ ei oodatud midagi head. Aga Londoni elanikel polnud aega uuteks hirmudeks, kuna nad surid massiliselt eelmisel aastal puhkenud katkuepideemiasse. Esimestena surid Londoni sadamas elanud kerjused ja seejärel jõudis katk vaestest äärelinnadest järk-järgult ka kesklinna. Inglismaa kuningas Charles II lahkus koos pere ja õukonnaga Londonist, püüdes mitte kokku puutuda nakatunutega. 1665. aasta sügiseks oli suremus Londonis tõusnud 7000 inimeseni nädalas. Kokku langes epideemia ohvriks umbes 100 000 londonlast ehk iga viies linnaelanik.
Küünal kukkus põrandale
Uus ja suurem häda tabas londonlasi 1666. aasta sügisel. Sel ajal oli London kitsaste tänavate ja tihedalt üksteise külge ehitatud majadega linn, kus majad olid tehtud puidust ja õlgedest. Seetõttu laastasid Londonit sageli tulekahjud, kuid kõige kurikuulsam oli suur tulekahju, mis hävitas mõne päevaga kolmandiku linnast.
Katastroof sai alguse 2. septembril 1666 Thomas Farrineri pagaritöökojas Pudding Lane’i tänaval. Pagarid alustasid tööd enne koitu, kasutades valgustuseks tavalisi küünlaid. Üks küünal kukkus puitpõrandale ja varsti levisid leegid üle maja. Farrineri perekond pääses, kuna nad ronisid ülemise korruse akna kaudu naabrite juurde. See oli lihtne, sest majad asusid Londonis üksteisele väga lähedal. Kuid Farrineride teenijanna oli hirmust halvatud ega suutnud majast põgeneda, saades tulekahju esimeseks ohvriks.
Farrinerid koos naabritega kustutasid põleva hoone, kuid leekidega nad hakkama ei saanud. Vabatahtlikud, kes olid palju tulekahjusid näinud, soovitasid katastroofi edasise leviku peatamiseks hävitada ümbruskonna majad. Kuid majaomanikud avaldasid vastuseisu ja Londoni linnapea Thomas Bloodworth saabus otsustama, mida teha. Samal ajal kui linnapea mõtles, hakkas tuli levima kõrvalhoonetele.
Bloodworth kartis vastutust võtta, lootes, et tulekahju kustub iseenesest. Kuid kuum ja vihmavaene suvi oli loonud kõik tingimused selleks, et majad süttiksid nagu tõrvikud. Sel päeval Londonis tõusnud tugev tuul hakkas leeke kiiresti üle Inglismaa pealinna levitama.
Tulekeeriste võimuses
Mõni tund hiljem teatati tulekahjust kuningale. Leegid levisid nii kiiresti, et ka jõukurite elurajoonid olid ohus. Charles II oli otsusekindel, andes käsu osa maju tule peatamiseks purustada. Ka kuninglik kaardivägi kuninga venna, Yorki hertsogi, tulevase monarhi James II juhtimisel läks tulekahju kustutama.
Kuid õige hetk oli käest lastud. Linnas hakkasid levima niinimetatud tulesambad, kui üksikud põlengukolded ühinesid õhumasside mõjul, mille tulemuseks oli kuni 800 kraadini ulatuva temperatuuriga põlemistsoon. Samal ajal liikusid need tulesambad äärmiselt kiiresti. Tulekahju pealtnägijad märkisid hiljem, et 3. septembri hommikul ei olnud võimalik tulekahju enam peatada. Puhkes paanika: inimesed üritasid linnast lahkuda, viies vankritel kaasa oma vara.
Tuletõrjujad ei suutnud põlengut peatada. Esmalt langes Baynardi loss, kuningate ajalooline residents, seejärel kukkus kokku Püha Pauli katedraal. Kivikirikut, mida peeti turvaliseks pelgupaigaks, ümbritsesid remondiks püstitatud puidust tellingud. Tuli levis neile, seejärel haaras enda alla katuse ja pärast selle kokkuvarisemist süttis kogu katedraalis olev vara leekidesse. Aga vara oli seal palju: kohalikud elanikud olid oma väärisesemed toonud kirikusse, uskudes, et kivihoone pääseb halvimast. Inglise kirjanik John Evelyn meenutas: „Püha Pauli katedraali kivid lendasid nagu granaadid, tänavatel voolas sulaplii, enamik kõnniteid olid tulikuumad ja mitte ükski hobune ega inimene ei saanud neile astuda.“
Alles 5. septembril, kui tuul vaibus, hakkasid vabatahtlike tuletõrjujate ja kuningliku kaardiväe pingutused vilja kandma. Purustatud majadest loodud tuletõkkevööndid peatasid leekide edasise leviku. Suur põlemine hakkas tasapisi muutuma hõõgumiseks.
Kõiges süüdistati prantslast
Kokku hävis 13 500 maja, 87 kirikut, 44 tööstushoonet, Püha Pauli katedraal, mitu vanglat ja kolm linnaväravat. Sisuliselt lakkas London oma endisel kujul eksisteerimast, muutudes tohutuks tuhahunnikuks. Aga vaatamata katastroofi tohutule ulatusele on inimohvrite kohta äärmiselt vähe teavet. Kaasaegsed kirjutasid vaid mõnest hukkunust. Samas eksisteerib oletus, et asi polnud ohvrite puudumises, vaid pigem selles, et nad olid vaesed. Lisaks võisid äärmiselt kõrge põlemistemperatuuri tõttu ohvrite säilmed lihtsalt tuhaks põleda.
Kui tulekahju oli kustutatud, hakkasid londonlased otsima vastust küsimusele: kes oli süüdi? Kõigepealt kahtlustasid nad välismaalasi, uskudes, et nii maksavad nood kätte Inglismaale sõjalistes konfliktides osalemise eest. Esines lintšimise juhtumeid, mille ohvriteks olid peamiselt prantslased ja hollandlased.
Ametivõimude poolt võeti kinni umbes 26aastane prantslasest kellassepp Robert Hubert ja teda süüdistati süütamises, mis põhjustas katastroofilise tulekahju. Piinamise järel tunnistas mees oma süü üles. 28. septembril 1666 poodi ta avalikult üles. Alles pärast hukkamist sai teatavaks, et Hubert ei viibinud tulekahju puhkemise ajal üldse Londonis ja oli täiesti süütu.
Kuulus arhitekt ja matemaatik Christopher Wren sai ülesandeks alustada Londoni põlenud piirkondade rekonstrueerimist. Kuigi tema plaani ei saadud täielikult ellu viia riigikassas olevate vahendite puudumise tõttu, muutus London siiski. Puitmajad asendusid kivimajadega, hoonete vahelist kaugust suurendati ja kaubalaod viidi elumajadest kaugemale. Arvatakse, et tulekahju aitas toime tulla katkuepideemiaga, sest pärast Londoni mahapõlemist uusi haigusjuhtumeid praktiliselt ei registreeritud. Aga 1667. aastal otsustas kuninglik nõukogu, et laastava tulekahju põhjustas erinevate asjaolude ja ebasoodsate ilmastikutingimuste koosmõju.
Tulekahju mälestuseks püstitati 1677. aastal Londonisse monument, mis kujutab endast 61,57 meetri kõrgust dooria stiilis sammast.