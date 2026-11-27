Järgmise aasta miinimumpalgaks lepiti kokku 997 eurot kuus
Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit leppisid kokku, et alates 1. jaanuarist 2027. aastal on täistööajaga töötava inimese miinimumpalk kuus 997 eurot ja tunnis 5,93 eurot.
Seega on alampalk 5,4% senisest kõrgem. Kokkuleppe peab kinnitama veel valitsus.
Ametiühingute Keskliidu juht Kaia Vase hinnangul teenib Eestis miinimumpalka või sellele lähedast tasu umbes 37 000 inimest.
„Töötajal koos perega võib kuluda lõviosa palgast arvete tasumiseks ja söögi ostmiseks. On suur vahe, kas talle makstakse kõrgemat töötasu juba jaanuari töö eest või tuleb oodata kevadeni. See palgatõusu osa võib olla just see summa, mis on vajaka talvise küttearve tasumiseks, sest hetkel on Eesti miinimumpalga ostujõud jätkuvalt Euroopa Liidu madalaim,“ rääkis Vask.
Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter selgitas: „Alampalk tõuseb järgmisel aastal 5,4%, mis on üle kahe korra kiirem kui prognoositud hinnatõus, ja see parandab madalaima palgaga töötajate ostujõudu. Samas ületab uus alampalk väljaspool Harju- ja Tartumaad 50% piirkonna keskmisest palgast ning veelgi kiirem tõus võib mitmes Eesti piirkonnas viia töökohtade kadumiseni. Alampalk saab kestlikult tõusta vaid koos tootlikkusega, kuid viimastel aastatel on palgad kasvanud tootlikkusest kiiremini. Tootlikkuse kasvuks vajavad ettevõtjad riigilt stabiilset maksukeskkonda ja investeeringuid toetavaid otsuseid, töötajad saavad aga oma palka kõige kindlamini tõsta oskusi arendades.“
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) nendib, et majandusest kiiremini tõusev alampalk seab ohtu töökohad maapiirkondades.
„Alampalk lepitakse kokku riigi keskmise palga alusel, mida kujundavad eelkõige Tallinn, Harjumaa ja Tartumaa ning avalik, IT- ja finantssektor. Väljaspool Harju- ja Tartumaad ületab uus alampalk juba mitu aastat 50% piirkonna keskmisest palgast,” ütles EVEA president Ille Nakurt-Murumaa.
Kuna ettevõtete käibed ja tootlikkus alampalga ja prognoositud hinnatõusu tempos ei kasva, tähendab see tema sõnul maapiirkondade väikeettevõtjate jaoks lisakulu, mida ei ole võimalik hindadesse üle kanda.
EVEA hinnangul tuleb alampalga kujundamise põhimõtted üle vaadata. „Kutsume üles siduma alampalga tõusu majanduskasvuga. Alampalga kasv ei saa ületada majanduskasvu ehk seda, mida ettevõtted suudavad maksta,“ ütles Nakurt-Murumaa. „Inimeste elujärje parandamiseks töökohti ohustamata oleks töötav lahendus alampalga tulumaksuvabastus.“ Eesti 156 000 ettevõttest 95% on kuni kümne töötajaga väikeettevõtted, kus töötab kokku ligi 80% kõikidest töötajatest.
Miinimumpalga suuruse lepivad igal aastal kokku sotsiaalpartnerid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit ning selle kinnitab Vabariigi Valitsus. Täna kehtiva miinimumpalga leppisid pooled kokku 16. veebruaril 2026. aastal riikliku lepitaja juures ning see hakkas kehtima tavapärase 1. jaanuari asemel 1. aprillil. Miinimumpalk tõusis siis 886 eurolt 946 eurole kuus ja 5,67 eurole tunnis.
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