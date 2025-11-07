Kodud peavad järjest enam kliimamuutustega arvestama
Esmaspäeval kogunevad Rakveres Eesti elamumajanduse- ja kliimaeksperdid, poliitikud ja teadlased, et üheskoos otsida vastuseid, kuidas kliimamuutustega kohaneda. „Samal päeval algab ka Brasiilias kliimavaldkonna tippkohtumine – ÜRO kliimakonverents COP30 – kus Euroopa roll üleilmse kliimamuutustega kohanemise juures vaatluse alla võetakse,“ rääkis ürituse eestvedaja, Euroopa kliimapakti saadik ja Eesti korteriühistute liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.
Rakvere kliimakohtumisel käsitletakse Euroopa kliimakohanemise strateegiat ning riigi ja kohalike omavalitsuste rolli selle elluviimisel, aga ka hoonete renoveerimist – kliimaministeeriumi hoonete ehitustõhususe nõunik Siret Trei räägib uuest kliimaseadusest, ehituskeskkonnast ja renoveerimisest.
„Kohtumisel läheme aga üldiselt üksikisiku tasandile, sest muutunud kliimaolusid tajume me kõik oma igapäevaelus,“ rääkis Jaadla. „Soojad ja pehmed talved, suvised kuumalained, tormid ja üleujutused ning nendega seotud elektrikatkeskused on reaalseks väljakutseks kogu Eestis. Oluline on kliimanuutustest tulenevaid riske teadvustada ja neid võimalusel ennetada,“ rääkis ta.
