Karud on palliplatsil tagasi
Uus hooaeg on ukse ees ja meeskond Tere Kadrina Karud ootab seda tavapärasest suurema põnevusega. Klubis on palju uut verd ja suve jooksul sai koguda küllalt energiat, et nüüd tuleb see kõik kuidagi platsil ära kasutada.
Tänavu kuulub Kadrina Karude rivistusse 7 noormängijat ja 11 vanemat olijat. Ehk ühelt poolt nooruslik julgus, teiselt poolt kogemus, mida ei saa enam isegi jõusaaliga tagasi võtta.
Meeskonnaga liitus ka põline läänevirulane Ralf Sats. Nüüd jääb üle ainult tõestada, et rakverlane oskab ka korvpalli mängida, mitte ainult Rakvere tänavaid pidi liigelda.
Suvi ei olnud vaid puhkus
Vanad olijad on ka suvel teinud tööd. Ander Talu võttis suvel 800 hektarit vilja. Kui keegi arvab, et see pole korralik üldfüüsiline treening, siis võib proovida ise järele. 800 hektarit peaks andma piisavalt jõudu, et vähemalt üks vastane hooaja jooksul korvi alt ära lükata.
Gaspar Bibikov seevastu käis 35+ MM-il. Täpselt ei tea, kas eesmärk oli medal või lihtsalt tõestada, et põlv ja selg töötavad veel mõlemad korraga. Igatahes tuli mees tagasi ja on uueks hooajaks valmis.
Sten Saaremäel on samuti heas vormis. Kalluriga sõitmine on teatavasti väga hea trenn – eriti siis, kui pärast tuleb labidas kätte võtta ja koorem ise maha laadida.
Raimond Tribuntsov on suvel ilusasti puhanud ning valmis koos Hendrik Johann Kermi ja Janari Alaverega platsil kaitses rabelema.
Joonas Järveläinen käis põlveoperatsioonil ja on nüüd jõusaalis kõvasti tööd teinud.
Hans Keskülla on jätkuvalt tubli. Lisaks ajakirjanikutööle hoiab ta endiselt soojas ka viskekätt.
Gert Kaldmäe ja Andre Paidre on töökad poisid. Nendega on lihtne – ütle, mida vaja teha, ja nad teevad. Kui vaja, siis teevad natuke rohkem ka. Kui vaja, siis ilmselt tuleb pärast üle kontrollida, mida täpselt tehti.
Kõik tahavad medaleid
Tänavune hooaeg tuleb väga huvitav. Kõik 12 meeskonda ihkavad võitu. See tähendab ainult üht – algab korralik võidurelvastumine.
Karud alustavad oma hooaega 25. septembril Jõhvis. Ja nagu ikka, tänu suurepärastele toetajatele on meie Saku Esiliiga kodumängud publikule tasuta.
Meie lubadus on lihtne: anname platsil kõik, mida on anda, ja proovime pakkuda inimestele korraliku portsu emotsioone, võitlust ja positiivset elamust.
Karud on valmis! Kohtume saalis!
Raivo Tribuntsov
Tere Kadrina Karude mänedžer