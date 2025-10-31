Hilda stuudio – palju enamat kui lihtsalt juuksurisalong
Pikaaegse juuksuri Liina Hilda suur unistus täitus möödunud kuul, kui ta avas Rakveres oma „väikese maailmas“, kus kohtuvad ilu ja rahu.
Liisi Kanna, Silja Part
Hilda stuudio perenaine Liina Hilda rääkis, et oma juuksurisalong on olnud tema väga pikaaegne unistus. „Ametlikult olen olnud juuksur aastast 2011. Tegelikult hakkasin juukseid lõikama alates seitsmendast klassist. Olen töötanud erinevates Eesti ettevõtetes, maailmas ringi rännanud. Avanud oma stuudio Austraalias. Ja kui tekkis idee tagasi koju tulla, siis teadsin, et tahan kindlasti rajada koha, kus ma saan oma rütmis pakkuda seda teenust, nii nagu minu hingest tuleb,“ jagas naine oma teekonda.
Tema jaoks oli äärmiselt tähtis luua oma keskkond töötamiseks. „See oli minu jaoks väga oluline, et just energia selles kohas, kus ma teenust pakun, oleks õige. Ning saaksin valida täpselt need tooted, mida tahan,“ selgitas Liina Hilda, miks just oma stuudio rajada soovis.
„Kui tegin juuksehooldusbrändide osas valikuid, siis arvestasin sellega, mis on brändide filosoofia. Hindan väga kõrgelt kvaliteeti ja teadlikkust, looduslähedust ja koostisosasid ning jälgin täpselt, mida me oma peanahale paneme. Selle järgi valisin ka tooted ja pidasin silmas, et ei pea olema kõige kallim bränd turul, et pakkuda luksust ja kvaliteeti,“ rääkis ettevõtja.
„Kõige tähtsam on see, et saan kiirustamata tööd teha. Personaalne lähenemine – teen üks-ühele, ehk alati on stuudios korraga üks inimene (või perekond). Oledki sina, mina ja sinu juuksed!“ toonitas juuksur enda jaoks olulisimat põhjust oma salongi loomiseks.
Liina Hilda tegutseb broneeringute põhiselt – omale sobiva aja saab valida näiteks kodulehelt online-broneeringsüsteemist ning temaga võib alati kontakti luua ka Instragrami või Facebooki vahendusel.
Hilda stuudio Facebooki lehel jäävad silma märksõnad ilu, rahu ja luksus. Viimane neist ei tähista stuudio perenaise silmis aga mitte glamuuri, vaid rahuhetke, mida saad endale võtta. „Inimesed võiksid rohkem võtta aega lihtsalt iseenda jaoks. Ja mina saan siis pakkuda seda läbi oma stuudio – naudid privaatselt rahu, head muusikat, peamassaaži. See on see luksus – aja võtmine,“ mõtiskles naine.
Hilda peaspaa rituaal
Peamassaažist rääkides, Hilda stuudios pakutakse Hilda peaspaa rituaali. „See ongi selle jaoks, et sa võtaksid tunnikese oma argipäevast, võtaksid aega iseendale. Juukse konditsioonist lähtuvalt otsustame, milliseid juuksehoolduseid me kasutame. Loome ruumi õdusa õhkkonna, hea muusika ja ruumiteraapiaaga. Tähelepanu on 100 protsenti sinul, oled mõnusa raskusteki all ja naudid kerget helivanni sinna kõrvale. Püüad selle tund aega mitte mõelda, mida sa pidid poest pärast tooma ja mitu meili jäi tööl vastamata. Lülitad argipäeva mõtted korraks välja ja saad olla hoitud,“ tutvustas Liina Hilda rituaali.
„Tere tulemast minu väiksesse maailma, kus (ka minu jaoks) aeg peatub – nii ma kutsun alati kliente uksest sisse,“ lisas naine, kuivõrd tema enda ning loodetavasti ka klientide jaoks on tegu maagilise paigaga. „Tulen tõesti praegu iga päev tööle ja mõtlen – jess!” rõõmustas värske stuudio omanik.
Kaheksa kuud eeltööd
Suuri väljakutseid või takistusi stuudio rajamisel naise sõnul ette ei tulnud. „Mul läks tõesti sellega täpselt nõnda, et jäi tunne – pidigi nii minema! Jõudsin Eestisse varem kui plaanitud, tänu sellele leidsin õige ruumi, mis mind kohe kõnetas. Ettevõte on tõesti üks asi, millega mul on kõik Eestisse naastes väga sujuvat läinud. Aga ma tegin kaheksa kuud enne eeltööd – planeerimine, kontseptsiooni välja töötamine. Ning mõtlesin väga läbi, kuhu ma siis juhin ennast selle järgmise peatükiga „Tagasi kodus“,“ kirjeldas juuksur elumuutuse kavandamise faasi.
Ka klientuuri leidmine läks ladusalt ning soovijate nimekiri kasvas juba enne avamist jõudsalt. „Mul on olnud Instagrami konto juuksurina juba rohkem kui kümme aastat ja minu Eesti kliendid jälgisid mind need viimased kümme aastat kui maailmas ringi rändasin. Ning enne kui ma siinse salongi päriselt valmis sain, oli nimekiri olemas. Ma pidin ikkagi kliendid enne tuppa laskma kui ma 100 protsenti veel valmis olin. Mind võeti väga hästi vastu, kõik vanad kliendid, kes minu juurde tagasi tulid – taaskohtumise rõõm on olnud väga suur,“ jagas Liina Hilda emotsioone.
Aga mis juuksurit siis kõige rohkem oma töös inspireerib?
„Ikka see pilk, millega klient ennast lõpus peeglist vaatab. Ja kui tuleb naeratus – vaat see on juba iseenesest tänu ja tasu, mille eest ma seda tööd teen. Mul on väga vedanud elus, et saan teha tööd, mis annab mulle nii palju, ja ma saan selle eest ka oma elu ära elada. Aga see pilk seal lõpus! Vahest natukene inimesel kulm tõuseb juba, kui föönitama hakkan, ja siis ma tean, et nüüd läks kõik hästi. Ta läheb koju ja tunneb ennast hästi!” rääkis Liina Hilda, mida see töö talle pakub.