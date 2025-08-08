Iisraeli president koos kaasaga külastas Eestit
Kolmapäeval kohtusid Iisraeli president Isaac Herzog ja tema abikaasa Michal Herzog Eesti presidendi Alar Karise ning presidendiproua Sirje Karisega.
Ametlikule tervitustseremooniale järgneval kohtumisel Kadriorus arutati rahvusvahelist julgeolekuolukorda, Lähis-Ida rahuprotsessi, kahepoolsete suhete edendamist ja koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides.
Seejärel andsid riigipead ühise pressikonverentsi. Hiljem külastasid nad kommunismiohvrite memoriaali Maarjamäel. Presidentide abikaasad Sirje Karis ning Michal Herzog väisasid aga Arvo Pärdi keskust Laulasmaal.
Presidendipaaride kohtumisest tervikuna õhkus meeldiva läbisaamise hõngu. Tegemist on Iisraeli presidendi vastuvisiidiga, tänavu veebruaris külastas Eesti riigipea Iisraeli ja Palestiinat.
Pärastlõunal kohtus Iisraeli riigipea peaminister Kristen Michaliga ja külastas mõistagi sünagoogi, kus kohtus Eesti juudi kogukonnaga.