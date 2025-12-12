Kogenud nahaarst kirjutas pÃµneva kÃ¤siraamatu
â€žMinu suurimaks mureks on Eesti inimeste liiga vÃ¤hene pÃ¤ikesekaitsevahendite kasutamine. Ideaalis tuleks ka meie laiuskraadil pÃ¤ikesekaitsekreeme kasutada aastaringselt,â€œ Ã¼tleb dermatoloog Bret Kaldvee. Ã„sja ilmus temalt kÃ¤siraamat â€žNaha tervise ABCâ€œ, mis koondab endas tema aastatepikkuse kogemuse dermatoloogina. â€žNaha tervise ABCâ€œ on praktiline kÃ¤siraamat kÃµigile, keda huvitab naha tervis, sagedasemad nahahaigused ning nende ravi.
Kaire Kenk
PÃ¤ikesekaitsekreemi vÃµiks kasutada lÃ¤bi aasta, sest kreem kaitseb nii nahahaiguste kui ka naha enneaegse vananemise eest. PÃ¤evitamisega liialdamine ning suitsetamine on kaks peamist naha enneaegse vananemise pÃµhjustajat.
Ãœks dr Kaldvee suuri murekohti on meie naiste liigne pÃ¤evitamine. â€žEhkki meie naised on UV-kiirguse kahjulikest mÃµjudest palju paremini teadlikud kui nÃ¤iteks Ameerika naised, ei kasutata pÃ¤ikesekaitsekreeme siiski piisavas koguses. Eriti palju kiputakse pÃ¤ikesega liialdama teismeeas ja varastes kahekÃ¼mnendates, kui vaba aega. Tervislikku pÃ¤evitust ei ole olemas!â€œ rÃµhutab dermatoloog.
â€žUV-kiirgusest saadud pÃ¤evitus, kas siis mererannas vÃµi solaariumis, on alati suuremal vÃµi vÃ¤hemal mÃ¤Ã¤ral nahale kahjulik. Kes siiski soovib endale kuldpruuni nahka, vÃµiks seda nahale pihustada spreipudelist,â€œ lisas vastse raamatu autor.
â€žMa ise pÃ¤evitasin viimati 22-aastaselt. Olen praegu 36-aastane ja tÃµepoolest pole mitte kunagi enam randa pÃ¤evitama lÃ¤inud, teadlikult pÃ¤ikest vÃµtnud. Aga enne seda olin raudselt Saaremaa kÃµige pruunim tÃ¼druk ja tegin oma nahale pÃ¤evitamisega kÃµvasti liiga. Veetsin sÃµbrannadega tunde MÃ¤ndjala rannas, sain selliseid pÃ¤ikesepÃµletusi, mida on hirmus isegi meenutada,â€œ jagab Bret Kaldvee oma kogemust.
Kaht tÃ¼Ã¼pi UV-kiirgus
Igal hommikul tuleks vaadata UV-indeksit ning kui see on Ã¼le kolme, peaks kindlasti oma naha pÃ¤ikesekaitsekreemiga katma. â€žAlla kolme ei ole pÃ¤ikesekaitsekreemi kasutamine kohustuslik, aga kes soovib oma nahka enneaegse vananemise ees kaitsta, peaks pÃ¤ikesekaitsekreemi kasutama igapÃ¤evaselt,â€œ Ã¼tleb Kaldvee.
SPF (sun protection factor) tÃ¤hendab kaitset ainult UVB-kiirguse eest, aga maapinnale jÃµuab kaht tÃ¼Ã¼pi UV-kiirgust. â€žUVA-kiirgus pÃµhjustab naha vananemist ning UVB-kiirgus pÃµhjustab nahapÃµletust. UVA-kiirguse intensiivsus on lÃ¤bi aasta suhteliselt sarnane, see lÃ¤bib aknaklaasi ning see on ka pÃµhjus, miks me soovitame kasutada pÃ¤ikesekaitsekreemi lÃ¤bi aasta. UVB-kiirgus on muidugi tugevam suvel,â€œ selgitab nahaarst.
PÃ¤ikesekreem peaks olema SPF 30 vÃµi rohkem ja sisaldama UVA-kaitset. SPF nÃ¤itab kaitset vaid UVB-kiirte vastu, sama oluline on aga kaitse UVA-kiirte vastu.
Kasutage kreeme, millele on mÃ¤rgitud broad spectrum â€“ need pakuvad kaitset nii UVA- kui ka UVB-kiirte vastu. â€žParaku kasutame pÃ¤ikesekaitsekreemi liiga vÃ¤he ja liiga harva. Tihtipeale on inimesel ilusalongist ostetud eksklusiivne kreem, millega siis koonerdatakse. Mina soovitan sellisel juhul osta odavam ja kanda nahale ikka heldelt,â€œ muigab dr Kaldvee. Kuidas ja kui palju pÃ¤ikesekaitsekreeme kasutada, selle kohta on autor raamatus kirjutanud terve peatÃ¼ki koos fotodega. Unustada ei tasu ka seda, et mitmed ravimid pÃµhjustavad UV-kiirguse tÃµttu lÃ¶Ã¶beid, mistÃµttu tuleb teatud ravimite kasutamisel olla pÃ¤ikesega eriti ettevaatlik.
