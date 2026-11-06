Põlulas oli hea siia-aasta
RMK Põlula kalakasvatustalitus lõpetas sügisese asustamishooaja, mille jooksul jõudis Eesti vetesse kokku 152 tuhat tuura-, lõhe- ja siia noorkala. Tänavune hooaeg paistis silma eriti heade tulemustega siia kasvatamisel, kus kalade kasv, tervis ja ellujäämus olid väga head.
Kokku asustati sel sügisel veekogudesse ligi 50 000 siia noorkala. RMK kalakasvatusnõuniku Ene Saadre sõnul oli see parim tulemus alates 2016. aastast, mil alustati siigade kasvatamist ja asustamist. Väinamerre viidi 20 tuhat, Peipsi järve, Soome lahte ja Pärnu jõkke ligikaudu 10 tuhat noorkala. Asustamise ajal kaalusid siia noorkalad keskmiselt 45-60 grammi.
„Kalade juurdekasv ja ellujäämus näitasid, et tingimused olid tänavu väga soodsad. Loomulikult on selle taga meie kalakasvatajate igapäevane pühendunud töö, kuid oma väike osa on ka heal õnnel. Kui kalad kogevad stressi või ebasoodsaid kasvutingimusi, nõrgeneb nende immuunsus samamoodi nagu inimestelgi. Vees leidub baktereid, mis tervele kalale ohtu ei kujuta, kuid nõrgenenud organismis võivad põhjustada haigestumist. Sel aastal kasvasid meil tugevad ja terved kalad,“ ütles Saadre. Tema sõnul on siig Eesti rannikuvetes oluline kala nii ökosüsteemi tasakaalu kui ka rannakalanduse elujõu seisukohast. Merisiia asustamine Väinamerre ja Soome lahte on üks osa kliimamuutuste mõjudega kohanemise projektist LIFE SIP AdaptEst.
Lõhe noorkalu asustati tänavu kokku ligi üheksakümmend tuhat. Kõik kalad viidi Pärnu jõestikku, sealhulgas Pärnu jõkke ning selle lisajõkke Halliste jõkke. Põlula kalakasvatusel on lõhede kasvatamise ja asustamise alal pikaajalised kogemused ning aastakümnete jooksul tehtud töö on aidanud kaasa Eesti looduslike lõheasurkondade parandamisele ja säilitamisele. Lõhede kõrval asustati vähesel määral ka meriforelli, rohkem kui 4000 kala viidi Pudisoo jõkke.
Jätkus ka atlandi tuura taastamisprogramm. Tänavu asustati Pärnu ja Narva jõkke kokku 7176 eri vanuses tuura noorkala.
Eestis tegelevad liigi taastamisega RMK Põlula kalakasvatuskeskus ja Eesti Loodushoiu Keskus. 2022. aastal alanud Euroopa Liidu LIFE programmi projekt „Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes“ seab eesmärgiks asustada Narva ja Pärnu jõkke kokku 500 000 noort tuura.
„Läänemere tuur ehk atlandi tuur on meie vetest kadunud liik, kelle taastamine on pika vaatega töö. Kui kunagi alustasime ainult Narva jõega, siis nüüd asustame juba mitmendat aastat järjest ka Pärnu jõkke. Nii suurendame võimalusi, et see väärikas liik leiaks tulevikus tee tagasi Eesti vetesse ja jääks siin elujõuliseks,“ ütles Saadre.
RMK