EHK2 Rakvere Motokross 2026
Ajalooline sündmus toimus läinud laupäeval kui EHK2 Motokrossi karikasarja viies etapp sõideti Rakvere lähedal, Pikametsa motokrossirajal. Rajapersonal tegi korraliku ettevalmistuse võistluseks, millele omaltpoolt lisas ilmataat õige hulga sademeid ja võistluspäeval päikest. Aga nüüd lähemalt võidusõitudest.
Kassi Auto 65cc klass, kus osalevad kõige nooremad võistlejad, tegi ilma vahepeal vigastuse tõttu eemal olnud Leevi Kuulasvuo Soomest. Teisest sõidust võttis Leevi maksimumpunktid ja teenis etapivõitjana Kassi Auto 100eurose preemia ning lisaks ühe stardivõidu auhinna. Teisele kohale sõitis end Rayan Tahk ja kolmandaks Samuel Kõiv. Hooaja liidri punane plaat jäi ka sel korral Rayan Tahki kätte.
Kassi Auto 85cc klassi veidi suuremate poiste arvestust valitses sel korral kohalik noormees Kristofer Valk. Teise koha saavutas Kevin Markus Kruusandi ja kolmandaks tõusis Martten Prosovits. Klassi hooajaliidri punane plaatdi omanikuna jätkab Kruusandi.
Kolmas stardivoor kuulub Naised/EVO/MX60 klasside ühisstardile ja siin ei lasknud end üllatada Jost Lootus võttes mõlemast sõidust esikohad nii EVO kui üldarvestuses. Teise koha EVO arvestuses kindlustas endale Indrek Lindpärg ja kolmanda koha saavutas Janek Lootus. Naiste klassi parim oli Sthella Toomela, teine Esmeralda Vesterinen ja kolmas Rihanna Treimann. Naiste hooajaarvestuse punane jäi Sthella Toomela kaminasimsile. Retro klassis võidutses Andres Pilt, teine koht külalisele Lätist, Maris Miezitisele ja kolmas Kennert Linamaale. MX60 ehk üle kuuekümne aastastest võistlejatest oli parim Toivo Ilves, teine Jyri Taskinen Soomest ja kolmas Madis Pool.
Jakdisain MX Zero ehk kõige algajamate harrastajate hulgast tegi parima tulemuse Karl Oskar Villak. Teise koha saavutas Marten Talbach ja kolmandana oli finishis Ingvar Ild. Kassi Auto Holeshoti 50 eurosed auhinnad läksid Marten Talbachile ja Ingvar Ild ile. Hooaja liidrina jätkab Marten Talbach.
Dynami:t Energy MX X klassis sõidavad edasijõudnud harrastajad, kellest parima tulemuse tegi Aksel Porroson. Teise koha napsas endale Oliver Põdra ja kolmanda Kevin Villak. Kassi Auto Holeshoti auhinnad võttis mõlemas stardis endale Ilmari Soo kelle kätte läks ka hooajaarvestuse liidriplaat.
Arctic Sport MX40, omal ajal tuntud kui veteranid alates 40.eluaastast, stardist haaras ohjad Erki Tärno. Tärno tüüris oma tsikli finishisse mõlemas sõidus esimesena ja võttis sedasi kindla etapivõidu. Janis Kaljas sõitis end teiseks ja kolmanda koha võitles välja Teho Lauri. Tärno jätkab käesoleva hooaja liidrina hoides punast plaati enda käes.
Privoi MX50 vanuseklassis võidutses Taimar Taaber, edestades Meelis Valdmetsa ja Aivo Rabbit. Klassi hooaja punktiliidri punane jäi peale Rakvere etappi Valdmetsa valdusesse.
Ventimo MX AMA ehk amatöörsportlased näitavad juba väga head kiirust ja siin oli sebimst viimaste meetriteni. Finishilipu langedes viis võidu koos Ventimo 150 eurose preemiaga koju Jakob Burmann. Sander Pihlakas teine ja Lennart Talviku kolmas. Hooaja punktiliidri plaat läks Martin Kotkase kätte.
Jäägri Villa MX Pro ja Juunior klasside ühisstardist oli tugev duell Gert Krestinovi, Indrek Mägi ja Kaarel Tilga vahel. Selle aasta „Eesti Liivakuningas“ aga on endiselt väga heas hoos ja võttis esimest sõidust veenva võidu. Teine start algas väga põnevalt kui Krestinov läks juhtima ja talle järgnes Mägi, Tilk alustas sõitu kolmandana. Algas tugev võistlus esikohale kui Tilk möödus Mägist. Oktoobri alguses toimuv Saku Staadionikross toob lauale Põhjamaade suurima auhinnaraha Privoi 3000eurot esikohale. Kuna eelmisel aastal olid viimases sprindis pretendendid juts Tilk ja Krestinov siis omamoodi jõu vahekorda paberile pannes oli teise sõidu võidul kindlasti suur tähtsus mõlemale võistlejale. Mõned ringid enne lõppu suutis Tilk Krestinovist mööduda ja noppida magusa etapivõidu. Teine poodiumiaste kuulus Krestinovile ja kolmas Indrek Mägile.
Juunioride arvestuse parim sel korral Gregor Kuusk, edestades vastavalt Jan Marten Paju ja Enri Lustust. EHK2 Motokrossi karikasarja üldliidrina jätkab peale Rakvere etappi Gregor Kuusk. EHK2 Motokrossi karikasari jätkub juba 10.oktoobril „Saku Staadionikross 2026“ tuues rahva ette aasta põnevaima formaadi. Sõidetakse kaks võistlussõitu ja kaks sprinti päeva kiireimas arvestuses