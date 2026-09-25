Kodanikualgatuse korras tuuakse Rakverre toidukapp
Vabatahtlike seltskond soovib, et ka Rakveres toimiks avalik kogukonnakapp, kuhu saab viia toitu ja kust võib võtta toitu. Ettevõtmise eesmärk on vähendada toiduraiskamist ja toetada kogukonda. Koostööle kutsutakse nii eraisikuid, toitlustusettevõtteid kui kauplusekette.
Katrin Uuspõld
Kõik sai alguse Katriin Vaheril tekkinud mõttest, et ka tema kodulinnas Rakveres võiks olla toidukapp, nagu juba mitmetes teistes paikades. Et söögikõlblik toit ei läheks prügisse ning jõuaks nendeni, kes seda vajavad. Oma mõttega läks ta VIROLisse vabaühenduste nõustaja Liisa Lotta Mummi jutule. Peale nõustamist jäädi suhtlema ning kuna teema oli hingelähedane, liitus toidukapi tiimiga ka Liisa Lotta. Mõlemad naised avavad Kuulutaja lugeja jaoks teemat lähemalt.
Miks ikkagi toidukapp?
Katriin: Et vähendada toiduraiskamist ning aidata inimesi ajal, mil toiduhinnad on tõusnud ja täisväärtusliku toidu lubamine on paljude jaoks muutunud keerulisemaks. Samal ajal soovin luua midagi, mis ühendaks kogukonda – koha, kus inimesed saavad üksteist toetada ning teha koos head. Toidukapp on lihtne, kuid tähendusrikas viis, kuidas kogukond saab panustada oma inimeste heaolusse.
Kuidas leidsite mõttekaaslased?
Katriin: Tegin mitu postitust Rakvere kogukonna Facebooki lehtedele, et uurida, kas Rakveresse võiks luua toidukapi ja kus võiks see paikneda. Läbi selle postituse hakkas koonduma ka ühtselt mõtlev meeskond.
Kas on teil eeskujusid, kelle edust ja vigadest olete õppinud?
Katriin: Oleme suhelnud paljude toidukappidega tegelevate MTÜ-dega üle Eesti ning suureks toeks on olnud Rohevald. Nende kappe on paigaldatud üle kogu Eesti ning nad oskavad hästi toimivaid lahendusi pakkuda.
Mida on vaja ühe toidukapi toimimiseks?
Liisa Lotta: Esialgu on vaja pealehakkamist, ühtset visiooni, aega pühendumiseks ja tegutsemistahtega inimesi, kõik muu tuleb ajaga. Võtmetähtsusega on ka koostöö linnavalitsusega ning kohalike panustamisvalmis ettevõtetega.
Peale käivitamist läheb suurim energia toidukapi täitmisele ja korras hoidmisele. See toimub kõik vabatahtlike abiga – kes soovivad kapi toimimisse panustada, olete oodatud meiega ühendust võtma. Loomulikult ootame inimesi tooma toidukappi sobivaid toiduaineid. Kuid lisaks sellele hakkame vabatahtlikega kappi regulaarselt päästetud toiduga täitma ka koostööpartnerite abiga (nt toidupoed, kohvikud, muud toitlustusasutused).
Soovime murda meedias levinud müüdi, et toidukapp on mõeldud ainult abivajajatele. Ei ole! Paljud toidukappide kasutajad on väga keskkonnateadlikud ja soovivad toidukappi kasutades anda panuse toidujäätmete vähendamisele. On ka praktilisi põhjuseid – näiteks vahel on lihtsam peale kiiret tööpäeva võtta toidukapist mõni maitsev kõhutäis ja see üles soojendada, selle asemel, et toiduvalmistamisele aega kulutada. Loodame, et rakverelased suhtuvad toidukapi kasutamisse samamoodi nagu raamatukogus või toidupoes käimisse – tavalise elu osana. Samas võib elus tulla ette ka olukordi, kus on ajutiselt mitmekesise toidulaua lubamine keerulisem ning ka selles osas on toidukapp abiks.
Millises faasis projektiga olete?
Liisa Lotta: Oleme alustanud heade ettevõtjate kaasamist, kes paneksid õla alla ja toetaksid kapi soetamist rahaliselt. Projekti maksumus on täna ca 10 000 eurot ja iga euro viib meid eesmärgile lähemale. Esimesed firmad, kellega ühendust võtsime, on juba huvi üles näidanud ja lepime nendega juba täpsemaid detaile kokku, kuid pikk tee on veel minna.
Rakvere linnavalitsusega on leping sõlmitud asukoha ettevalmistuse ja elektriühenduse tagamisega. Kapp tuleb Rakvere uue tervisemaja piirkonda Vilde tänavale. Asukohavalikul oli oluline, et kapile oleks hea ligipääs, elektriühendus ja toetav taristu, sh prügikastid, turvakaamerad. Teeb suurt rõõmu, et linnavalitsus meie idee nii soojalt vastu võttis ja on näha, et tegu on kogukonnale olulise projektiga.
Orienteeruvat avamist on meil raske välja hõigata. Loodame väga, et toidukapp käivitub hiljemalt 2027. aasta I pooles.
Mille poolest erinevad toidukapp ja Toidupank?
Liisa Lotta: Me leiame, et Toidukapp ja Toidupank on kaks üksteist täiendavat võimalust, kuid toimivad erinevatel süsteemidel ning erisus on ka kasutajates. Me ei liigita ennast ainult abivajajate aitamisele, vaid laiemaks toidupäästmise võimaluseks. Toidukappi on oodatud külastama iga linnakodanik, kes seda soovib, kapp on avatud 24/7.
Toidukappi saavad tuua toitu nii eraisikud kui ka ettevõtted. Näiteks kui mõnel toidukohal jääb alles päevapraadi, saab selle edasi suunata toidukapi kaudu inimesteni. Toidukappi jõudvale toidule on kehtestatud reeglid, mille osas hakkame tegema inimestele ka ise teavitusööd. Toiduohutus on meie jaoks number üks!
Lisaks soovime teha koostööd ka ketikauplustega, et ka nende toiduained, mis kõlbavad veel süüa, jõuaksid inimesteni. Toidukapist võetava toidu osas kutsume inimesi ülesse mõtlema ka täpselt läbi, kui palju ta ise jõuab ära tarbida ning jätma toiduaineid teistele, kes neid soovivad.
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Kommentaar:
Triin Varek, Rakvere linnapea:
“Aja jooksul on linnavalitsuse poole pöördutud ja küsitud, kas ka Rakveresse tuleb toidukapp. Olen väga rõõmus, et on olemas kogukondlik algatus, kes soovib seda eest vedada. Leidsime ühiselt hea asukoha ja omalt poolt korraldame elektriühenduse.
Oluline, et on olemas MTÜ, kes vastutab reeglite järgmise eest. Väga tähtis on laiem kaasatus, et poed ja toitlustajad tuleks kaasa. Loodan, et toidukapist saab koht, kuhu saab viia toitu see, kellel jääb üle ning keegi, kes vajab toitu, saab kõhu täis.”
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Rakvere Toidukapp
Vähendab toiduraiskamist;
Toetab kogukonda ja üksteise märkamist;
Pakub võimalust jagada söögikõlblikku toitu soovijatele;
Loob hoolivama ja jätkusuutlikuma linnakeskkonna.
Facebooki leht: Rakvere Toidukapp
Kontakt: rakvere.toidukapp@gmail.com