Aasta põllumees on ausa mee eestkõneleja Taavi Tull
Kolmapäeval riigikogu konverentsisaalis toimunud konverentsil ja auhinnatseremoonial „Aasta põllumees 2025: põllumajandus muutuste tuules“ kuulutati tänavuseks aasta põllumeheks Tartumaalt pärit Taavi Tull, OÜ Kumalane juhataja ja omanik.
Taavi Tull juhib Eestimaa suurimat mesindusettevõtet OÜ Kumalane, kus peetakse ligi 1700 mesilasperet Tartu-, Jõgeva- ja Valgamaal. Ettevõtte keskmine aastatoodang on umbes 100 tonni mett, mis jõuab tarbijateni Meveda kaubamärgi all nii klaaspurkides kui plasttuubides suuremate kaubanduskettide kaudu.
Tull on tuntud kui ausa ja teaduspõhise mesinduse eestkõneleja, kes seisab selle eest, et turul oleks saadaval ainult ehtne, lisanditeta Eesti mesi. Koos teadlaste ja mõttekaaslastega on ta algatanud rahvusvahelise kampaania Clean Up the Honey Market, mille eesmärk on puhastada Euroopa meeturg suhkrusiirupiga segatud võltsmeest. Kampaania tugineb Tartu teadlaste väljatöötatud DNA-testil, mis võimaldab tuvastada mee autentsust. Eestlaste algatus on pälvinud tähelepanu üle Euroopa.
„Mesi on üks enim võltsitud toiduaine maailmas. Kui turule lastakse odavat suhkrusiirupiga segatud „mett“, kannatavad ausad mesinikud ja kaotab tarbija,“ ütles Taavi Tull. „Meie eesmärk on kaitsta kutselise mesinduse tulevikku ning tõestada, et puhas põhjamaine mesi on väärtuslik ja aus toode.
Selgus ka tänavune rahvapõllumees, kelleks sai Maalehe veebihääletusel enim lugejate toetust kogunud Joosepi talu peremees Ranet Roositalu. Peamiselt maasika- ja vaarikakasvatusega tegelev Roositalu pälvis koguni 40 protsenti rahvahäältest. Rahvapõllumehe tiitel annab inimestele võimaluse tunnustada oma lemmikpõllumeest ning väljendada toetust maaelu edendajatele üle Eesti.
