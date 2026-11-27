Filme seinast seina
Novembrist alates saabub igal aastal kinodesse külluslik valik uusi ja tunnustatud filme. Sel nädalal on esilinastuste galerii väga kirju.
Margit Adorf
Kui olete intellektuaal ja tunnete, et peate ära vaatama kõik olulisemad filmid, siis on kohustuslik kinoseanss kindlasti leedukate Oscarikandidaat „Vesna“. Film osales sel aastal Cannes´i filmifestivalil ja oli seal nomineeritud parima operaatoritöö vallas. Võitu sealt küll ei tulnud, kuid operaatoritöö on selle filmi puhul kindlasti üks tugevamaid külgi.
Hoiatan, et film on sünge. Sündmustik kulgeb väga aeglaselt ja on päris rusuv. Filmi autor Rostislav Kirpičenko on püüdnud luua võimalikult realistliku õhustiku – sõda, laibad, tapmine, ülekohus ning ahastus ei ole kindlasti kerge seedimine.
Filmi tegevustik toimub kaasajal Ukraina kaguosas asuvas okupeeritud linnas, kus surnute matmine on keelatud. Preester Andri püüab säilitada vähegi inimlikkust ja püüab kirikus hoitavaid surnukehi tagastada nende elusolevaile pereliikmetele. Kirpičenko on Leedus sündinud ja üles kasvanud ukrainlane, siit ka tema loo teemavalik. Teil peab olema tugev meel ja sitke hing, et seda filmi vaadata, kui kaldute sellele, et mingid rusuvamad lood teid painama jäävad, siis pigem soovitan hoiduda. Ühtlasi ei tasu arvesse võtta seda, et filmi juures on märge „lubatud kõigile“. Ma oma last seda vaatama ei saadaks. Film on kriipiv, aus, traagiline, aga siiski ei sobi kõigile.
Eesti film
Kui tunnete, et peate ära vaatama kõik eesti filmid, siis ootab teid režissöör Janno Jürgensi film „Mind ei ole sinuta“, mille puhul ma ei saa garanteerida, et see kindlasti teile meeldida võiks. Mõned kriitikud kiidavad taevani, mõned lihtkülastajad kurdavad, et üldse ei haakinud.
Film küll valiti lõppenud PÖFFIl ka Balti parimaks koostööfilmiks, kuid see on väga laialivalguv tiitel. Publikut ei huvita see, missuguse filmi puhul oli tegijatel äge koostöö, neid huvitab, millest seal jutt on ja ega igav ei hakka. Elamuse saavad pigem friigifilmide armastajad – gurmaanid, need, kellele meeldivad sedalaadi filmid, mida nimetatakse „seisundifilmiks“. Ehk siis vaatad ja vaatad ja nagu isegi täpselt aru ei saa, mis toimub.
Peategelasteks on kaks õde, kes näikse teineteist kirglikult vihkavat. Küll nad ajavad üksteist kirvega taga ja püherdavad kakeldes poris, peavad teineteisele arutut jahti ja kogu jama põhjuseks on mees, keda mõlemad ihaldavad. Õed on aja jooksul teineteisest võõrdunud, kuid saavad kokku pärast seda, kui noorema õe laps sureb. Nüüd tahab naine, et vanema õe mees talle uue lapse teeks. Asja muudab pikantseks see, et õdede kaugenemine ei ole toimunud füüsilise distantsi tõttu – nad elavad samas linnas ja lausa töötavad samas asutuses. Loo autor ei anna mingit seletust sellele, miks on asjad sellised nagu publik ekraanilt näeb ja lõpuks on igaühe enda asi, kuidas ta neid sündmusi enda jaoks lahti seletab.
Midagi hingele
Kui olete paadunud romantik ja tahate näha „midagi hingele“, siis minge vaatama siirupiselt magusat filmi „Charlie ja Harper“. Kui te olete kunagi vaadanud komöödiasarja „Kaks ja pool meest“, siis seostate filmi pealkirja kohe tolle seriaali peategelasega, kelle nimeks oli Charlie Harper. See mees oli rikkurist alkohoolik ja paadunud liiderdaja, kelle juurde oli elama läinud tema loru kiropraktikust vend Alan Harper, kes oli super tervislik, vaene kui püksinööp ja kellel romantilises plaanis pärast abielulahutust eriti ei edenenud. Siinses romantikafilmis aga on naispeategelase nimeks Harper ja meespeategelane on Charlie.
Tom Deani ja Mac Eldridge’i romantiline draama jälgib Charlie (Nick Robinson) ja Harperi (Emilia Jones) viie aasta pikkust suhet. Ekraanil vahelduvad mõlema tegelase mälestused, nii et lahkuminekujärgset kohtumist näeb publik enne kui teada saadakse, miks nad lahku läksid. Minu jaoks oli film liiga kaootiline ja no ikka väga tüütult imal. Aga ma saan väga hästi aru, et eks selle nautimiseks peabki olema selle žanri austaja. Film esilinastus 2025. aastal Toronto filmifestivalil.
Lihtne naljafilm
Kui te olete komöödiausku ja teile meeldivad lihtsakoelised „mees libiseb banaanil ja kukub“-naljafilmid, siis on teie jaoks tõeline maiuspala uus Hollywoodi film „Kohtumine miniaga“ („Focker-in-Law“), mis on juba õige mitmes film Fockerite sarjas ja tõenäoliselt jääb nende tegelastega ka viimaseks, sest üks peategelast kehastav näitleja Robert de Niro on juba nii kõrges eas, et ega ei tea, kas enam järgmist sarja lugu välja venitab. Aga mine tea, de Niro sai päris elus isaks vaid kolm aastat tagasi, olles siis 79-aastane. Filmis kehastab ta endist CIA agenti Jacki, kelle väimeheks on Greg Focker (Ben Stiller), keda Jack on kirglikult mitte sallinud juba läbi mitme filmiloo.
Kui te ei ole varasemate filmidega kursis, siis näiteks Telia filmilaenutuses on olemas kolm varasemat filmi „Kohtumine äiaga“ („Meet the Parents“, 2000), „Kohtumine Fockeritega“ (2004, „Meet the Fockers“) ja „Kohtumine väikeste Fockeritega“ (2010 „Little Fockers“). Kõik filmid on täiesti pööraste, kohati labastegi naljadega, aga ma pean tunnistama, et mulle on need filmid kõik meeldinud ja ausaltöeldes on isegi tervitatav, et nüüd ka uues filmis ei ole naljad liiga korrektseks muutunud, sest kardetakse, et muidu keegi äkki solvub.
Nüüd siis kohtutakse noorema põlvkonna miniaga, ehk siis üks väikestest Fockeritest on suureks kasvanud ja hakkab naist võtma. Minia Olivia rollis on Ariana Grande. Mind Grande rolliesitus häiris, mu jaoks ta plõnksutas liiga palju oma suuri silmi ja tundus enamasti võlts, aga ta polnud siiski ka nii hull, et filmi täiesti ära rikkunuks.
Kui olete näinud varasemaid Fockerite filme ja need teile meeldisid, siis uues loos ei pea te ka pettuma. Rõõm on näha seda, et sama seltskond on 26 aastat hiljem ekraanil, kõbusad ja viskavad nalja nagu vanuigi.
Nii et eks siis ise teate, mis sellest galeriist teid kõige paremini kõnetab!