Kas tead, mis seisus ja kui väärtuslik on sinu mets?
Millal sa viimati oma metsas käisid? Kas tead, kui palju on sinu mets aastatega kasvanud, milliseid töid see vajab või kui palju see täna väärt on? Paljud metsaomanikud hakkavad nendele küsimustele mõtlema alles siis, kui mõni metsafirma helistab ja ostupakkumise teeb. Tegelikult tasub oma metsa võimalustega kursis olla ka siis, kui müügiplaani veel ei ole.
Mets on paljudele eestimaalastele oluline osa pere varast. Mõnele on see vanematelt või vanavanematelt päranduseks saadud kinnistu, teisele aastakümnete jooksul ise kasvatatud mets. Mõne jaoks on mets eelkõige investeering, teisele aga koht, kus käia seenel, marjul või lihtsalt loodust nautimas.
Olenemata sellest, mida mets sinu jaoks tähendab, tasub aeg-ajalt üle vaadata, kuidas sellel läheb.
Kas sinu mets vajab tegutsemist või tasub veel oodata?
Metsaomanikul, kes igapäevaselt metsandusega ei tegele, võib olla keeruline hinnata, millal on õige aeg midagi ette võtta.
Kas mets vajab hooldamist? Kas mõni metsaosa on juba raieküps? Kas tasub veel aastaid oodata või oleks mõistlik praegu tegutseda?
Ka aastaid tagasi koostatud metsamajanduskava ei pruugi enam kajastada metsa tänast olukorda. Vahepeal on puud kasvanud, muutunud võivad olla puidu hinnad ning metsa seisundit võivad olla mõjutanud tormid või haigused.
Iga mets ei vaja tingimata raiet. Mõnes metsas on kõige mõistlikum lasta puudel edasi kasvada, teises võib õigeaegne hooldus aidata kaasa metsa tulevase väärtuse kasvule. Mõnikord on aga kätte jõudnud sobiv aeg raieõiguse müügiks.
Selleks, et teha õige otsus, ei pea metsaomanik ise olema metsandusekspert.
Kas oled saanud oma metsale ostupakkumisi?
Paljudele metsaomanikele on tuttav olukord, kus telefon heliseb ning mõni ettevõte tunneb huvi nende metsa ostmise vastu.
Pakkumine võib tunduda ahvatlev, eriti kui tegemist on suure rahasummaga. Aga kuidas teada, kas pakutud hind on õiglane? Kas mõni teine ettevõte oleks valmis maksma rohkem? Ja kas üldse on praegu õige aeg müüa?
Tasub meeles pidada, et ostupakkumine näitab seda, kui palju on üks konkreetne ostja valmis sinu metsa eest maksma. See ei pruugi aga olla parim võimalik hind.
Üks võimalus oma metsa raieõiguse tegeliku turuhinna väljaselgitamiseks on enampakkumine. Selle asemel, et ise erinevate ettevõtetega läbi rääkida, saavad ostuhuvilised omavahel konkureerida.
Nii ei pea metsaomanik jääma mõtlema, kas oleks võinud oma metsa eest rohkem saada.
Metsa müümine ei tähenda ainult hinnas kokkuleppimist.
Hea müügihind on oluline, kuid sama tähtis on see, milline näeb sinu maa välja pärast raiet.
Võib-olla soovid alles jätta vanaisa istutatud puu, kodu lähedal asuva puudesalu või tuttava seenekoha. Võib-olla on sulle oluline, et pärast raiet taastataks metsateed või korrastataks puidu ladustamiseks kasutatud platsid.
Kõik need soovid tasub enne raieõiguse müüki läbi rääkida ja kokku leppida.
Tehingukeskus aitab metsaomanikul müüki ette valmistada, vajalikud tingimused paika panna ja enampakkumise korraldada. Pärast raiet kontrollib Tehingukeskuse Raiepatrull ka kokkulepitud tööde täitmist.
Nii on metsaomanikul olemas asjatundlik partner kogu protsessi vältel.
Alusta sellest, et saad oma metsast parema ülevaate
Tehingukeskusega ühenduse võtmiseks ei pea sul olema kindlat müügiplaani. Võib-olla soovid lihtsalt teada, milline on sinu metsa tänane olukord, kui palju see võiks väärt olla või kas lähiajal tasuks seal midagi ette võtta.
Mõnikord jõuame üheskoos järeldusele, et on õige aeg tegutseda. Mõnikord on aga kõige mõistlikum lasta metsal veel rahulikult kasvada.
Oluline on, et otsus oleks teadlik ja lähtuks sinu kui metsaomaniku huvidest.
Sul on mets, aga sa ei tea, mida sellega täna teha võiks? Võta meiega ühendust ja vaatame koos sinu võimalused üle. Nõu küsimine ei kohusta müüma.
Sinul on mets, koos leiame parima pakkuja.
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