2026. aasta metsaputukas on suur-haavasikk
Eesti Maaülikool ja ajakiri Eesti Loodus teatavad, et alates 2026. aastast hakatakse Eestis esmakordselt valima aasta metsaputukat. Esimese aasta metsaputuka tiitli saab suur-haavasikk (Saperda carcharias), üks meie haavikutega seotud tunnusliike.
Algatuse idee autor ja käivitaja, Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi dendroloogia ja metsaentomoloogia kaasprofessor Ivar Sibul selgitas, et selle algatusega soovitakse rõhutada putukate rolli looduses ja selle konkreetse liigi puhul ka seost aasta puuga.
„Putukad hoiavad metsa ökosüsteeme töös: nad lagundavad puitu, tolmeldavad, on toiduahela alustalad, kuid annavad samas märku elupaikade seisundist. Viimaste kümnendite rahvusvahelised andmestikud näitavad putukate arvukuse ja liigikoosseisu langustrende, mille taga on eeskätt keskkonnasaastus ja kliimamuutused. Aasta metsaputuka valik on uus viis pöörata tähelepanu nii nende liigirühmade haprusele kui ka praktilistele metsade kaitse- ja majandusstrateegiatele,“ ütles professor.
Suur-haavasikk on otseselt seotud 2026. aasta puuga – hariliku haavaga (Populus tremula). Selle siklase vastsed asustavad haabade tüve alaosa ning on seetõttu hea indikaator haavikute sanitaarsest seisundist, struktuurist ja häiringuajaloost. „Seostades aasta metsaputuka aasta puuga, saame ühes ja samas ökosüsteemis rääkida nii peremeespuu kui ka temaga seotud elustiku suhetest. See aitab teha metsa käsitluse sidusamaks – nii loodushariduses, looduskaitses kui ka metsa- ja puidukasutuses,“ lisas Sibul.
Seega suurendatakse algatusega teadlikkust putukate globaalsest ja regionaalsest vähenemisest ning selle põhjustest ning tutvustatakse haavikute ökoloogilist ja majanduslikku tähtsust.
Suur-haavasikku koos teiste haavaga seotud elustikuliikidega tutvustatakse Eesti Looduse ajakirja 2026. aasta numbrites. Kevadel ilmub tema kujutis ka Eesti Posti poolt välja antava metsapuude margiseeria postmargil.
Kuulutaja