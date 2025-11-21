Ärilaboris saab turvalises keskkonnas katsetada keerulisi juhtimisotsuseid
Siinsamas Mõdrikul asub Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut. Paljudele on kool kindlasti meeles Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli nime all. 2019. aastal ühendati kaks kooli ja tekkis teenusmajanduse instituut. Vahepealse aja jooksul on instituudis olnud nii mõningadki suured muutused ja väljakutsed. Esiteks, kuidas olla osake Tallinna Tehnikakõrgkoolist, seejärel kuidas saada hakkama juhi vahetumisega, kui 2022. aastal võttis senise pikaaegse koolijuhi Helle Noorväli järel juhtimise üle Kati Kukk.
Noore juhina on tulnud ette raskeid otsuseid, millest nii mõnigi võis esmapilgul tunduda apsuna. Instituudi direktori ametikohta vastu võttes seadsin eesmärkideks vähendada 100 kilomeetrit Mõdriku ja Tallinna vahel, viia läbi õppekavade uuendamine, arendada personali, tuua juurde uusi kolleege, suurendada koostööd omavalitsuste, ettevõtjate ja keskkoolide ning ametikooliga, lisaks veel hulk väljakutseid, millest üks sai 14. novembril pidulikult avatud ehk saan öelda – teenusmajanduse instituudis on loodud ärilabor.
Mis on ärilabor ja milleks seda kasutatakse? Kasutan siinkohal laboriinseneri Andres Otti sõnu, et ärilabor on võimalus turvalises keskkonnas katsetada keerulisi juhtimisotsuseid, näha seoseid ja harjutada, kuidas võivad juhtimisotsused mõjutada ettevõtte finantstulemusi ning kui palju sõltub õigesti valitud müügi- ning turundusstrateegiast. Ärilabori loomise idee tulenes sellest, et tuua sisse ärinduse ja halduse valdkonna õppetöösse just praktilist katsetamise poolt.
Teenusmajanduse instituudis õpetatakse täna majandusarvestust, ärijuhtimist ning teabehalduse ja infosüsteemide korraldamist, millest kõigile õppekavadele on võimalik labori võimalusi õppetöösse integreerida. Lisaks on Mõdrikul pikaajaliste traditsioonidega ning pidevalt innovaatilisi lahendusi rakendav sotsiaaltöö õppekava, millel õppivatel tudengitel on võimalik samuti ärilabori võimalusi katsetada ning näiteks harjutada meeskonnas töötamist, strateegilist mõtlemist ja miks mitte ka tutvuda süvitsi finantsmaailmaga.
Lisaks ärilaborile on Mõdrikul Euroopa moodsaim heaolutehnoloogiate labor ning laste heaolutehnoloogiate ehk meelte labor. Saab öelda, et ajalooline mõisakompleks on huvitav kontrast moodsatele õppimisvõimalustele.
Just siinne keskkond on sageli see, mis kutsub meile õppima või organisatsioone meie võimalusi avastama. Ärilabori teenuseid alates ruumide rendist, kuni simulatsioonide mängimise ja koolituseni pakume ka laiematele huvigruppidele. Kasutan siinkohal võimalust teha reklaami ja kutsuda huvilisi planeerima oma meeskonna seminare või koolituspäevi meie uues laboris. Teenusmajanduse instituudis on pädevus pakkuda erinevaid tellimuskoolitusi näiteks finantsjuhtimisest, meeskonnatööst, veebilehtede loomisest, heaolutehnoloogiatest ja paljust muust. Ootame avastama.
Kati Kukk,
Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi direktor