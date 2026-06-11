Carl Joosep võitis Kart Cupi etapi Raplas
Mai viimasel nädalavahetusel toimus Rapla kardirajal Kart Cup I etapp. Sellest hooajast suurde võistluskarti istunud Kadrina kardisportlane Carl Joosep Jaanimets astus ülesse tihedas konkurentsis Rotax Junior võistlusklassis. Päeva haripunktiks astus Carl Joosep poodiumi kõrgemale astmele.
Juba soojendussõidus oli näha, et konkurents on väga tihe. Kõik 9 võistlejat mahtusid 1,3 sekundi sisse. Kvalifikatsiooni võitis Carl Joosep ja startis eelsõitu parimalt stardikohalt. Tulemustes mahtus esiviisik 0,24 sekundi sisse. Võistlusstarte oli kaks. Esimene start ebaõnnestus ning Carl Joosep kaotas mõne koha. Võidusõidus olid pingelised hetked, kuid otsustaval hetkel toimusid möödumised konkurentidest ning noormees lõpetas 2. kohaga.
Finaalsõitu startis Carl Joosep teiselt positsioonilt. Seekord start õnnestus, vaatamata kontaktist teise võistlejaga. Carl Joosep asus võistlust juhtima ning võitis selle finaali. Samas sõitis ta ka kiirema ringi võistluse sees.
Täname pöidlahoidjaid ning kaasaelajaid. Täname ka 10-aastase võistluskogemusega Eric Marcus Jaanimetsa suurepärase treeneri ja mehaaniku töö eest.
Urmas Jaanimets,
treener