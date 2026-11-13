2026: Itaalias toimub maailma suurim šokolaadifestival
Täna, 13. novembril 2026. aastal algab Itaalia šokolaadipealinnaks ristitud Perugias järjekordne Eurochocolate, mida peetakse üheks suuremaks šokolaadifestivaliks maailmas.
Allan Espenberg
Perugia šokolaadifestival on Euroopa kõige suurem ja maailma üks suuremaid šokolaadifestivale. Iga aasta sügisel toimuv šokohoolikute pidu kannab nime Eurochocolate ja kestab tavaliselt kümme päeva, tänavu 22. novembrini.
Perugia linn Itaalias, millest on saanud omamoodi maailma „magusapealinn“, meelitab mitmeks päevaks kohale nii šokolaadieksperte kui tavalisi šokolaadisõpru. Festivali populaarsus kasvab iga aastaga, meelitades Umbria maakonna pealinna kokku umbes miljon külastajat ning umbes kakssada Itaalia ja rahvusvahelist šokolaaditootjat.
Juba üle 30 aasta
Suursündmuse asukoht pole valitud juhuslikult: Perugia on Itaalia suurima šokolaaditootja Perugina sünnilinn. See 1907. aastal asutatud ettevõte on Itaalia üks ikoonilisemaid šokolaadivabrikuid, mis kuulub alates 1988. aastast Nestlé kontserni. Vabrik on kogu maailmas tuntud eelkõige oma kuulsate Baci šokolaadikommide (tõlkes „suudlus“) poolest, mis mõeldi välja 1922. aastal Luisa Spagnoli poolt. Iga Baci šokolaad on pakitud hõbedasesse täppidega ümbrispaberisse, millel on kirjas lühike armastuslause või õnnesoov mitmes keeles.
Aga festivali asutajaks ja innustajaks oli arhitekt Eugenio Guarducci, kelle peas sündis see idee 1993. aastal. Kord osales ta Müncheni Oktoberfestil ja õllefestivali populaarsusest hämmastunult tekkis tal idee luua midagi sarnast ka oma kodulinnas. Nii sündiski idee hakata korraldama šokolaadifestivali, mis toimus esmakordselt 1994. aastal. Senini on festival toimunud tavaliselt oktoobri keskpaigas, kuid alates 2024. aastast on see nihutatud novembrisse.
Šokolaadi tunti Itaalias juba ammu. On tõendeid, et Toscanas kasutati selle valmistamiseks seadmeid juba 17. sajandil. Sealt jõudis šokolaad Rooma, kus see meeldis kohe Vatikani vaimulikele, kellel lubati seda tarbida isegi paastuajal. Mitme sajandi vältel jäi see maius siiski vaid jõukate pärusmaaks, kuna tootmisprotsess oli keerukas ja koostisosad väga kallid.
Alles 20. sajandi alguses, kui kakao ja suhkru hind järsult langes, muutus šokolaad kõigile kättesaadavaks. Ettevõtlikud itaallased taipasid kiiresti uue maiuse suurt väärtust ja olid ühed esimesed, kes käivitasid tööstusliku tootmise. Seejärel levis šokolaad üle kogu riigi, kui kõikjal hakkasid uksi avama šokolaadipoed. Selles osas paistis esimesena silma Perugia, mis saavutas peagi maine riigi tähtsaima šokolaaditootjana, valmistades kõiki võimalikke šokolaadisorte.
Šokolaadist saab teha kõike
Igal aastal on festivalil oma kindel teema ja hüüdlause, mis muudab ürituse unikaalseks. Näiteks täna algava 32. festivali teemaks on maagiline ja mänguline „Fate Dolci“ („Tee magusat“, ka „Magusad haldjad“), mis kutsub külastajaid šokolaadi- ja kondiitritoodete maailmas ise eksperimenteerima ja looma.
