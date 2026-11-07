Zucchero kontserdi põhisõnum: vabadus ja armastus
Itaalia muusik Zucchero kontserttuuri „Baila 25th – Under The Moonlight 2026“ esinemine oli oktoobri lõpus Tallinnas Alexela Kontserdimajas peaaegu täissaalile.
Zucchero on varemgi Eestis esinenud, viimati kaks aastat tagasi. Ta hääl on endiselt võimas. Tuleb mainida, et Zucchero (71a) publikuks olid enamjaolt keskealised või pisut vanemad.
Aga Zuccherole elati kaasa ikkagi väga intensiivselt, mitte ainult kohapeal korduvalt plaksutades, vaid mitmel korral saalis koguni püsti seistes!
Oma „kaubamärgist“, alati peas olevast kaabust, pole Zucchero senini loobunud. Kontserdi avapoolel Zucchero publikuga praktiliselt ei suhelnud, kõneles vaid muusika. Teises pooles aga muutus ta üpriski jutukaks.
Zucchero, kes laulis põhiliselt itaalia keeles, rõhutas, et tema lugusid on raske itaalia keelest teistesse keeltesse tõlkida. Paljud nüansid lähevad kaduma… Ainsaks erandiks olevat tema superhitt „Sensa Una Donna“, mille tõlkimine hästi õnnestunud.
Mis Zucchero kontserdi repertuaari puutub, siis oli nii uuemat kui vanemat materjali. Bluusi, rokki, souli, gospelit, pop-rokki.
Kuna Zucchero on koostööd teinud paljude kuulsate muusikutega, siis shows nägi videoekraanilt laulmas ka Luciano Pavarottit, kellega koos Zucchero antud duetti kunagi esitas.
Tähelepanuväärne pisidetail: loo „Freedom“ ajal libisesid taustaekraanilt üle mitmed pildid, sealhulgas ka legendaarsete oma rahva eest võidelnud tõeliselt vaprate indiaanipealikute omad, näiteks Sitting Bulli, kes oli üks peamistest sangarlikest pealikutest, kelle juhtimisel piltlikult öeldes hävitati tervikuna kindral Custeri juhitud USA seitsmes ratsaarmee Little BigHorni lahingus aastal 1876!
Ülo Külm