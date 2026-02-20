1943: Mehhiko talupoja maisipõllule tekkis Paricutíni vulkaan
Täna 83 aastat tagasi, 20. veebruaril 1943. aastal hakkas Mehhikos ühe talumehe põllule tekkima midagi ebaharilikku, millest peatselt kasvas välja vulkaan, mis kõigele lisaks hakkas veel ka purskama.
Paljud Maal asuvad vulkaanid on sama vanad kui planeet ise. Paljud, aga mitte kõik. Kui rääkida vulkaanide vanusest, siis ammustel aegadel polnud mandreid nende tavapärasel kujul ja Maa pind nägi välja nagu pidev tuldsülgav väli. Teadlaste kinnitusel tekkisid vulkaanid umbes 4 miljardit aastat tagasi. Vesuuv, Krakatau ja Eyjafjallajökull on aktiivsed vulkaanid, mille vanus ulatub tuhandete aastate taha.
Kuid nende tuliste hiiglaste seas on üks üsna tähelepandamatu objekt, mis on veidi üle 300 meetri kõrge. See asub Mehhiko keskosas ja kannab nime Paricutín ning seda peetakse Ameerika ja võib-olla isegi kogu maailma noorimaks vulkaaniks. Uue vulkaani teke on haruldane nähtus ja seetõttu on Paricutíni sünd andnud teadlastele haruldase võimaluse seda protsessi üksikasjalikult uurida. Selle ajalugu on väga hästi uuritud ja kõik päevad dokumenteeritud, sest vulkaani sünd toimus sõna otseses mõttes geoloogide silme all.
Kõik sai alguse väikesest august
Kõik algas 1943. aasta 20. veebruaril, kui Mehhiko talunik Dionisio Pulido töötas koos naise, poja ja naabrimehega põllul. Peagi tundsid nad maa-alust tugevat mürisemist ja avastasid maisipõllu kaugemas otsas maapinnast tõusva tiheda valge suitsupilve. Ettevaatlikult lähenedes uuris Pulido maapinda, kuid ei leidnud midagi kahtlast: maisivarte vahel haigutas väike, mitte üle 10 sentimeetri suuruse läbimõõduga auk, millest tõusis suitsu. Dionisio otsustas kummalist nähtust igaks juhuks kaugemalt jälgida.
Maapinnas olev avaus suurenes peatselt pooleteisemeetriseks auguks ja selle ümber olnud maa kerkis umbes meetri kõrguseks. Murelikult jooksis talunik kohalikku omavalitsusesse. San Juan Parangaricutiro linnapea saadetud komisjon avastas 9 meetri sügavuse augu, mis tugevalt suitses. Samal päeval algasid tärkava vulkaani asukohas plahvatused, mida oli kuulda kuni 350 kilomeetri kaugusele ning tuhk ja kivid lendasid kilomeetri kõrgusele.
Kui Mehhiko ülikooli geoloogide komisjon järgmisel päeval kohale jõudis, meenutas auk maisipõllus juba põrgulõõri: see oli 10 meetrit sügav, 5 meetrit lai ja paiskas pidevalt välja paksu valget suitsu. Lisaks oli maapind hakanud kerkima ja ametnike saabudes oli see juba mehekõrgune küngas. Hiljem saadi teada, et Paricutíni ja naaberkülade elanikud tundsid esimest korda 5. veebruaril 1943 maa värisemist ja kuulsid maa alt kostvat tuhmi mürinat. Veebruari esimesel poolel toimus uuest vulkaanist 400 kilomeetri raadiuses mitusada maavärinat.
Laava hakkas voolama paar päeva pärast vulkaani teket. Algselt 300 meetri pikkune juga ulatus 1944. aastaks juba 4 kilomeetrini. Samal ajal jätkas küngas kasvamist ja see juhtus külaelanike hämmastunud pilkude all. 23. veebruariks oli vulkaan kasvanud 44 meetri kõrguseks, 27. veebruariks 106 meetri, 20. märtsiks 148 meetri ja 20. detsembriks 299 meetri kõrguseks. Aga 1944. aasta 20. veebruariks oli vulkaani kõrgus juba 336 meetrit.
