1896: Richard Straussi teos jõudis publikuni
Täna 130 aastat tagasi, 27. novembril 1896. aastal esitles saksa helilooja Richard Strauss Frankfurdis oma sümfoonilist poeemi „Nõnda kõneles Zarathustra“, mis on kirjutatud Friedrich Nietzsche samanimelise raamatu mõjutusel.
Allan Espenberg
Richard Straussi (1864–1949) muusikateos on maailmakuulus ja selle algustaktidest on saanud klassikalise muusika üks äratuntavamaid motiive, mida on kasutatud näiteks Stanley Kubricku filmis „2001: Kosmoseodüsseia“. Elvis Presley avas oma kontserdid Las Vegase hotellis International selle muusikalise poeemi avamänguga ja Deep Purple kasutas seda ühel oma albumil. Brasiilia muusik Eumir Deodato tegi teosest töötluse, mis võitis Grammy auhinna ja jõudis USA muusikaedetabelite tippu. Aga Adolf Hitler avas 1936. aastal olümpiamängud Berliinis selle muusikaga, mida edastati fanfaaridega. Kaasajal kasutatakse seda sageli pidulike või dramaatiliste hetkede sümbolina.
Saksa filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) kirjutas hulgaliselt maailma muutnud ja populaarseks saanud raamatuid. Üheks tema põhiteoseks on „Nõnda kõneles Zarathustra: raamat kõigile ja ei kellelegi“ („Also sprach Zarathustra“), mille neli osa ilmusid originaalis aastatel 1883-1885. Teos on ilmunud eesti keeles Johannes Palla tõlkes neli korda: aastatel 1932, 1993, 2006 ja 2008.
Filosoofiline teos
Nietzsche teos algab sõnadega: „Kui Zarathustra oli saanud kolmekümneaastaseks, jättis ta maha oma kodumaa ja oma kodumaa järve ning läks mägedesse.“ Raamatu alguses räägitakse, et peategelane nautis mägedes üksindust ja oma vaimu kümme aastat ega väsinud sellest. Kui ta sai aga 40aastaseks, muutus kõik. Ta tõusis ühel hommikul koidu ajal, astus päikese ette ja otsustas oma kogutud tarkusega naasta inimeste juurde ehk „laskuda alla“, et jagada neile oma õpetust üliinimesest (Übermensch).
Nietzsche teose pealkirjas mainitud Zarathustra oli vanairaani prohvet, kes rajas zoroastrismi usundi. Ta kirjutas ka zoroastristide püha raamatu „Avesta“, millest on saadud mõningat infot mehe eluloost. Aga teadmata on Iraani mägismaa idaosas elanud Zarathustra täpne sünnikoht ja sünniaeg.
„Nõnda kõneles Zarathustra“ oli 20. sajandi vahetusel üks enimloetumaid raamatuid. Pole üllatav, et teos köitis paljude loominguliste inimeste tähelepanu: väga huvitav žanr julgustas esitama oma tõlgendusi. Nii sattus Nietzsche teosest vaimustusse ka helilooja Richard Strauss, kes puutus filosoofi loominguga kokku 1893. aastal Egiptuses ja oli sellest äärmiselt lummatud.
Sümfooniline poeem
Strauss ja Nietzsche jagasid entusiastlikku imetlust Kreeka ja Vahemere vastu. Helilooja külastas korduvalt Kreekat, Egiptust ja Sitsiiliat, põgenedes rõhuva põhjamaise talve eest. Talvehooajal ei suutnud ta üldse muusikat luua. Kuigi Strauss, erinevalt paljudest oma kaasmaalastest ja kaasaegsetest, ei seadnud kunagi ühtegi Friedrich Nietzsche luuletust muusikasse, uskus ta, et Nietzsche filosoofilise poeemi „Nõnda kõneles Zarathustra“ tekst on lihtsalt loodud muusikaliseks versiooniks.
