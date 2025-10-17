Enery toetab Väike-Maarjas Ao paisjärve parendamist
Taastuvenergia arendaja Enery aitab parendada Väike-Maarja vallas asuva Ao paisjärve keskkonnaseisundit, panustades ligikaudu 22 000 eurot keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks. Keskkonnainvesteeringute keskus toetab Rakke kalaspordiklubi enam kui miljoni euroga, et likvideerida paisjärves keskkonnaoht ning eraldada Põltsamaa jõgi paisjärvest. Kalaspordiklubil olid veel puudu vahendid keskkonnamõjude hindamise läbiviimiseks, mis on eeldus toetuse kasutamiseks.
Enery Eesti projektijuhi Mihkel Annuse sõnul on ettevõtte eesmärk aidata kaasa sellele, et kogukond saaks taas kasutada järve täisväärtuslikult. „Ao paisjärv on kohalike jaoks oluline ajaveetmise koht. Tähtis on parandada ka sealset looduskeskkonna seisukorda ja Põltsamaa jõe vesikonna kvaliteeti. Rakke kalaspordiklubi on juba väga palju pingutanud, et leida vahendid töö elluviimiseks. Meie panus annab lõpliku lükke, et nad saaksid miljoni eurose toetuse kasutusele võtta,“ ütles Annus.
Rakke kalaspordiklubi esindaja Kaur Saluse sõnul annab Enery toetus projektile vajaliku tõuke. „Keskkonnamõju hindamine on esimene samm, mis on vajalik enne tööde alustamist,” lausus Salus. Tema sõnul on järv kohalikele väga oluline koht nii puhkamiseks kui kalastamiseks. „Siin on mitu põlvkonda kalamehi üles kasvanud ning järv annab noortele võimaluse tegeleda millegi põnevaga. Kui noor saab käia kalal, on tal tegevust ega teki kiusatust alevi vahel lolluseid teha,“ lisas Salus.
Lisaks kalastamistingimuste paranemisele järvel paranevad Saluse sõnul ka forellide elutingimused Põltsamaa jões. „Paisjärv tõstis suvel ka jõe temperatuuri, kuid forell vajab jahedamat vett. Forellil tekib nüüd vaba pääs ülalpool paiknevatele kudemisaladele ning sobivam temperatuur,“ selgitas ta.
Ao paisjärv rajati 1970. aastatel. Esialgselt oli paisjärve eesmärgiks koguda vett ümbruskonna põldude niisutamiseks ning samal ajal luua kohalikele ujumis- ja kalastusvõimalused. Viimastel kümnenditel on järve seisund aga märgatavalt halvenenud, vee kvaliteet on langenud, järv on mudastunud ning veetaimestik on hakanud liigselt vohama. Järve kehv seisukord mõjutab ka Eesti ühe pikima Põltsamaa jõe vee kvaliteeti.
Järve omanik MTÜ Rakke Kalaspordiklubi taotles keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust, et eraldada Põltsamaa jõgi tammiga Ao paisjärvest ning selle käigus paraneb nii jõe kui paisjärve seisukord. Ao paisjärve asemele rajatakse kärestik ning töö tulemusena jääb paisjärv toimima kaldaveehoidlana.