Lisaks teaduspÃµhistele selgitustele leiab raamatust ka pÃµnevaid pÃ¤riselulisi patsiendilugusid, mis on kogunenud dr Kaldvee igapÃ¤evatÃ¶Ã¶s viimase kÃ¼mne aasta jooksul.
Nahaarst Bret Kaldvee huvi nahahaiguste vastu sÃ¼venes Ã¼likooli ajal dermatoloogia tsÃ¼klit lÃ¤bides. Koos akadeemiliste Ãµpingutega kasvas ka tema kirg esteetilise meditsiini vastu, millele ta on pÃ¼hendunud juba Ã¼le 10 aasta. Tema eriline fookus on suunatud anti-aging protseduuridele, nagu botuliinteraapia, tÃ¤itesÃ¼stid ja laser protseduurid. Need kaasaegsed meetodid annavad arstidele vÃµime ennetada vananemise esimesi mÃ¤rke.
Naha Ã¼lehoolitsemine
â€žMe elame tohutu infokÃ¼lluse ajastul. Igal hommikul oma arvutit avades, ajalehte vÃµi ajakirja lugedes hakkavad silma Ã¼ha uued ja uued reklaamid, mis kutsuvad ostma Ã¼ha uuemaid ja tÃ¤iuslikumaid nahahooldustooteid. Minu jaoks on probleemiks kogu selle info usaldusvÃ¤Ã¤rsus. Millist tootjat, millist infoallikat usaldada? Eriti puudutab see akne ja rosaatsea patsiente, kellele sotsiaalmeedia surub peale Ã¼ha uuemaid tooteid. Sotsiaalmeedia lubab neile ilusa naha, kui nad Ãµhtuti vÃ¤hemalt tund aega istuvad peegli ees ja mÃ¤Ã¤rivad nahale vÃ¤hemalt viis erinevat kreemi. Aga minu pÃµhimÃµte on alati olnud: vÃ¤hem on parem. Ja ma nÃ¤en ka oma patsientide pealt, et liiga palju erinevaid tooteid samaaegselt pÃµhjustavad neil nahahaigusi, mida neil varem ei olnud. Akne, dermatiit, ka rosaatsea on tÃ¼Ã¼pilised haigused, mida pÃµhjustab naha Ã¼lehoolitsemine,â€œ hoiatab dr Kaldvee.
Nahaarsti sÃµnul esineb aknet tÃ¤napÃ¤eval jÃ¤rjest sagedamini. â€žMiks see nii on, pÃµhjuseid pÃ¤ris tÃ¤pselt ei teata, aga ma arvan, et keskkond on meil nii muutunud. Kuid see pole kindlasti ainult Ã¼ks faktor, vaid mitmetest faktoritest pÃµhjustatud. Ãœks pÃµhjus on kindlasti ka meeletu kosmeetika tarbimine â€“ seerumid, Ãµlid, seebid, mida oma nÃ¤ole kantakse,â€œ Ã¼tleb dr Kaldvee. â€žKosmeetikatoodete Ã¼letarbimine on suur pÃµhjus akne tekkimiseks.â€œ
KÃµige suurem riskifaktor akne tekkimisel tÃ¤iskasvanueas on dermatoloogi sÃµnul geneetiline eelsoodumus. Akne ravi aga pÃµhineb just Ãµigel ravil ja Ãµigel igapÃ¤evasel nahahooldusel. â€žSiiamaani ei suudeta tÃ¤pselt Ã¶elda, et mingid toiduained kindlasti pÃµhjustavad aknet,â€œ tÃµdes ta.
Nahaarst toonitas, et kui nÃ¤onahaga on probleeme, siis tuleks vÃ¤ga kriitiliselt oma igapÃ¤evane nÃ¤ohooldus Ã¼le vaadata ja kui vÃµimalik, mingid tooted Ã¤ra jÃ¤tta.
Nii ongi dr Kalvee raamat hea lugemine kÃµikidele psoriaasi ja rosaatseat pÃµdevatele inimestele. Teosest saab selge Ã¼levaate oma haigusest ja ka soovitused, kuidas pÃµletikulise naha eest kÃµige paremini hoolitseda. â€žOlen raamatusse kogunud kÃµige vÃ¤rskema teadusinfo, kirjutamise ajal vaatasin lÃ¤bi kÃµik oma eriala uusimad ravijuhised. Ã•ppisin ka ise palju viimase aja suurimate teadussaavutuste â€“ psoriaasi ja atoopilise dermatiidi bioloogiliste ravimite kohta,â€œ mÃ¤rkis dermatoloog.
