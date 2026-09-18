1975: USA miljardäri lapselaps Patty Hearst võeti vahi alla
Täna 51 aastat tagasi, 18. septembril 1975. aastal arreteeriti Ameerika Ühendriikides oligarhi William Randolph Hearsti pojatütar Patty Hearst, keda süüdistati terrorismis ja röövimistes.
Allan Espenberg
Meediamagnaadi William Randolph Hearsti lapselaps sündis 1954. aastal. Pärast keskkooli lõpetamist asus ta kunsti õppima California ülikoolis. 19aastaselt oli Patricia teisel kursusel ja elas koos oma kihlatu Steven Weediga, kes õppis magistriõppes. Enamik Patricia Campbell Hearsti sõpru olid miljardäridest ärimeeste ja silmapaistvate poliitikute lapsed.
Ajal, mil riigis möllasid radikaalsed meeleolud, ei olnud Patty huvitatud poliitikast. Tema vanemad usaldasid oma tütart, kes järgis rangeid moraaliprintsiipe. Vaatamata perekonna rikkusele ei pidanud nad vajalikuks palgata ihukaitsjaid. Patricia elas jõuka tüdruku tavalist elu ja miski ei ennustanud probleeme. Kuni 1974. aasta 4. veebruarini, mil 19aastase tudengineiu foto jõudis kõigi ajalehtede esikaantele. Järgnevad sündmused arenesid kiiresti ja inimröövi juhtum võttis ootamatu pöörde.
Ootamatu kadumine
Patricia Hearst kadus keset päeva. Ta rööviti rahvarohkest ülikoolilinnakust Berkeleyst Californias. Inimröövi eest võttis vastutuse terrorirühmitus Symbionese Liberation Army (SLA). Terroristid plaanisid rikka pärijanna vahetada kahe oma vangis istuva kaaslase vastu. Hiljem nende plaanid muutusid.
Patricia veetis peaaegu 57 päeva luku taga. Röövijad hoidsid teda kinni vanas kapis. Esimesed päevad veetis ta kottpimeduses, silmad kinni seotud ja suutropp suus. Esimestel päevadel ei lastud tal ka tualetti minna. Ta sai tunda igasugust vägivalda: füüsilist, psühholoogilist ja seksuaalset. Tema mugav ja muretu elu hääbus, andes teed õudusunenägudele ja soovile iga hinna eest ellu jääda.
SLA terrorirühmitus kuulutas end vaeste ja väetite inimeste kaitsjaks, kuid tegelikult oli see keskpärane vasakradikaalne rühmitus. Vabastusarmeest poleks keegi midagi kuulnud, kui poleks olnud meediamoguli lapselast. Rühmitus saavutas suure tuntuse tänu Patricia Hearsti röövimisele ja sellele järgnenud sündmustele.
Terroristid võtsid ühendust tüdruku perekonnaga. Nad nõudsid Joe Remiro ja Russ Little’i vabastamist, kes istusid kinni poliitiliste mõrvade eest. Nõuded osutusid võimatuks ja läbirääkimised takerdusid. Seejärel muutsid terroristid nõudmisi. Nüüd pidid pantvangi sugulased toitma osariigi kõiki näljaseid ja kodutuid. Nõuete kogumaksumus ulatus 400 miljoni dollarini, mis polnud jõukale perele tasku järgi. Patricia Hearsti sugulased tegid vastupakkumise: 6 miljonit dollarit kolmes võrdses osas.
Pooled jõudsid kokkuleppele ja sugulased hakkasid oma kohustusi täitma. Nad olid juba ostnud ja jaganud laiali toidupakke kokku 4 miljoni dollari väärtuses, kui neid tabas üllatus… Patricia Hearst kuulutas end Vabastusarmee liikmeks ja nimetas oma röövijaid kaasvõitlejateks. Ta võttis endale pseudonüümiks Tania. Aga oma sugulasi ja teisi jõukaid Ameerika kodanikke nimetas ta „rikasteks sigadeks“. Inimröövijuhtum jõudis ummikseisu.