Festivali ajal muutub Perugia linn suureks maiustustemaailmaks ja tänavad täituvad ahvatleva šokolaadilõhnaga. Ürituste süda asub ajaloolises kesklinnas, kus pidustuste kavas on värvilised õhupallid, klounid, teatrietendused, ilutulestik ja loomulikult Tema Majesteet Šokolaad! Eurochocolate programm koosneb erinevatest kultuuri-, kulinaaria- ja meelelahutusüritustest.
Linnas kerkivad praktiliselt igale tänavanurgale müügiletid, mis pakuvad mitmesuguseid šokolaaditooteid, samas kui kohalikud šokolaadimeistrid pakuvad külastajatele kõige laiemat valikut šokolaadimaiustusi: alates pumatikommidest ja šokolaaditahvlitest kuni kuuma šokolaadini konjakiga. Saab osta kõikvõimalikke šokolaadisorte: tumedat ja valget, mõru ja magusat, piima- ja puuviljamaitselist või pähklite, tsitruskoorte, mündi ja pipraga maitsestatud. Müügil on isegi kingi, küünlaid, kellasid, polte, rahakotte, telefone, mitmesuguseid aksessuaare, kujukesi ja maale, kõik täielikult šokolaadist valmistatud.
Loomulikult on palju traditsioonilisi Itaalia roogasid: pitsat, juustusid ja spagette, kuigi ka kõik need on valmistatud šokolaadist. Külastajad saavad neid maiustusi proovida, mistõttu lahkuvad nad festivalilt tavaliselt õnnelikena ja pealaest jalatallani šokolaadiga kaetuna. Ürituse ajal nikerdatakse šokolaadist kujusid, ehitatakse losse ja tehakse sellest lugematul hulgal muid huvitavaid asju. Šokolaadipõhised kosmeetikatooted, nagu huulepulk, parfüüm, seep, vannivaht, šampoon ja kehapalsam moodustavad omaette kategooria ning on väga populaarsed.
Kokku esitletakse igal aastal umbes 6000 erinevat šokolaaditoodet. Selle „šokolaadihulluse“ tipphetkeks on linna peaväljakule paigutatud skulptuurid, mis on valmistatud massiivsetest ja suurtest šokolaadiplokkidest. Festivalil on püstitatud ka maailmarekordeid, näiteks 2003. aastal valmistati maailma suurim šokolaaditahvel, mis oli üle 7 meetri pikk ja 2 meetrit kõrge ning selle valmistamiseks kasutati 5980 kilogrammi tumedat šokolaadi ja tuhandeid sarapuupähkleid.
Lisaks pidulikele sündmustele toimub festivalil ka tõsisemaid ettevõtmisi, milleks on näitused, töötoad, kokandustunnid ja loengud šokolaadivalmistamise kunstist, kus osalejad saavad avastada selle käsitöö saladusi ja õppida tundma hinnatud toote omadusi. Ürituste käigus vahetavad šokolaaditööstuse spetsialistid mõtteid, arutledes aktuaalsete küsimuste ja valdkonna üldise arengu üle. See on koht kogemuste jagamiseks, kolleegidelt uute teadmiste ammutamiseks ja tulusate lepingute sõlmimiseks.
Ent kõige olulisem õppetund, mida Perugias saab omandada, on šokolaadi õige degusteerimine. Selleks tuleb hammustada šokolaaditahvlist tükike, lasta sellel keelel sulada ning seejärel nautida selle aroomi ja maitset. Ja mis peamine – oluline on mõõdukus.
Maiustused ja eriti šokolaad on parim vahend väsimuse ja stressi vastu. Muistsed asteegid teadsid hästi, mida tegid, kui nimetasid šokolaadi „jumalate toiduks“. Seetõttu peetakse Perugia šokolaadifestivali õigustatult üheks maailma kõige maitsvamaks ning see on sündmus, mis ei jäta kedagi ükskõikseks. Perugia elanikud on tõestanud, et šokolaadi ei saa kunagi liiga palju olla.