Kuigi Nietzsche oli ise suur muusikaarmastaja ja harrastushelilooja, oli ta Straussi teose kirjutamise ja esitamise ajal juba sügavas dementsuses ega saanud Straussi meistriteose olemasolust kunagi teada. Ta suri neli aastat pärast esmaettekannet, aastal 1900.
Strauss ei püüdnud oma kuulsas teoses Nietzsche raamatut sõna-sõnalt muusikasse tõlkida. Pigem oli see austusavaldus filosoofi ideedele ja katse väljendada helides inimkonna arengulugu. Teos kirjeldab inimese teekonda tema algusest, läbi usuliste ja teaduslike otsingute, kuni Nietzsche poolt väljakuulutatud „üliinimeseni“. Kogu teos on üles ehitatud filosoofilisele ja muusikalisele konfliktile Inimese ja Looduse vahel, mida sümboliseerivad kaks erinevat helistikku.
Enne teose maailmaesiettekannet Frankfurdis keelas Strauss trükkida kavalehtedele osade pealkirju. Ta tegi seda kokkuleppel ühe kirjanikuga, kes oli kirjutanud teose kohta pika selgitava brošüüri. Publik oli sunnitud kontserdimajas seda brošüüri ostma, et üldse aru saada, millest muusika räägib. Hiljem lisati Nietzsche peatükkide nimed ametlikult partituuri.
Viini valss
Nietzsche raamatus on olulisel kohal elurõõm ja tants. Strauss otsustas seda kujutada Viini valsiga peatükis „Tantsulaul“, kus viiulid mängivad hoogsat ja meelelist tantsuviisi. Paljud tollased kriitikud pidasid vulgaarseks ja labaseks, et sügavat filosoofiat kujutati tantsumuusika kaudu. Tõenäoliselt oli see helilooja nali oma nimekaimude (kuulsa Strausside valsidünastia) suunas, kellega tal tegelikult sugulussidemeid polnud.
Straussi teose algne pealkiri oli hoopis teine. Helilooja ei plaaninud anda teosele otsest filosoofilist viidet. Üks tema esimesi ideid alapealkirjaks oli küllaltki irooniline: „Sümfooniline optimism sajandilõpu vormis, pühendatud 20. sajandile“. Enne avaldamist muutis ta selle tagasihoidlikumaks lisandiks: „Vabalt Nietzsche järgi“. Helilooja rõhutas alati, et ta ei tahtnud luua „filosoofilist muusikat“, vaid pigem kirjeldada muusikas inimkonna arengut selle algusest kuni Nietzsche üliinimese ideeni.
Richard Straussi sümfoonilise poeemi „Nõnda kõneles Zarathustra“ esiettekanne toimus 27. novembril 1896 Frankfurdis ning seda juhatas helilooja ise. Poeem koosneb sissejuhatusest ja 8 alapeatükist (kokku 9 muusikalist osa), mida mängitakse peaaegu vahepausideta. Muusikateose kõige tuntum osa on sissejuhatus ehk „Päikesetõus“, mille on teinud kuulsaks algustaktid.
Teiste osade pealkirjad on „Tagailmlastes“, „Suurest igatsusest“, „Rõõmudest ja kirgedest“, „Kalmulaul“, „Teadusest“, „Paraneja“, „Tantsulaul“ ja „Öölaul“. Kui eelviimane osa möödub Viini valsi rütmides, siis lõpuosas lööb südaöö kell.
Richard Straussi viimased eluaastad jäid keerulistesse aegadesse. Hitleri-Saksamaal ei saadud Straussi kaliibriga meest tähelepanuta jätta, riigijuhid soovisid saada tunnustatud geeniuse toetust. Hitler ja Goebbels kuhjasid teda üle ohjeldamatute meelitustega ja nimetasid ta Riigi Muusikakoja presidendiks, aga helilooja võttis need auavaldused rahulikult vastu, pidades end sügavalt apoliitiliseks inimeseks. Ega ilmaasjata ei kõlanud Berliini olümpiamängudel Straussi muusika poeemist „Nõnda kõneles Zarathustra“.