Rakvere vaprate koolinoorte lugu saab skulptuuriks
Tänavu märtsis kuulutas Rakvere linn välja ideekonkursi, et jäädvustada vaba Eesti eest ja nõukogude okupatsioonirežiimi vastu võidelnud koolinoorte mälestus. Nüüdseks on parim lahendus välja valitud.
Konkursile esitati neli ideekavandit, mida hindas seitsmeliikmeline žürii koosseisus: konkursi idee autor Peep Varju, Rakvere linnavolikogu liige Heli Kirsi, Rakvere linnaarhitekt Angeelika Pärna, Eesti Kujurite Ühenduse liikmed Mari-Liis Tammi-Kelder ja Tiiu Kirsipuu, Eesti Arhitektide Liidu liige Koit Ojaliiv ja Muinsuskaitseameti esindaja Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel.
Žürii otsusega kuulutati võitjaks kavand „Sirgumine“, mille autor on Argo Männik. Kavandi puhul tõsteti esile selle originaalset motiivi, head mastaapi, huvitavat valgustuslahendust ning head sobivust kavandatud asukohta. Esikoha kavandi autorit premeeritakse 6500 euroga.
Rakvere linnavolikogu liikme ja ajalooõpetaja Heli Kirsi sõnul väärivad Rakvere koolinoored, kes võitlesid aktiivselt ja ennastsalgavalt Eesti iseseisvuse taastamise eest Nõukogude okupatsiooni aastail, mälestamist sel moel, et püstitada neile Rakvere linna kõige olulisemas kooliharidust andvas piirkonnas mälestusmärk, mis sümboliseerib vabadust, kasvamist, arengut, ideede ja tegude paljusust, ettevõtlikkust, raudset vastupanu totalitaarsele režiimile ja kommunistlikule ideoloogiale.
„Vabadussõja õppursõdurite vaim ei kadunud noorte hulgast ka vabaduse kadudes. Need noored olid sirgumas Eesti elu edendajateks, kuid paljud neist vapratest hukkusid Venemaa vangilaagrites. Rakvere koolinoorte vastupanuorganisatsioonid ei käinud niisama koos. Rahvuslikel tähtpäevadel heisati avalikes kohtades sinimustvalge lipp, levitati lendlehti üleskutsega taastada Eesti Vabariik, kutsuti üles mitte astuma komnooreks, lasti õhku Rakvere punamonument, abistati metsavendi jne. Võitluse lõppeesmärk oli üheselt mõistetav – kommunistliku okupatsiooni lõpetamine ja Eesti iseseisvuse taastamine. Noorte võitlus oli järjepidev. Hukkunute asemele asusid vabadusvõitlusse järgmised koolinoored. Nii hoiti vabaduse tungalt ikka kõrgel!“ kõneles Kirsi.
Rakvere linnapea Triin Varek täheldas, et läbi oluliste väärtuste esiletoomise saab linn juurde skulptuuri. „Loodetavasti inspireerib see ka tänapäeva noori olema julged, sihikindlad ning kandma samu väärtusi, mis aitavad edendada elu nii kogukonnas kui riigis ja hoidma vaba Eestit,“ ütles Varek.
Edasine tegevus toimub vastavalt konkursi tulemustele ning hankemenetluses kehtivatele tingimustele.
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