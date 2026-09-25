Praktikajuhendaja roll õppija eduloos on suurem, kui esmapilgul paistab
Rakvere Ametikool soovitab töökohapoolsetel praktikajuhendajatel läbida veebikursuse, mis annab teadmised ja praktilised tööriistad praktikandi teadlikumaks toetamiseks.
Kui õppija jõuab ettevõttesse praktikale, on tema kõrval sageli inimene, kelle roll on palju suurem kui lihtsalt tööülesannete kätte näitamine. Praktikajuhendaja aitab koolis õpitut päris tööeluga siduda, annab tagasisidet, märkab arengukohti ja toetab õppijat uute oskuste omandamisel.
Seetõttu on praktikajuhendaja ettevalmistus oluline osa kvaliteetsest praktikast. Rakvere Ametikool soovitab ettevõtetes praktikante juhendavatel inimestel läbida töökohapoolsete praktikajuhendajate veebikursuse Digiriigi Akadeemias.
Õpi endale sobivas tempos
Viiest peatükist koosnev kursus on mahukas – kokku 26 akadeemilist tundi. Materjalides käsitletakse praktikajuhendaja rolli, õppija toetamise võimalusi, praktika kavandamist, tagasiside andmist ja praktika hindamist.
Õppematerjalid on üles ehitatud nii, et õppimine ei eelda kindlal ajal klassiruumi jõudmist. Praktikajuhendaja saab kursust läbida endale sobival ajal ja kohas ning liikuda edasi omas tempos. Materjalides on ühendatud teooria, praktilised ülesanded ning audio- ja videomaterjalid. Oma edenemist saab kursuse jooksul jälgida ning edukal läbimisel on võimalik saada tunnistus.
Selline paindlikkus on praktikajuhendajate puhul eriti oluline. Ettevõttes juhendatakse praktikanti enamasti muu töö kõrvalt ning kindlal ajal koolitusele tulemine ei pruugi olla lihtne. Veebikursus annab võimaluse valida õppimiseks just selle aja, mis töökorraldusega kõige paremini sobib.
Praktikajuhendamine vajab teadmisi ja oskusi
Töökohapoolsete praktikajuhendajate koolitamine on seni olnud suuresti kutse- ja kõrgkoolide ülesanne. See tähendab, et koolid on pidanud ise välja töötama juhendajate vajadustele sobiva õppe sisu ning leidma viisi, kuidas koolitust korraldada nii, et see sobiks ka ettevõtetes töötavate juhendajate võimalustega.
Veebikursuse loomisel on kaasa löönud kutse- ja kõrgkoolide praktika- ning hariduseksperdid, ühendades haridusvaldkonna teadmised ja praktilise töökogemuse. Kursuse valmimist on toetanud ka Haridus- ja Noorteamet.
Kursus ei ole mõeldud ainult neile, kes alles alustavad praktikantide juhendamist. Ka kogenud juhendaja saab oma seniseid teadmisi üle vaadata ning mõtestada, kuidas muuta praktikakogemus õppija jaoks veel sisukamaks.
Hea praktika sünnib koostöös
Praktika eesmärk ei ole ainult anda õppijale võimalust mõnda ametit kõrvalt vaadata. Praktika on osa õppest ning selle kaudu peab õppija saama võimaluse oma oskusi päris töökeskkonnas rakendada ja arendada.
Siin on praktikajuhendajal oluline roll. Hea juhendamine tähendab muu hulgas oskust anda õppijale arusaadavat tagasisidet, püstitada talle jõukohaseid eesmärke, märgata arengut ning aidata tal oma kogemust mõtestada.
Teadlikum juhendamine toetab seega mõlemat poolt – õppija saab parema praktikakogemuse ning juhendaja arendab samal ajal oma oskusi õpetaja, suunaja ja juhendajana.
Rakvere Ametikool näeb veebikursuses head võimalust toetada ettevõtete praktikajuhendajaid ning muuta koostööd kooli ja töömaailma vahel veelgi tugevamaks.
Töökohapoolsete praktikajuhendajate veebikursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemias. Kursusele saab siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Kursuse edukal läbimisel ja õpiväljundite hindamisülesannete sooritamisel väljastatakse tunnistus.
Veebikursus on valminud ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine PRÕM+“ tegevuste raames ning seda kaasrahastab Euroopa Liit.
Kadri Malmberg, Rakvere Ametikooli koolituste projektijuht