1943. aasta lõpuks polnud Dionisio Pulido maisipõllust enam jälgegi. Võimud evakueerisid tema perekonna ja lähimate külade elanikud, keda oli kokku umbes 4000 inimest. Vulkaan ei põhjustanud ühegi inimese surma. Enne oma kodust lõplikku lahkumist paigaldas Dionisio Pulido maisipõllule hispaaniakeelse sildi: „See vulkaan kuulub Dionisio Pulidole.“ Teadlased panidki vulkaanile nime küla järgi, kus elas Dionisio. Aga geoloogid hakkasid registreerima Paricutíni vulkaani igat väiksematki muutust. Eksperdid olid kindlad, et purse on vaid aja küsimus.
Vulkaan oli aktiivne 8 aastat
Ja 1944. aasta juulis see juhtuski. Geoloogid tegid ülitäpseid mõõtmisi ja kirjeldasid nähtut kuivalt ja teaduslikult, kuid kohalikud elanikud olid emotsionaalsemad. Nii rääkis üks talunik: „Koidiku lähenedes kuulsime müra, mis meenutas merelainete möirgamist. Tulekolonn sööstis mustavasse taevasse, tõustes 800 meetri kõrgusele või isegi kõrgemale. Siis see plahvatas ja maapinnale sadas maha tuline vihm, nagu ilutulestik.“
Vaikselt urisev „beebivulkaan“ Paricutín muutus hetkega tuld sülgavaks mäeks, uputades kõik enda ümber kuuma laavaga. Kaheksa kuud kestnud pideva purske jooksul liikus see 11 kilomeetrit, jõudes San Juan Parangaricutiro linnani. Vool tuhastas kõik oma teel: külad, põllud, karjamaad ja salud. See ei säästnud ka linna, millest jäi alles vaid pooleldi põlenud kirik, mille kellatorn seisab endiselt kurjakuulutavalt tahkunud laavavälja kohal.
Pärast purske lõppu ei näidanud vulkaan mingeid märke vaibumisest ning veel kaheksa aastat mürises, suitses ja sülitas uus vulkaan oma sügavusest välja kividega segatud tuhka. Laavat oli endiselt, kuid vähem, moodustades tahkunud kivimi peale veidraid ja elutuid terrasse.
Paricutíni purskamine lakkas 1952. aastal. Geoloogid jälgisid vulkaani veel mitu aastakümmet ja nimetasid selle seejärel uinunuks. Enam pole vulkaan pursanud. Tänapäeval on laavast, räbust ja tuhast moodustunud vulkaanilise mäe nõlvad põõsastega võsastunud, kuigi maapind, millel laava voolas, on endiselt põllumajanduseks kõlbmatu.
Kuid Paricutíni küla lapsed loodavad millalgi naasta oma esivanemate maale. Igal aastal enne lihavõtteid tähistavad nad vulkaani sünnipäeva. Inimesed kogunevad purunenud kiriku juurde ja teevad palverännaku mäe jalamile. Seda külastab ka palju turiste. Angahuani küla vaatetorn pakub vapustavat vaadet 25 kilomeetri pikkusele laavaväljale ja selle taga kõrguvale Paricutíni vulkaani koonusele, mille kõrgus on praegu 2800 meetrit. Sellele on võimalik ronida kohaliku giidi juhendamisel.
Huvitavaks faktiks on see, et Dionisio Pulido suutis oma maatüki, millel asus purskav vulkaan, korraliku summa eest maha müüa Mehhiko kunstnikule Gerardo Murillole, kes pühendas aastaid Paricutíni uurimisele ning tegi üheksa aasta jooksul üle 11 000 joonistuse ja tuhat õlimaali, kujutades lendavaid kive ja tulist vihma. Ta maalis isegi pärast seda, kui sai vulkaanipurske ajal viga ja tema jalg tuli amputeerida. Ühe jalaga kunstnik ronis peaaegu vulkaanikraatrisse ja maalis veelgi suurema innuga.
Allan Espenberg