Kreemitamine, kreemitamine, kreemitamine
â€žKreemide osas on seega Ã¼heks kÃµige olulisemaks kreemiks justnimelt pÃ¤ikesekaitsekreem. Kuna ma siiralt usun sellesse, et lihtsuses peitub vÃµlu, siis ei peaks ilutoodete arsenal tualettlaual Ã¼ldse olema suur. Lisaks pÃ¤ikesekaitsele peaks iga inimene investeerima heasse puhastusvahendisse, enda nahale sobivasse niisutavasse kreemi ning kui need olemas, alles siis vÃµiks mÃµelda retinooli vÃµi mÃµne muu vitamiin A-derivaati sisaldava seerumi kasutamisele,â€œ lausus Bret Kaldvee.
Naha- ja esteetilise meditsiini arstina soovitab ta lisaks heale nahahooldusele ilurituaali tÃ¤iendada mÃµne laseri- ja sÃ¼steprotseduuriga, mis aitavad esimesi vananemismÃ¤rke peita ja olemasolevaid veidi vÃ¤hendada. â€žLaserprotseduurid aitavad Ã¼htlustada pigmentatsiooni, vÃ¤hendada nahal laienenud veresooni ning parandada naha kvaliteeti,â€œ rÃµhutab dr Kaldvee.
â€žVÃ¤ga tÃ¤htis on minu jaoks piisav Ã¶Ã¶uni, magan igal Ã¶Ã¶l minimaalselt kaheksa tundi. See tÃ¤hendab seda, et tavaliselt lÃ¤hen magama peale seda, kui olen lapsed magama pannud. Ãœldiselt juba peale kella Ã¼heksat Ãµhtul. Ã„rkan kella kuue paiku varahommikul. Hoian tervisele kahjulikud tegevused minimaalsena â€“ ei suitseta ega veibi ning alkoholi ma praktiliselt ei tarbi. Lisaks muidugi hea pÃ¤ikesekaitsekreem, niisutav kreem ja puhastusvahend,â€œ kirjeldab nahaarst enda tavasid.
VÃ¤ga kergeid kreeme dr Kaldvee talvisel ajal kasutada ei soovita. â€žDermatoloogia alustala on see, et kuiva me ravime kuivaga ja mÃ¤rga mÃ¤rjaga. Mis tÃ¤hendab siis seda, et mida kuivem on protsess, seda tummisemat ja rasvasemat kreemi peaksime ideaalis kasutama,â€œ nendib ta. Paksema konsistentsiga kreemidest on head variandid ka nn kÃ¼lmakaitsekreemid. Ka tuleks kuiva naha puhul vÃ¤ltida pikki vanniskÃ¤ike. Et vesi kuivatab nahka, on soovitatav niiskuse nahka lukustamiseks kasutada vanniÃµlisid. DuÅ¡i all pestes vÃµiks samuti eelistada tundlikule vÃµi atoopilisele nahale mÃµeldud duÅ¡iÃµlisid ja -kreeme, mis ei Ã¤rrita nahka ning aitavad hoida juba niigi rikutud nahabarjÃ¤Ã¤ri. Tasub vÃ¤ltida seepi, sest see kuivatab nahka. Kohe pÃ¤rast kuivatamist vÃµiks nahale kanda palju rasvast kreemi. See vÃµtabki kokku kuiva naha baasravi: igapÃ¤evane naha kreemitamine.
“Kuiv nahk ei lÃ¤he ajaga paremaks, vaid vastupidi: vananedes kipub naha kuivus sÃ¼venema. Uuringud on nÃ¤idanud, et peaaegu iga Ã¼le 60-aastane inimene kannatab vÃ¤hemal vÃµi rohkemal mÃ¤Ã¤ral nahakuivuse kÃ¤es. Kuidas sellega toime tulla? Seespidist ravi kuiva naha jaoks ei ole â€“ kahjuks ei aita ei toidulisandid ega vitamiinid. Peamine lahendus ongi igapÃ¤evane naha kreemitamine,â€œ rÃµhutab dr Kaldvee.
Missugune nahahooldustoode valida? â€žKÃµik talvised nahahooldusvahendid, kreemid ning duÅ¡i- ja vanniÃµlid soovitan soetada eelkÃµige apteegist. Tooted vÃµiksid olla mÃµeldud atoopilise dermatiidiga vÃµi tundlikule nahale, sest neis on kuivale nahale vajalikud ained ning neist on eemaldatud potentsiaalsed Ã¤rritajad: tavaliselt lÃµhna- ja vÃ¤rvained. Probleem seisneb selles, et kuigi lÃµhna- ja vÃ¤rvained muudavad kreemitamise meeldivamaks, on need tegelikult pÃµhilised nahaallergiate tekitajad. Kuiv ja juba varem kahjustatud nahk on uutele Ã¤rritajatele palju vastuvÃµtlikum kui nahk, mille rasvasisaldus on normis. KokkuvÃµttes vÃµib Ã¶elda, et kuiva naha hooldusel peab jÃ¤rgima kolme pÃµhitÃµde: kreemitamine, kreemitamine ja kreemitamine,â€œ lausus Bret KaldFvee lÃµpetuseks.