Kodu ei saa valmis viimase ehitustööga
Uue kodu valmimine või vana maja põhjalik renoveerimine on oluline verstapost, kuid viimase ehitustöö lõpp ei tähenda veel, et kõik on valmis. Hoone vajab ka praktilist sisustust, läbimõeldud hooldust ja lahendusi, mis toetavad seal elavate inimeste igapäevaseid vajadusi.
Sama kehtib äripindade kohta. Hästi ehitatud ruum loob aluse, kuid alles selle kasutuselevõtmisel selgub, kui mugav, vastupidav ja otstarbekas see tegelikult on.
Hea tulemus algab läbimõeldud ehitusest
Hoone pikaajaline kasutusmugavus sõltub suuresti otsustest, mis tehakse juba projekteerimise ja ehitamise ajal. Hästi korraldatud äri- ja elamispindade ehitus, millega tegeleb näiteks Giga Ehitus, arvestab nii ruumide otstarbe, tehnosüsteemide kui ka tulevase hooldusvajadusega.
Sama oluline on valida usaldusväärsed koostööpartnerid ja tarnijad. Näiteks saab Äripäeva Radari kaudu tutvuda ettevõtte Hammerjack taustainfoga enne tööriistade või seadmete soetamist. Ettevõtte senise tegevuse kontrollimine aitab teha teadlikumaid otsuseid, eriti suuremate investeeringute puhul.
Kui ehitamisel arvestatakse juba alguses sellega, kuidas ruume hiljem kasutatakse, jääb vähem vajadust kulukateks ümberkorraldusteks
Korrashoid on osa kodu väärtusest
Kui ehitustööd on lõppenud, algab hoone igapäevane hooldamine. Terrassid, sissesõiduteed ja välisseinad puutuvad pidevalt kokku vihma, tolmu, pori ning temperatuurikõikumistega. Regulaarne puhastamine aitab vältida olukorda, kus mustus kinnitub pindadele ja selle eemaldamine muutub hiljem keerulisemaks.
Suuremate välispindade hooldamisel võivad abiks olla Kärcher survepesurid, mida leiab Hammerjacki valikust. Sobiva seadme ja puhastusmeetodi valimisel tuleb arvestada ka pinnakatte materjaliga, et tugev veesurve seda ei kahjustaks.
Välitööde ajastamisel tasub jälgida, mida lubab ilmaennustus. Näiteks ei ole mõistlik alustada terrassi puhastamist või õlitamist vahetult enne vihmasadu. Õigel ajal tehtud hooldus aitab hoida koduümbruse korras ning pikendada materjalide kasutusiga
Sisustus muudab ruumi päriselt kasutatavaks
Kui ehitus ja suuremad hooldustööd on seljataga, saab keskenduda sellele, kuidas ruume igapäevaselt kasutada. Mööbli valikul tasub lähtuda pere harjumustest, olemasolevast ruumist ja sellest, kui sageli võõrustatakse külalisi.
Näiteks võib Home4you valikust leida söögilaua, mis sobib nii igapäevasteks eineteks kui ka suuremateks koosviibimisteks. Oluline pole üksnes laua välimus, vaid ka selle mõõtmed ja võimalus jätta toolide ümber piisavalt liikumisruumi.
Hästi valitud sisustus ei täida lihtsalt tühja ruumi, vaid muudab kodu mugavamaks ja aitab selle võimalusi paremini kasutada.
Kui maja on valmis, algab elu
Kui ruumid on sisustatud ja koduümbrus korras, saab lõpuks keskenduda sellele, mille nimel tööd ette võeti – koosolemisele ja igapäevaelu nautimisele. Uue kodu tähistamiseks sobib näiteks aia- või soolaleivapidu, kus võõrustajad ei pea kogu õhtut köögis veetma.
Suurema koosviibimise puhul võib praktiliseks lahenduseks olla foodtrucki tellimine üritusele, mille võimalusi tutvustab Kooker. Nii saab toitlustuse korraldada ka õues ning jätta rohkem aega külalistele.
Lõppkokkuvõttes ei tee hoonet koduks üksnes korralik ehitus või kaunis sisustus. Selle väärtus kujuneb sellest, kui hästi ruumid igapäevaelu toetavad ja kui palju häid hetki seal veedetakse.