Samastus röövijatega
Randolph Hearst kasutas iga võimalust oma lapselapse leidmiseks. Ta ei peatunud isegi pärast San Francisco suure panga röövimist. Turvakaameratele jäid röövlid, kelle hulgas oli ka Patricia Hearst. Sõjakas Tania seisis automaadiga, ähvardades tsiviilelanike elusid.
Samal ajal ei tundnud partisan Tania igavust. Varjudes võrdõiguslikkuse loosungite taha, jätkas ta pankade röövimist. Jõuk muutus üha jõhkramaks. Peagi hakkasid nad sooritama mõrvu. San Franciscos tulistasid SLA võitlejad kooli hoolekogu liiget Marcus Fosterit. Ohvril polnud ellujäämisvõimalusi, kuna kuulid olid mürgitatud kaaliumtsüaniidiga.
Jõhker mõrv suurendas survet õiguskaitseorganitele. Peagi toimus rünnak SLA peakorterile, mis muutus tõeliseks veresaunaks. Ainult kolm bandiiti jäid ellu ja Tania põgenes. Nädal hiljem saatis ta oma perele helisalvestise, milles ta nimetas end fööniksiks, kes on võimeline tuhast tõusma. Patricia kavatses jätkata halastamatut võitlust jõukurite vastu.
Kuid FBI sekkus vastse terroristi plaanidesse. Jõukas pärijanna leiti üles ja arreteeriti. Kohtuprotsess kestis mitu kuud. Meediamogulist vanaisa palkas tipptasemel kaitsjad, kuid kohtueksperdid lükkasid ümber teooria, et tüdrukule oli ajupesu tehtud, kuna tema veres polnud mürke ega narkootilisi aineid. Kaitse väitis, et Patriciale oli avaldatud hüpnootilist mõju. Kohus leidis, et kaitsja argumendid ei ole piisavad, et õigustada kõiki Tania kuritegusid. Jultunud pantvang mõisteti alguses 35 aastaks vangi, hiljem vähendati karistusaega 7 aastani.
Traumajärgne stressihäire
Patricia Hearsti juhtum avas uue peatüki psühhiaatrias ja kriminoloogias. Tasub märkida, et FBI näitas suurt huvi endise pantvangi isiksuse muutumiste vastu. Noore neiu uurimine aitas lõplikult sõnastada Stockholmi sündroomi fenomeni. Mitme miljardi dollari suuruse varanduse pärijanna jäi ellu tänu kohanemisele, mis muutis tema „paitüdruku“ isiksuse partisanlikuks Taniaks. Psühhiaatrite erikomisjon uuris Patricia juhtumit ja jõudis järeldusele, et ta kannatas traumajärgse stressihäire all.
Pole teada, kas armas Patty oli oma jõuka vanaisa lemmik, kuid vanaisa tegi kõik endast oleneva, et ta vanglast päästa. Ta pöördus paljude kõrgete ametnike poole ja jõudis isegi president Carterini, kes kasutas oma võimu ja tühistas kohtuotsuse. Patricia Hearst vabastati pärast veidi üle kahe aasta kestnud vanglakaristust. Armuandmine oli kompromiss. Ta pidi võtma mitmeid kohustusi, nimelt regulaarselt psühhiaatri juures käima ja teatud kodanikuõigustest loobuma. Patricia Hearstist sai taas tavaline naine kõrgseltskonnast.
Ta omandas sotsioloogiakraadi, tegi koostööd FBI-ga, esines filmides ja teatris. Ta abiellus oma ihukaitsjaga ja asus elama New Yorgi äärelinna, kus sünnitas kaks tütart. 2001. aastal andis president Bill Clinton Patricia Hearstile täielikult armu. See kõrgseltskonna naine läks ajalukku kui klassikaline näide Stockholmi sündroomist.